الشغل و الشقيانين ليهم تقديرهم في كل حتة، بس فيه شغلانات ليها مكانتها برة مصر، المصري – الجبار- مبهدلها دايما كما يلي:

المشهد الأول

– الحاج: وحضرتك بقى بتشتغل أيه …

– الباشمهندس: IT يا حاج ☺

– الحاج: ماردتش على سؤالي ليه يا ابني!!!!!!!

المشهد الثاني

نفس الحاج: قولتلي بقي بشتغل ايه

الفنان: أنا Graphic designer

نفس الحاج: إيموشن من فوق لتحت كده .. بتركب صور يعني؟!

الفنان:اندهاش … صمت .. صوت صرصور الحقل ☺ ☺

محدش فينا متسألش عن شغله قبل كده… وفي نفس اللحظة اللي بتجاوب فيها، بيلاقي نظرات غريبة من الشخص اللي قدامه .. ممكن تسميها بقى عدم اهتمام، تسميها حد مش فاهم، بس الأكيد أن النظرات دي ياما ضايقت ناس كتير مننا…

النهارده هنقولك عن شغلانات مش واخده حقها في مصر .. بس ليها وضعها جدااا عالمياً .

IT

في دول كتير برا مصر .. الشخص ده هو المسؤل عن شبكة الأجهزة التكنولوجية في أي شركة أو مؤسسة أو اي منظمة كبيرة، وهو شخص مهم جدا بالنسبة للشركة، ماينفعش تستغنى عنه.

ولكن في مصر بقي .. مش قادرة أقولكم .. IT من وجهة نظر المصريين هو الشخص اللي بيصطب ويندوز أو بيصلح الماوس والكيبورد، وحتى لو النت فصل .. المفروض يطلع ساحر وويشاور للراوتر يشتغل، وتلاقي حد بيقولو يا كابتن او استاذ و مسميات غريبة كده.

الحقيقة اللي ناس كتير ماتعرفهاش أو على الأقل مش بتعترف بيها هو ان الشخص ده ” مهندس ” زيه زي اي مهندس تاني ويستحق لقب “بشمهندس ” يعني يا جماعة .

Graphic Designer

برا مصر .. الشخص ده هو المسئول عن توصيل رساله الشركة أو المؤسسة من خلال الصور .. وممكن شغله يبقى كتير جداً أكتر مما تتخيل، ويا سلام بقى لو ربنا كرمه وعرف إزاي يطور من نفسه .. ممكن يبقى حاجة كبيرة في المستقبل، بالإضافة إلى أنه من الشغلانات المربحة جداً.

في مصر بقي …شايفين الجرافيك ديزاينر على انه الشخص الفهلوي اللي دوره بيتلخص في تركيب الصورعلى بعض وشكراً …. وممكن جداً تلاقي حد لطيف بيقوله والنبي صورني جنب ميسي ☺ ☺ .. كأن المصريين بيحاولوا يعاقبوه أنه مش متخرجين من كلية معينه أوعشان شغلانته بتعتمد على الابتكار والموهبة.

ووصل الموضوع بيهم انهم بقوا بيقولوا عليهم صنايعية فوتوشوب .. ☹

مدير أي مشروع project manager

برا مصر .. هو الشخص المسئول عن مهمة أو مشروع معين في الشركة من A to Z والحقيقة انه برا مصر بيكون له برستيجه جداً، وكلمته مسموعة بين التيم بتاعه.

في مصر بقى .. هو عبارة عن شخص قاعد يبعت ايميلات ويغتت على المواظفين، بلس أن الموظفين اللي تحتيه بيكونوا شايفينه موظف عا\ي بس هو بيحب يتنطط عليهم .. ومش من حقه يدي أوامر لحد .. بس في الحقيقة هو غير كده .. لسبب بسيط جداً أنه هو المسئول كلياً عن المشروع قدام إدارة الشركه وأي غلط يحصل هو اللي بيشيله ..عرفتوا ليه بقى من حقه يدي اوامر !!

مرشد سياحى / Tour Guide

برا مصر : ده شخص مهم جداً .. تعب واتخرج من الجامعة ،وعنده معلومات كتير أوي – يمكن محدش يعرفها – عن الأماكن السياحية والأثرية المهمة في العالم ….عشان كده ليه احترامه وبرستيجه أوووي برا مصر

في مصر بقي : أي حد فاضي ممكن يبقى Tour guide أو مرشد سياحي، عشان كده ناس كتير بتشوفه انه الشخص الناصح المدقق ينفع يبقى مرشد سياحي، وان كل اللي بيعمله أنه بيودي السياح الأهرامات ويقعدهم على القهوة ،والموضوع وصل أن بقى فيه ناس بتشتغل كده بس عشان يقلبوا الأجانب في الدولارات .. والحقيقة أن الشغلانه دي من اهم اصعب الشغلانات في العالم .. ولازم اللي يقوم بالدور ده يكون فاهم كويس أووي شغله،لانه ببساطه في الوقت ده بيمثل دولة. مش مجرد شخص.

الأمن أو security

برا مصر: هو شخص بديل للشرطة في الشركة أو المبني، ومدرب كويس أووي على انه يتعامل في حالات السرقة أو أي حاجة تستدعي تدخل الأمن.

في مصر بقى : لو أنت مش لاقي شغل .. أقولك .. روح إشتغل أمن .. أيوة زي ما بقولك كده.. اديك واقف مابتعملش حاجه وبتاخد مرتب آخر الشهر، وعادة الأمن في مصر،هم ثلاثة أنواع:

يا إما راجل عجوز قاعد يسمع الراديو ومضطر للشغل ده عشان لقمة العيش ..

أو شاب لطيف قاعد فاضي وعامل باقة نت ومضيها chatting على الفيسبوك.

أما النوع الثالث بقى فهو شايف مهمة الأمن أنه يمنع الموظفين من شرب السجاير على السلم ويجيب الطلبات لمدام أمال في الدور الثالث ☺ ☺

من الآخر: اللي عاوزة أقوله، إن إحنا محتاجين نقدر حجم المسئولة في كلمة ” شغل ” .. محتاجين نقدر كل وظيفة وصاحبها صح.. لأنه فعلاً يستاهل ده .. مش معقول بره مصر يقدروا الشغل – إللي إحنا أصلا مبدعين فيه – وإحنا لأ.