كلنا متفقين ان علاقة الصداقة هي من أنجح و أصدق و أهم العلاقات اللي موجودة في الدنيا؛ و في رأيي الشخصي انه مفيش حاجة لسة اتوجدت في الدنيا بتوازي جمال علاقة الصداقة. تعددت أشكال الصداقات و بقة عندنا علاقة الولد بالبنت اللي مبنية علي صداقة حقيقية من غير اي مصالح – علاقة مشروطة بروح الاخوات و قايمة علي المحبة من القلب بدون مقابل و من غير اي .مؤثرات خارجية

مميزات العلاقات اللي من النوع ده عاملة كدة:

رابطهم ببعض علاقة إخوة كانهم مولودين من نفس الأب و الأم.

البنت في النوع ده لما يبقي صديقها القريب أو “أنتيمها” ولد هتلاقيها دايما قلبها جامد عشان عارفة انه مهما ان حصل وراها رجالة هيسدوا معاها في اي حاجة. و هكذا الولد هتلاقيه جنبه سند و أخت حقيقية في المواقف الصعبة.

الصحاب في النوع ده نوعا ما بيبقي عندهم شوية غيرة علي بعض بدافع انهم اخوات و يا ويله و سواد ليله اللي ييجي من بره و يمس شعراية للطرف التاني.

بيتفهموا كتير غلط و ان علاقتهم لازم تاخد شكل تاني .. لاكن ده عمره ما بيحصل عشان هما اخوات بجد و هيفضلوا اخوات.

كمية الاسرار و الحكايات مبينهم عمرها ما بتنتهي عشان كل واحد فيهم معتمد علي وجهة نظر التاني انها طالعة من القلب و نابعه من خوفه عليه و محبته ليه.

مصدر الأمان و الـcomfort zone الاول و الاخير لبعض مهما ان حصل.

بيخافوا علي بعض أكتر ما يخافوا من بعض عشان كدة بيبقي دايما في مساحة كبيرة مابنهم انهم يقولوا لبعض اللي عايزينه بصراحة من غير خوف او كسوف او تردد.

بيقبلوا بعض زي ماهما من غير اي محاولة لأي طرف فيهم لتغيير التاني غير اي علاقات تانية.

بيكبروا بعض و في ضهر بعض دايما قدام الناس حتي لو بنهم و بين نفسهم عارفين الغلط فين.

للناس المشغولة بتحريم الحياة و الدنيا علينا .. الحضن ما بين الاتنين دول بيبقي خارج تماما عن إطار الجنس ؛ حضن اخوي برئ مليان حب حقيقي.

العلاقات اللي من النوع ده مش بتكرر كتير – علاقات حلاوتها في بساطتها و للاسف مش ناس كتير بتفهم ده. علاقات مكملة .. قوية و منوره

“سلاما علي علاقات طاهرة بريئة – تفتح في روحك نوافذ من نور و تعيد الي عالمك طعم الحياة”

يابخت اللي أنتمها ولد .. في الشدة ضهر و سند.

و يابخت اللي أنتمته بنت .. في الزنقة تسد و أبركله من الـgirlfriend .