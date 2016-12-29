 العلاقة بين المصريين والأكل مش زي أي علاقة .. حاجة كدة أسطورية زي الحواديت اللي كانت بتتحكيلنا وإحنا صغيرين .. حب مشتعل بين طرفين وبيكبر كل يوم .. الأكل في مصر مش مجرد وسيلة للبقاء على قيد الحياة .. أو لإشباع احتياجاتك الإنسانية .. ده يعتبر من مسببات السعادة ومن مظاهر الاحتفال وأحياناً من علامات الحزن متعرفش إزاي!
سواء كنت تخين أو رفيع .. طويل أو قصير.. فأنت مادام مصري تبقى أكيد بتحب الأكل وبتقدره؛ عشان كدة قررت أكتب النهاردة عن مظاهر علاقة الحب اللي بتجمع بين مصر والمصريين والأكل ؛ يللا بينا …

1- بندلع الساندوتشات

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في مصر مش بنسمي الساندوتشات كدة أي كلام .. لاء .. بندلعها .. يعني مثلاً مش هتلاقي ساندويتش “صاروخ” بطاطس و”صاروخ” فلافل غير في مصر .. وكمان ساندوتشات قنبلة وديناميت بيض وفياجرا وده غالباً بيبقى سي فود لزوم الحركات .. وساندوتش سكلانس حلاوة .. أسامي محتاجة ترجمة أساساً.

2- اختراعات وابتكارات في الأكل

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في مصر .. ممكن تحط أي حاجة على أي حاجة تطلع ساندويتش أي حاجة طعمه ملوش حل .. المصري طول ما هو فاضي بيقعد يجرب حاجات فوق بعضها ويعملها ساندويتش ويسميها بمزاجه .. ممكن يسميها على اسمه أصلاً

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الكلام ده برضه بالنسبة للعصاير .. في محلات عصير في مصر اتشهرت بسبب الكوكتيلات العجيبة اللي هي بتعملها.

3- بنحتفل بالأكل وبنحزن بالأكل

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مصر الدولة الوحيدة تقريباً اللي أي احتفال فيها ليه أكلة معينة .. العيد الصغير بناكل فيه كحك وغُريبة متعرفش ليه .. وشم النسيم بناكله فيه فسيخ ورنجة .. ومولد النبي بناكل فيها حلاوة المولد .. والمواسم بناكل فيها قلقاس
مش كدة بس .. المصريين هما الشعب الوحيد اللي بيهتم بالأكل في المناسبات الحزينة برضه .. في بعض الثقافات لما حد بيموت لازم يعملوا أكل ويوزعوه على اللي بييجوا يعزوا…وعندنا في مصر في تقليد يمكن مش موجود في القاهرة قوي بس موجود اكتر فالصعيد…ان في حالة الوفاة اهالي المتوفين بياكلوا فالاغلب سمك او سي فوود عامة.

4- مبنهتمش بالتفاصيل

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اللي بيحب حد مش بيفرق معاه ماضيه كان عامل إزاي .. ده نفس اللي بنعمله مع الأكل .. مش مهم نوع الحيوان اللي معمول منه ساندويتش الكبدة ومش مهم الزيت اللي بتتقلى فيه الفلافل ده نوعه إيه والراجل استخدمه كام سنة قبل كدة .. المهم النتيجة في الآخر عاملة إزاي…بتأكل وانت عارف كل مشاكل الاكل ومبيفرقش معاك/
هل بتتفقوا مع الكلام ده .. وقولولنا إيه حكاياتكم مع الأكل والمواقف اللي مريتوا بيها ومرتبطة بالأكل

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