"ايوه الكاكا"
Correct!
Wrong!
-
"معلش اصل احنا مستانين نونه"
Correct!
Wrong!
-
"هو ده جوزك ابو عيالك؟ ده كلب"
Correct!
Wrong!
-
"انا كنت خايف يطلع في حد قذز مسيطر عليها طلعت عمتك اساسا هي اللي قذره"
Correct!
Wrong!
-
"دول بتخنقوا من سته و ربع اديهم خمس دقائق هيناموا يا باشا"
Correct!
Wrong!
-
"ما هو يا اقنعك يا اطلقك"
Correct!
Wrong!
-
"مالك يا عمرو لابس كات ليه يابني؟"
Correct!
Wrong!
-
"حرامي فلس باع البرنيطه باعها و اتجوز مين البت سوكه العبيطه"
Correct!
Wrong!
-
"يعني انا بقيت بلطي"
Correct!
Wrong!
-
"في بلدنا ابن الضابط لازم يطلع ضابط و ابن تاجر المخدرات لازم يطلع تاجر مخدرات"
Correct!
Wrong!
-
"عظيم الغروب"
Correct!
Wrong!
-
"الشمس متحرقش مؤمن ابدا يا سلوي"
Correct!
Wrong!
-
"هنرجع بس مش دلوقتي"
Correct!
Wrong!
-
"فين الجيره و فين العشره؟ فين الحمام؟"
Correct!
Wrong!
-
"فطين قوم سلم علي الحج.. فطين قوم اتشطف و سلم علي الحج"
Correct!
Wrong!
-
0%