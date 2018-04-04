كتابة: منى المتيم

الحب والعلاقات العاطفية اللي مش صح، حاجات كلنا مرينا بيها؛ ماهو لازم نعيش الغلط عشان نعرف نختار الصح، وسوء الاختيار ما هو إلا وسيلة بتساعدنا بعد كده اننا تختار الصح، مش .مختلفين

عشان كده أوقات كتير لما بنكتشف أن علاقتنا غلط بنحاول نخرج منها بشياكة، في مننا بيكون عنده الجرأة أنه يتكلم مع الطرف التاني و يقوله أنه مش هايقدرك يكمل، وفي ناس تانيه بتروح لوسائل تانية عشان تخلص من العلاقه والسلام وهي وسيلة ” الولا حــاجـــــــــــــــة “

النهارده هنتكلم عن طرق “الولا حاجة ” اللي بيستعين بيها الشاب المصري الأصيل لما يحب .يخلع بشياكة من أي علاقة

العيب مش فيكي دا فيا أنا

وده نوع من أنواع المواساة والخلعان اللطيف اللي 90% من الشباب بيستخدموه لما يحبوا يخلصوا من علاقة مش مريحاهم، كانه كده بيحاول يقنع البنت أنه مش كويس وظروفه ملخبطه وهي تستاهل حد أحسن منه بكتير، هي هي نفس نظرية ” أنا اللي أكلت الجبنة” انتي مالكيش ذنب.

انا مش هاقدر اكمل معاكي كده

كده اللي هو ازاي؟ معرفش. نظرية “الولا حاجة” اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، الراجل بيدور على أي سبب تافهه وعبيط ويقفش في أمه عشان يخلع والسلام، بصرف النظر أن الحوار ده بيبقى باين انه خلعان بشياكه، فالطريقة دي بتخلي الراجل شكله وحش أوي في عين البنت، وصدقني لو بتموت في التراب اللي بتمشي عليه، هاتكرهك بعد الحوار ده.

خلينا أصحاب أحسن

شششش من غير ضحك من فضلكم، الحقيقة ان أنا شخصياً لو الجملة دي اتقالت قدامي مش هاقدر امنع نفسي من الضحك، بصرف النظر عن أنها قديمة أوي، فهي كمان من الجمل الغير واقعيه وصعب تحقيقها؛ لأن في الحقيقة ممكن الموضوع كله يقلب مشهد من فيلم تيمور وشفيقه وغيرة أحمد السقا هاتبقى مسيطرة على الموقف، فبلاش نقول الجملة دي خالص.

أنتي تستاهلي حد أحسن مني بكتير

وفجأة الشخص اللي قدامك يقلب القلب الحنين اللي خايف على مصلحتك، نظرية التقليل من النفس وتفخيم الطرف التاني كنوع من أنواع المواساة اللي اتكلمنا عليها قبل كده، قال يعني هو هايتبسط بالكلمتين دول وأنت بتحاول تخلع منها، والحقيقة أن الحجج دي هي اللي بتخلي سمعه الرجالة زي الــ….. بين الستات

من الاخر، مش عيب إننا نعترف إننا دخلنا في علاقة مش صح، ولكن العيب فعلاً اننا نخترع حجج عبيطة عشان نخلع من الطرف التاني، مع العلم اننا لو اتكلمنا بصراحة ممكن نكسب احترامه أكتر.