زهقتي من كل اللبس اللي عندك. حتي الحاجات اللي برة مش جاية علي مزاجك وخايفة انك تدفعي فلوس كتير ومتجيبيش الحاجة اللي بتحبيها؟ تعالي نطلع الفنانة اللي جواكي وخليكي “تمرازا” في نفسك و اطلعي علي “النمرسي”.

النمرسي دة مكان هتلاقي فيه كل الحاجات اللي تستخدميها عشان تعملي هدوم مش هتلاقيها في اي حتة تانية. من هناك هتقدري تبدعي و تطلعي كل الأفكار المدفونة جواكي. تعالي نشوف في ايه هناك عشان هستناكي في “كايرو فاشون فستيفال” السنة الجاية و انتي بتعرضي الكولكشن الجديد بتاعك.

هناك هتلاقي المكان متقسم أقسام كتير منها منها قسم الخرز والترتر و حاجات التطريز ودي بتبقى كل الأنواع والأشكال. في الترتر بألوانه اللي بيتباع بالجرام، الأحجار و فصوص الألماظ “طبعا بتبقى بلاستيك” ودي بتبقى حسب حجمها ممكن تتباع بالجرام أو بالقطعة لو كبيرة حبتين.

في هناك كمان قسم السلاسل الدهب والفضة ” فالصو” متعلقة من السقف بتتباع بالمتر وكمان هتلاقي سلاسل اللولي والريش بكل ألوانه وطبعا مش هننسى الدانتيل وحاجات التطريز وكل اللي قلبك يحبه، ودي ممكن تحطيها علي أي فستان وتغيري شكله تماما، ويا سلام يا سلام لو حطتيه على بليزر سادة و يبقى زيه زي أي ديزاينر بيس هتلاقيها بتلاتين تلاف جنية. يلا ظبطي كل الهدوم اللي عندك عشان لما حد يسألك قوليلهم ان انتي الديزاينر ونافسي إيلي صعب.

حتى لو انتي عندك اكتفاء ذاتي بكل الهدوم اللي عندك هتلاقي هناك الشنط السواريه بكل أشكالها وألوان كتيرة اوي هتمشي مع كل اللبس اللي عندك وطبعا ممكن تزودي البروش اللطيف وتحطي لمستك عشان تتميزي عن كل الناس. والجزم هناك انتي ممكن تعملي فيها اللي انتي عايزاه وتزودي كل الحركات والبلينج بلينج لزوم المناسبات السوارية والأفراح.

لو لسة مش حاسة “دوناتيلا فيرزاتشي” اللي جواكي الحاجات البسيطة هناك ممكن تقنعك. مثلا قسم الأزرار، وعلى فكرة متضحكيش لان في ناس كتير غاوية الأزرار وبتحب تجمعهم، هناك هتلاقي كل الأشكال وكل الألوان و” كل ما تشتهية النفس” من أول الزراير العاج البسيطة لغاية الحاجات المطرقعة والبروشات “الألماظ” السواريه.

لو انتي مكسلة تعملي أي حاجة بإيدك أو حتى مش عايزة، هتلاقي هناك حاجات جاهزة على اللبس على طول، ودي كل أكسسوارات الأفراح اللي بتخلي كل عروسة تنور يوم فرحها، وطبعا ممكن تستخدميها في أي حتة من أول التاج اللي هيخليكي ملكة وكل الحركات.

تعالوا نطلع الفنان اللي جوانا ونشوف مين هيبقى الديزاينر القنبلة الموسم الجاي! وخلينا نشوف الأفكار اللي هتطلع الشتاء دة.. روحوا النمرسي وقولولنا رأيكوا ايه؟