ناس كتير دلوقتي بتشتكي إنها مش لاقية وظايف، وكل الناس بتشتكي إنها متعلمتش حاجة خلال دراستها تنفعها في الحياة الوظيفية والعملية والإتنين عندهم حق لكن الإتنين مش صح بنسبة 100%. أنا شخصيا كل اللي اتعلمته خلال رحلتى مع التعليم اللي استمرت 15 سنه يمكن تلخيصها في ” القراية والكتابة ” تقريبا هوا دا اللي طلعت بيه من 15 سنه وكل حاجة اتعلمتها تانية كانت عن طريق التعليم الذاتي وخصوصا الإنترنت. وعشان كدا حبيت أشارككم ببعض الكورسات الأونلاين اللي ممكن تتعلموها وسهل جدا تلاقوا بيها شغل في مصر أو بره مصر سواء لو هتروح الشغل كل يوم أو لو انت قاعد في بلكونتكم مستني ماما تعملك عصير البطيخ الصيفي المنعش. حتى لو كنتوا بتشتغلوا فالكورسات دي هتساعدكم تطوروا شغلكم ومتفضلوش طول عمركم محلك سر

الكورسات كلها مجانية

الكورسات كلها من أكبر الجامعات ومن أكبر الشركات في العالم زي جوجل وميكروسوفت وغيرهم

الكورسات معظمها مدتها صغيرة

أولاً كورسات البرمجة:

1- تعلم الجافا سكريبت

الجافا سكريبت واحدة من أكثر اللغات المطلوبة في تصميم المواقع، في الوقت الحالي مثلا في أكثر من 5 ملايين فرد بيتعلموا اللغة دي نظرأ لأهميتها الكبيرة والطلب المتزايد عليها في سوق العمل

مدة الكورس: 10 ساعات – 16 درس

مصدر الكورس : Code Academy

رابط الكورس: اضغط هنا ببدء تعلم الجافا سكريبت

2- تعلم برمجة الجافا

لغة الجافا هي واحدة من أشهر لغات البرمجة وبتستخدم تقريبا في كل حاجة من أول أبسط تطبيقات الإنترنت إلى أنظمة الملاحة المعقدة في الطائرات وبالطبع هي اللغة اللي بتستخدم في برمجة تطبيقات الأندرويد وتطيقات الويب.. الكورس دا هياخدك لو معندكش أي سابق معرفة ويعلمك الأساسيات عشان تبدأ تعمل تطبيقات أندرويد ومواقع إنترنت والحاجتين مطلوبين جدا في سوق العمل سواء في مصر أو خارجها.

مدة الكورس : 24 ساعة – 9 دروس

مصدر الكورس: Udacity

رابط الكورس: إضغط هنا لبدء تعلم الجافا وصناعة تطبيقات أندرويد ومواقع الويب

3- تعلم صناعة المواقع

الكورس دا هيعلمك كل حاجة عن تصميم المواقع عن طريق HTML & CSS .. الكورس مدته 3 ساعات بس وهيخليك تعمل الصفحة الرئيسية لموقع Airbnb الشهير خطوة بخطوة لحد ما تعرف إزاي تعمل مواقع إنترنت بسهولة

مدة الكورس: 3 ساعات – خمس دروس

مصدر الكورس: Code Academy

رابط الكورس: إضعط هنا لتتعلم صناعة المواقع

4: دبلومة في لغة الـ C

تعلم كل شيء عن لغة C، لغة سي تستخدم في كتابة وتطوير أنظمة التشغيل وهي من أكثر اللغات طلبا واستخداما في العالم

مدة الكورس : 15 ساعة – 17 درس

مصدر الكورس: Alison

رابط الكورس: إضغط هنا بيدء تعلم لغة C

ثانيا: كورسات التصميم والفوتوشوب

التصميم من أكتر الحاجات المطلوبة دلوقتي في سوق العمل، سواء تصميمات الدعاية أو تصميمات المواقع والمجلات، وممكن بسهولة تلاقي شغل أونلاين .. أنا عن نفسي بحتاج كتير ناس تشتغل في التصميم وقليل لما بلاقي حد كويس .. وشغل المصمم ممكن يحققله فلوس وشهرة كبيرة زي ما شوفنا الشاب المصري اللي عمل بوستر ألبوم بينك فلويد الأخير وكل العالم اتكلم عنه وجاله عروض شغل كتيرة جدا.

5- كورس أساسيات الفوتوشوب:

سلسلة فيديوهات مدتها ساعة ونص هتعلمك إزاي تبدأ رحلتك مع الفوتوشوب .. مش هتصدق ممكن تتعلم إيه خلال ساعة ونص

مدة الكورس: ساعة ونصف – عشرة دروس

مصدر الكورس: Digital Tutors

رابط الكورس: إضغط هنا لبدء تعلم أساسيات الفوتوشوب

6- أساسيات Adobe Illustrator

في الكورس دا اللي بتقدمه شركة Adobe هتعرفوا إزاي تبدأوا في أساسيات البرنامج اللي بيستخدم بشكل واسع في التصميم

مدة الكورس: 40 دقيقة – درس واحد

مصدر الكورس: Adobe

رابط الكورس: إضغط هنا لتعلم أساسيات Adobe Illustrator

7- تعلم كل شيء عن Adobe inDesign

أدوب إن ديزاين هو البرنامج الأشهر في تصميم المطبوعات زي المجلات والصحف وغيرها، في نهاية الكورس دا هتكون قادر إنك تطلع تصاميم احترافية تقدر تخش بيها سوق العمل

مدة الكورس: 12 ساعة – 105 درس

مصدر الكورس: Udemy

رابط الكورس: إضغط هنا لبدء تعلم كل شيء عن Adobe inDesign

ثالثاً: كورسات التسويق الإلكتروني:

التسويق الإلكتروني دلوقتي من أهم الحاجات المطلوبة في سوق العمل، التسويق الإلكتروني يشمل السوشيال ميديا والإعلانات وحملات التسويق عبر الإيميل والتحليل والكتابة الإبداعية وانشاء المحتوى وغيرها، وكل ما كان معاك مهارات أكتر كل ما كنت مطلوب أكتر في سوق العمل ومرتبك أعلى، يعني لو بتعرف سوشيال ميديا ومهارات فوتوشوب أساسية هتلاقي شغل أسرع وبمرتب أحسن من حد يعرف سوشيال ميديا بس والفرق بين الاتنين هما الساعه ونص بتوع الكورس اللي ذكرته فوق بس ، العمل في مجال التسويق الإلكتروني مطلوب جدا واحنا ” مجلة أيدنتيتي ” بندور على حد دلوقتي 🙂

8- كورس الإعلان الإلكتروني:

لو عايز تتعلم إزاي بتتم عمليات الإعلان الإلكتروني .. أو بمعني أخر لو عايز تعرف الإعلان اللي على الفسبوك أو على اي موقع أو على الموبايل بيتعمل إزاي وبيتم متابعته إزاي وإزاي سعره بيتحدد، فالكورس دا هو كل اللي هتحتاجه عشان تتعلم كل الحاجات دي، هتتعلم إزاي تخطط لحملة إعلانية وتتابعها وتقيس نتائجها وتعمل تقرير عنها.

مدة الكورس: 16 ساعة – 33 كورس

مصدر الكورس: OPEN2STUDY

رابط الكورس: إضغط هنا لتعلم كل شيء عن الإعلان الإلكتروني

9- أساسيات السوشيال ميديا:

في الكورس دا هتتعلم أساسيات السوشيال ميديا وإزاي تنشيء وتدير صفحات على فيسبوك وتويتر وإنستجرام وغيرهم من الشبكات الإجتماعية

مدة الكورس: ساعة ونصف – درس واحد

مصدر الكورس: Constant Contact

رابط الكورس: إضغط هنا لبدء تعلم أساسيات السوشيال ميديا

10- كورس تهيئة المواقع لمحركات البحث SEO Course

لو مسمعتش عن الـ SEO فهي الشيء اللي بيخلي المواقع يظهر في جوجل مثلا الأول وموقع تاني ميظهرش خالص ودا بيأثر على نسبة زيارة تلك المواقع اللي بالتأكيد بيأثر على نسبة مبيعاتها وأرباحها، وفي الكورس دا هتتعلموا كل حاجة عن تهيئة المواقع لمحركات البحث الي بتحتاجها كثير من الشركات وممكن بسهولة تشتغل فريلانسر على كتير من المواقع.

مدة الكورس: ساعة واحدة – 15 درس

مصدر الكورس: Udemy

رابط الكورس: إضغط هنا لتعلم تهيئة المواقع لمحركات البحث SEO

11- كيف تحصل على وظيفة عن طريق السوشيال ميديا

ناس كتير متعرفش انها ممكن تلاقي وظيفة عن طريق فيسبوك وتويتر وانستجرام وغيرهم من شبكات التواصل الإجتماعي، في الكورس دا هتعرفوا ازاي تعملوا كدا وكمان هتعرفوا إزاي تعملوا لنفسكم تواجد قوي وإحترافي على الشبكات دي

مدة الكورس: 5 دروس

مصدر الكورس: The Muse

رابط الكورس: إضغط هنا لتعرف كيف يحصل على وظيفة عن طريق السوشيال ميديا

رابعا كورسات التواصل – Communication Courses

في أي إعلان لوظيفة لازم تلاقي جزء مطلوب وهو ” مهارات التواصل “، ممكن تكون شاطر جدا في شغلك ولكن يتم رفضك لأن في حد تاني مهاراته أقل منك ولكن عنده مهارات تواصل أفضل وفي الكورسات دي هتتعلم إزاي تنمي مهارات التواصل عندك من أفضل الخبراء والجامعات في العالم

12- كورس أساسيات التواصل الإحترافي

في الكورس دا هتتعلم مهارات التواصل الأساسية اللي بيستخدمها المحترفون في شغلهم زي إيتيكيت المراسلات وطرق ارسال الإيميل والبحث والمخاطبات وغيرها، وهتتعلم ازاي تطور من لغتك وطريقة تفكيرك وطريقة عرض أفكارك والمعلومات اللي معاك عشان توصل لمستوى تواصل ممتاز مع الأخرين سواء داخل الشركة أو في التعامل مع الأفراد والشركات الأخرى

مدة الكورس: ساعة واحدة – عشرة دروس

مصدر الكورس: Udemy

رابط الكورس: إضغط هنا لتعلم أساسيات التواصل الإحترافي

13- كورس علاج التأتأة: كيف تتحدث بلباقة وثقة

الكورس دا بيقدمهولك ” مايكل ويليامز ” اللي عنده أكاديمية في علاج حالات التأتأة ومشاكل الحديث والمرضي اللي كان بيعالجهم ويايامز انتقلوا من عجز في الكلام مع الاخرين والتواصل مع المجتمع لناس بتاخد جوائز في الخطابة، الكورس دا هيعلمك إزاي تطور طريقتك الخاصة في الحديث قائمة على الثقة والإبداع والطلاقة.

مدة الكورس: 3 ساعات – 20 درس

مصدر الكورس: Udemy

رابط الكورس: إضغط هنا لتتعلم كيف تهزم التأتأة وتتحدث بثقة ولباقة

خامسا: كورسات ريادة الأعمال والعمل الخاص

كل الناس دلوقتي بتتكلم عن ريادة العمال والعمل الخاص، كلام كتير لكن مفيش حاجة غالبا على أرض الواقع، لأن مفيش علم حقيقي ولا دراسات مجربة يقدر الواحد يستفيد منها، عشان كدا الكورسات هنا هتكون كلها عن تجارب ناس فعلا نجحوا انهم يعملوا حاجة والناس دي هتشارككم خبراتهم وتجربتهم خطوة بخطوة

14- كيف تكسب خمسة ألاف دولار شهريا عن طريق الإنترنت وأنت نائم

في الكورس دا ” ميك عمر ” هيعلمك إزاي تعمل خمسة الاف دولار وانت نايم ” أه وانت نايم ” لو افترضنا ان عمر عايش في امريكا فنخليهم خمسة الاف جنيه في الشهر .. مع اني شخصيا عملت في شهر خمس الاف دولار من الانترنت وانا نايم فعلا، الكورس هيعلمك المهارات والخبرا المطلوبة عشان تبدأ شغلك أونلاين

مدة الكورس: 12 ساعة – 24 درس

مصدر الكورس: Udemy

رابط الكورس: إضغط هنا لتعرف الطريقة التي استطاع بها عمر كسب خمسة ألاف دولار شهريا من الإنترنت

15- كيف تجعل أعمالك تنمو بسرعة

لو بتفكروا تبدأ شركتكم الخاصة فالكورس دا حاجة أساسية قبل ما تاخدوا القرار دا، الكورس هياخدكم في جولة إزاي تطوروا وتتوسعوا في أعمالكم والإستراتيجيات الأساسية والإبداعية عشان تعملوا كدا بجانب الأخطاء اللي ممكن تقعوا فيها وإزاي تتفادوها قبل ما تحصل أو تعالجوها بسرعة إزاي لو حصلت.

مدة الكورس: 3 ساعات – خمس دروس

مصدر الكورس: Alison

رابط الكورس: إضغط هنا لتتعلم أساسيات تطوير الأعمال

دا جزء من الكورسات اللي ممكن تنفع أغلب الناس إنهم يبدأو وظيفتهم أو عملهم الخاص أو يطوروا من مهاراتهم في شغلهم الحالي، وفعلا في كذا شهر كسبت من الانترنت أكتر من 3000 دولار شهريا وكنت ببذل مجهود قليل جدا.

الكورسات دي لحاجات معظمها أساسية لسوق العمل دلوقتي، سوق العمل اختلف بشكل كبير أوي في مصر واختلف تماما بره مصر وخلال عشر سنين من دلوقتي معظم الوظايف التقليدية هتنتهي وهيحل محلها وظايف جديدة، بصوا مثلا على أكثر الوظايف المطلوبة في السوق الأمريكي هتلاقوا ان ناس كتير متعرفش ايه دي اصلا وبيعمل ايه اللي بيشتغلها .. وبصوا كمان على أكبر الشركات في العالم هتلاقوا في المقدمة الشركات التكتولوجية وبصوا على أغني أغنياء العالم هتلاقوا معظمهم جاي من خلفية تكنولوجية .. العالم يتغير ولازم نكون مستعدين لكدا .. بالتوفيق وأي استفسار التعليقات موجودة 🙂