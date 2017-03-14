منى المتيم

لما بنتعرض لأي مشكلة عاطفية ، أول حاجة بنفكر فيها أو بنكون محتاجينها هو أننا نتكلم مع حد ، نخًرج مشاعرنا من غير ما نحس بأي قيود ، كأننا بنشيل همومنا تعلقها على أكتاف الشخص اللي قدماك ومستني منه ” كلمة ” تريح قلبك او تنور طريقك ، بس خلي بالك .. في شخصيات معينة ما ينفعش تتكلم معاهم .. لأن الموضوع ممكن يجيب نتيجة عكسية

عشان كده النهارده بنحذرك…. لو عاوز تفضفض مع حد – خصوصاً في مشاكلك العاطفية – ابعد عن الشخصيات دي

صاحبك أو صاحبتك السينجل :

وغالباً بتكون الشخصيات دي نوعين ؛ النوع الأول وهو الصديق العاشق الحرية ، وشايف أنها أهم من أي شئ ، والنوع ده غالباً مبالغ شوية في حجم السعادة اللي هو عايشها بسبب الحرية دي ، وده ممكن يؤثر على قرارك ويخلى فكرة الانفصال تحلى في عيونك من جديد ، ومع شوية غيرة ..ممكن جداً ماتكونش النصحية من القلب

أما بقي النوع التاني ، وهو النوع اللي بيفضل الارتباط تحت أي ظروف لمجرد انه يكون في علاقة والسلام ، وغالباً علاقتهم موش بتستمر كتير ، ولسا بردو بيدوروا على شريك الحياة اللي هيخطفهم على حصانه الأبيض ، غالباً النوعيات دي ما بتكونش أهل للثقة في النصحية … موش عشان أي حاجة غير أنهم فاهمين فكرة الارتباط غلط ، ودول برضو .. أوعي تأخد منهم نصحية ، لأنهم – ببساطة – ممن يقلبولك الترابيزرة وهما موش واخدين بالهم .. فخليكي بالك .

صاحبك / صاحبتك اللي بيرتبط كتير :

صاحبك او صاحتبك اللي بيرتبط كتير ، واللي كل يوم مع حد جديد .. ده بقي مصيبة لوحده يا معلم ، لأن غالباً النوعيات دي موش بتأخد فكرة الارتباط بمحمل الجد ، شايفين الموضوع لعبة لطيفة ، مغامرة يعني ممكن تخلي الواحد exciting ، عشان كده أبسط حل ممكن ينصحوك به هو الانفصال ، ده عشان هما مابيكونش عندهم استعداد لحل أي مشكلة أو حتى التفكير فيها … فأسهل حاجة عندهم الهروب وبعدين يبدأوا يدوروا على مغامرة تانية … ودول برضو ممكن يلبسوك

your Ex أو حبيبك القديم :

أوعي بقي تعمل كده .. عشان ببساطة ممكن يكون حبيبك ده لسا عنده مشاعر ليك ، وده في حد ذاته هيخلي قلبه يبدأ يغيير من جديد ، بالتالي موش تلاقي نصيحة بجد ، وممكن جداً العلاقة تبوظ لمجرد أنك – بس- طلبت النصيحة من الشخص ده بالتحديد ، عشان كده حبيبك القديم هو أخر شخص ممكن تطلب نصحيته في المواقف دي .

صاحبك / صاحبتك الشكاك :

ممكن جداً تكون متأكد من حب صاحبك أو صاحبتك ليكِ ، بس أنت عارف أن الشخصية دي شكاكة ، ديماً شايفة نظرية المؤامرة جزء من حياتنا ، دول بقي – بالتحديد – أوعي تتكلم معاهم ، عشان ممكن في جداً في آخر الموضوع تكتشف عن حبيبك أو حبيتك عميل للموساد .. ومتأمر عليك لأغراض دنيئة ☺ ☺ … عشان كده أوعي تقع في الفخ ده .

صاحبك / صاحبتك الكئيب طول الوقت :

عارف أنت الشخصيات اللي لابسة نظرة سودا كده طول الوقت وبتشوف الدنيا من وراها … أيوة هما دول .. اوعي بقي تحكيلهم عن أي مشكلة عاطفية وتطلب منهم أنهم ينصحك ، لأن غالباً ده بيكون شايفة الدنيا سودا ومفيش حد كويس أو يستاهل حبك والحل من وجهة نظرهم هو الأنفصال وأنك تعيش لوحدك عشان الكل مايستهلش اخلاصك … وده طبعاً مستحيل .