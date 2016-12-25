مصر بتتميز بالارتباط بين أفراد العيلة مع بعض .. معظم العائلات في مصر بتلاقيها مرتبطة ببعض أوي وأفرادها قريبين من بعض .. وعشان كدة أوقات كل ما تكون عيلتك كبيرة كل ما بتحس بالأمان وإن ليك ضهر تتسند عليه.
بس بما أن مصر لازم يبقى ليها التاتش بتاعها في أي حاجة .. هتلاقي شوية حاجات كدة معظم العائلات المصرية، إن مكنش كلها، بتميزها عن العائلات في أي بلد تانية .. تقدر تقول ظواهر طبيعية كدة بنحس بيها
إيه هي الحاجات دي .. تعالوا نشوف
1- بتحبقرايبأمكأكتر
ظاهرة غريبة ومتكررة في العائلات المصرية وملهاش تفسير مقنع لحد دلوقتي .. بس هتلاقي أغلب الشباب في مصر بيحبوا ومقربين أكتر لقرايبهم من ناحية الأم .. طبعاً في استثناءات للقاعدة دي .. بس قليلة جداً .. وهتلاقيه بيحب قرايب أمه وأبوه بنفس القدر .. مستحيل تلاقي حد بيحب قرايب أبوه أكتر من قرايب أمه.
2- فيخمسينواحدفيالعيلةاسمهمزيك
الموضوع ده بيحصل في مصر وفي بعض الدول العربية كمان .. طبعاً أبوك بيقرر يسميك على اسم أبوه .. عمك بقى ميسكتش وبيقول هو أنا أقل منه في حاجة .. يروح مسمي ابنه على اسم أبوه اللي هو جدك برضه .. وهكذا .. لحد ما تلاقي كل ولاد عمك اسمهم على اسمك.
3- ابنخالتكأقربواحدمنقرايبكليك
ابن خالتك غالباً بيبقى أقرب حد ليك من قرايبك .. مهما كان فرق السن بينكم .. يمكن ده بسبب إن خالتك نفسها بتبقى أقرب حد ليك بعد أمك وأبوك واخواتك .. وعشان كده اولادها بيكونوا شية متربين في بيتكم والعكس صحيح.. لذلك هتلاقي ان اقرب اصحابك فالعيلة بيكون فالاغلب ابن خالتك
4- الخالوالد
مثل شعبي كلنا عارفينه طبعاً .. بس المثل ده حقيقي جداً .. غالباً خالك بيبقى أقرب ليك من عمك .. وبيبقى خال معين كدة دماغه بتبقى قريبة منك وتحس إنه واحد صاحبك، وبتاخده معاك وأنت رايح تخطب.
5- القريبالمزدوج
في أي عيلة مصرية هتلاقي غالباً الشخص اللي بيبقى ليه اسم الناس كلها عارفها .. واسم حقيقي في البطاقة .. زمان كانوا بيتخانقوا لما بييجوا يسموا العيل .. فكانوا بيسموه اسمين أو اسم مركب عشان يرضوا جميع الأطراف…يعني تخيل مثلا قريب اسمه احمد وبينادوله يا ايمن وماماته بتقوله ياحمادة ….شئ في منتهي اللخبطة
قولولنا هل تتفقوا مع الكلام ده .. وهل الظواهر دي كلها موجودة في عيلتكم .. ولا جزء منها بس .. ولا مفيش خالص!
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