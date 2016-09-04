في حياة كل واحد مننا، مرحلة، بيبدأ فيها يتصرف كأنه ناضج وعاقل، بعد ما كانت كل قراراته مبنية علي الاندفاع والعواطف، بيبدأ يفكر شوية، ويحلل المواضيع، وياخد القرار بهدوء، عشان لما ياخده ميندمش عليه، من واقع خبرتي الحياتية، ولأني دلوقتي محشورة ف وسط العشرينيات، أحب أقولكم ست علامات، لو لقيت منهم خمسة ع الأقل ف شخصيتك، اعرف انك نضجت، وأهلا بيك ف أرض الكبار..!
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مبتحكيش لماما مشاكلك
أول وأهم علامات النضوج في رأيي، واللي أدركت بعدها اني كبرت، اني مبقتش أحكي لماما مشاكل الشغل زي ما كنت متعودة علي طول،ف بقي ردي المعتاد لو سألت عن أي حاجة ف الشغل “الحمد لله تمام” ولو زنقتني ف اجابة أكثر تفصيلا “محدش مرتاح ف شغله ياماما”، وهكذا، من غير أي تفاصيل، أو اضافات..
لما زمان كنت بحكيلها علي مشاكل الشغل، كانت هي بتتكدر وتزعل وتتضايق، والمشكلة ممكن تكون خلصت أساسا، قياسا علي أي مشاكل في الحياة، او العلاقات، مبقتش تعرف حاجة تقريبا غير بعد ما تخلص، اتعود عامة متشيلش أمك وأبوك همك، لأنهم بيتأذو منه أضعاف أضعاف منتا بتكون متدايق منه.
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مبتسهرش غير ف الويك إند
طبعا ليلة الخميس معروفة عند كل الناس، معروفة أكتر عند الموظفين بأنها اليوم الوحيد اللي الواحد بيسهر فيه براحته من غير ما يقلق من المنبه تاني يوم. أكبر دليل انك كبرت ونضجت، وبقيت Adult انك بقيت اوتوماتيك تهرب من أي مناسبة تسهرك بعد 11 بالليل، أي قعدة هتحس انها بتطول بتلاقي نفسك بتتاوب تلقائي عشان تهرب منها، ولو حصل وسهرت ف اليوم ده، بتبدأ تلوم نفسك لأنك رايح الشغل تاني يوم لا شايف ولا فاهم حاجة..
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بتاخد رأي شريك/شريكة حياتك ف كل حاجة
لو انت مرتبط/ة أو متجوز/ة، قرارك بيكون ف ايدك ومن دماغك اه، لكن أغلب الوقت بتميل او بتميلي لاستشارة الطرف التاني، سواء ف أمور ليها علاقة بالشغل، او بالعيلة.
ليه بنحب نعمل كدة، أولا احنا ف مركب واحدة، وثانيا، الموضوع بيكون أسهل بكتير لما تاخد قرار فكرت فيه لوحدك مرة وفكرت فيه مع شريكك/ شريكتك مرة تانية، ومع ان محدش هيقولك حاجة لو أخدت القرار من دماغك، بس انت اوتوماتك بتلاقي نفسك مبتاخدش قرارك ف وقتها وبتقول للي سألك “لما أسأله/أسألها الأول، وأرد عليك”
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بتعمل ميزانية شهرية من مرتبك
“متقولش القبض يعيش، يللي بتقبض من شركة” المهرجان الشعبي قال كدة، ودي اجابة صحيحة، محدش بياخد مرتب مهما ان كان كبير وعايش مبسوط، وعشان بنحاول نوفق ما بين الحياة الكريمة والفلوس المش كريمة اللي بناخدها، بنقعد نمسك ورقة وقلم كل أول شهر وبنعمل ميزانية.
تصور المراهق بتاع امبارح اللي بيخلص مرتبه ف سهرتين ف أي Club قاعد النهاردة علي الترابيزة وقصاده الفلوس وعمال يقسمها علي كل بنود وأوجه الصرف، شكلك غريب صح؟ أهلابيك انت بقيت كبير دلوقتي وممكن نقولك ياعمو
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بتحن دايما لأكل البيت
كل الناس بتحب الفاست فود، والديليفري والأكل ف المطاعم، بس قولولي بصراحة، كم مرة وانتو بتاكلو البرجر، أو الكباب أو أي حاجة من برة حسيتوا ان معدتكوا تعبت من أكل الشارع؟ كتير، انا عن نفسي متغربة وباحسها كل يوم.
وسط الأكل الجميل، اللي بنجيبه من برة وندفع فلوس كتير، ممكن نضحي بكل الكلام ده، قصاد طبق بسلة ورز وربع فرخة ومعاه شوربة سخنة، وكنتيجة للموضوع ده بتتجه تطبخ لنفسك، وده بينتج عنه حاجة من اتنين، ياما بتروح لمامتك تطبخلك، ده لو مش عايش معاها، أو مهاراتك في الطبيخ بتزيد، وتتحول تدريجيا للشيف الشربيني..!
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بتخدم نفسك بنفسك