العلاقة بين المصريين والأكل مش زي أي علاقة .. حاجة كدة أسطورية زي الحواديت اللي كانت بتتحكيلنا وإحنا صغيرين .. حب مشتعل بين طرفين وبيكبر كل يوم .. الأكل في مصر مش مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة .. أو لإشباع احتياجاتك الإنسانية .. ده يعتبر من مسببات السعادة ومن مظاهر الاحتفال وأحياناً من علامات الحزن متعرفش إزاي!
سواء كنت تخين أو رفيع .. طويل أو قصير.. فأنت مادام مصري تبقى أكيد بتحب الأكل وبتقدره؛ عشان كدة قررت أكتب النهاردة عن مظاهر علاقة الحب اللي بتجمع بين مصر والمصريين والأكل ؛ يللا بينا …
1- بندلع الساندوتشات
في مصر مش بنسمي الساندوتشات كدة أي كلام .. لاء .. بندلعها .. يعني مثلاً مش هتلاقي ساندويتش “صاروخ” بطاطس و”صاروخ” فلافل غير في مصر .. وكمان ساندوتشات قنبلة وديناميت بيض وفياجرا وده غالباً بيبقى سي فود لزوم الحركات .. وساندوتش سكلانس حلاوة .. أسامي محتاجة ترجمة أساساً.
2- اختراعات وابتكارات في الأكل
في مصر .. ممكن تحط أي حاجة على أي حاجة تطلع ساندويتش أي حاجة طعمه ملوش حل .. المصري طول ما هو فاضي بيقعد يجرب حاجات فوق بعضها ويعملها ساندويتش ويسميها بمزاجه .. ممكن يسميها على اسمه أصلاً