بقلم صفاء أحمد..

قرار الجواز من أصعب القرارات اللى ممكن الواحد يخدها فى حياته سواء مبنى على حب ولا حتى صالونات نسب الطلاق اللى زادات دلوقتى بتخليك تفكر الف مرة قبل ماتقدم على الخطوة دى لكن خلينا نقول أن فى شوية عوامل لو فى حسبتك جايز تضمنلك نسبة كبيرة لنجاح الجواز واستمراريته وانت سعيد مش مضطر تكمل وخلاص :-

1 – أولاً هو انت فاهم نفسك ؟!

علاقتك بنفسك دى أهم من اى علاقة فى الدنيا لأنك لو ببساطة فاهم احتياجات نفسك كويس هتبقى عارف انت عايز ايه وامتى بالظبط من شريك حياتك, الموضوع دا لوحده محتاج كتاب لكن خلينا نبسطها لو انت مثلاً عندك احتياج لحاجة معينة زى انك بتحب الحرية كا مثال مينفعش ترتبط بشخص مش مقدر قيمة انك لازم يكون عندك مساحتك الشخصية , وهكذا ..الاحتياجات دى بقى كتير جداً زى ( الأمان – الاستقلالية – الاحتواء – حبك للمغامرة – حريتك المالية .. الخ ) تقدر تدور عليهم فى كتب خاصة بالكلام دا ها تساعدك تفهم احتياجاتك وهل الشخص اللى معاك هيقدر يشبع الحاجة دى بالقدر اللى خليك راضى ومبسوط .. والأهم يكون مقدرها وربنا معاك طبعاً فى رحلتك الجديدة للبحث عن ذاتك واحتياجاتك !

2 – عقد الطفولة

هو الكلام دا جايز يكون غريب عليكم شوية بس خليك متأكد أن اى عقدة من زمان جواك لو معندكش الشجاعة والوعى أن تواجها وتحلها مع نفسك هيكون له تأثير كبير على علاقتك باللى حواليك مبالك بشريك حياتك والأمثلة برضو كتير, شخص مثلاً كبر وهو معندوش ثقة بنفسه دا باب مشاكل لوحده ملوش أخر.. الراجل اللى معندوش ثقة بنفسه هيفضل يخنق على مراته فى كل حاجة خوفاً من انه تبقى أحسن منه وكذلك الست لو مش واثقة بنفسها هتلاقيها طول الوقت بتتخانق معاك على علاقتك بزميلة او صديقة لك لأنها معتقده أن اى واحدة ممكن تخد مكانها بسهولة .. وهكذا ,عقد الطفولة اللى مش محلولة دى بقى كتير اوى زي ( الحرمان العاطفى والمادى اللى بيخليك تترمي مع أول حد يشورلك بالحاجة اللى طول عمرك محروم منها – عدم الثقة فى الناس – .. الخ ) اكيد كل حد عنده عقدة من حاجة هو ملوش ذنب فيها لكن كونه حد نضج وفهم دا دوره فى أنه يحل مشكلته عشان يعيش مرتاح لنفسه ويقدر يريح كمان شريك حياته .

3 – حد شبه دماغك

الموضوع دا بقى مهم جداً وهيسهل عليك حرق كتير فى العلاقة لازم تبقى عارف أن البنى آدمين فى القصة دى بالذات نوعين:- الأول بدائى فى طموحه للسعادة بمعنى أن اتولد وكل مفهومه عن الاحتياجات فى الدنيا الأكل والشرب والسكن والجنس والعيال لما يتجوز هو عايش يشتغل عشان يقدر يوفر الفلوس اللى تخليه يعيش عشان الحاجات دى وبس ودا طبعاً مش تقليل من حد لكن فعلاً فى ناس راضية بكدا . النوع الثانى بقى هو اللى عنده وعى أكثر بالسعادة بكل تفاصليها, طموحه عايز يسافر ويحضر حفلات مزيكا بيحبها عنده اهتمامات زى الرياضة والقراءة بأختصار عنده احلام كتير وهدفه الاستمتاع, ايه بقى علاقة كل دا بالجوز ؟! ها اقولك لو انت اخترت شخص من الفئة الأولى بتعت الحاجات الأولية وانت من بتوع الأحلام والانبساط مستحيل هتلاقى اى حاجة مشتركة تجمعكم حتى لو فى حب على فكرة برضو هيكون فى فجوة كبيرة مش سهل تتلم وموضوع بقى نقرب وجهات النظر عامل زى كأنك بتطلب من حد يتسلق جبل وهو بينهج من طلوع سلم للدور الثانى , اختيارك لحد شبه دماغك هيوفر عليك جهد كتير انت احق به ,متحرقش على الفاضى كتير واختر صح من الأول .

4 – التنازل

ناس كتير بتفهم أن التنازل دا حاجة وحشة بس خلينا نتفق أن مفيش حاجة بدون مقابل المهم تبقى فاهم صح يعنى ايه تنازل وليه, يعنى ايه الكلام دا ؟ التنازل دايماً بمفهونا مرتبط بفكرة الإجبار والقهر هو جايز يكون فعلاً شكله كدا من براه لكن المفهوم السليم من وجهة نظري دايماً عن التنازل الصحى هو انك بتضحى بحاجة معينة( بحب) مقابل حاجة تانية برضو هتحصل عليها تبسطك لكن المهم هل التنازل دا هيأثر عليك علاقتك بنفسك لدرجة أنك هتكون بدون الحاجة اللى اتنازلت عنها مش سعيد لأن دى نقطة مهمة جداً فى فكرة التنازل وقتها هتتحول لشخص ناقم على حياتك و ممكن يتحول الموضوع لمعايرتك لشريك حياتك وتكون بداية للمشاكل لأنك فى الأصل مش سعيد, زائد كمان لو مش بتخد المقابل اللى انت متوقعه ,الست مثلاً اللى بتسيب شغلها عشان جوزاها عايز كدا فى الوقت اللى هو مش بيدلها الاهتمام والتقدير طبيعى يحصل بينهم مشاكل.. عشان متهوش قبل ماتتنازل عن حاجة اعرف من غيرها هتبقى عامل ازى وايه المقابل عشان مترجعش تزعل !

5- المسئولية

المسئولية هنا مش مقتصر على طرف واحد زى أن الراجل يصرف والست تتطبخ المسئولية بمفهومها الأكبر اللى لازم برضو يكون عندك وعى به مسئولية انك تعرف ازى تبسط الشخص اللى معاك ودا على رأس القائمة طالما قررت ترتبط به, ودا عمره ماهيحصل غير لما انت تكون شخص سعيد فى حياتك ومسئول عن سعدتك اصلاً دى جزيئة . الحتة الثانية بقى من المسئولية هو كل واحد فى العلاقة عارف ايه اللى مسئول عنه بناء على اتفاق بينكم من الأول من غير ما حد يسقط فى ناس الطريق ويزهق فا من الأول كدا اعرف هتقدر تشيل ايه عشان متقعش فى النص .

وعشان ما اخبيش عليكم موضوع الجواز كبير ومش سهل اكبر من يختصر فى مقال لكن طول مانت عندك وعى بنفسك وبتحاول تفهمها اكتر كل ما الصورة هتوضح اكتر بالنسبالك وهيبقى كله تحت السيطرة !