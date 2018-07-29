!شات اب يور ماوس، يعني سوق واقفل الماوس
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؟تعبتي يا منى؟ ها يا مني؟ سجاير؟ في العشه يا مني
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قوللي انا بحبك عشان ماموتش نفسي!!
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!سندوتشاتك في ايدك، مطوتك في جيبك، اللي يقولك غششني قطعه. غش انت
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؟اقولك المراره تقولي ايجار الشهر
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خاني مع واحده لبسه جونله قصيره ومخططه رجلها كروهات
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يعني ايه عريس يا ابلة؟ يا عيال انا جالي عريس يا عيال..
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خدوا سته رايح خدوا اربعة جاي
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كان علي عيني
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انتي فرستيني ده سبحان من صبرني عليكي ده انا مرارتي مفقوعه خلقه
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