كمصريين أحنا لينا إحتياجات مختلفة عن أي شعب لازم تبقي موجودة و أحنا بنعمل الفيسبوك الخاص بينا و دي أهم حاجات هنبقي عاوزنها

بوستات عائلية عشان طنط حشرية

أهم حاجة يكون في ميزة لإظهار بوستات خاصة للعيلة بس و تتضمن التالي كل يوم الصبح صباح الخير و معاها وردة , كل ساعتين أذكار و أدعية , أي صورة لحد من العيلة يتبعتلهم كومنت أوتوماتيك في “إيه الحلاوة دي” المتعارف عليها. و طبعا حجب كل البوستات العادية و الفضايح الخاصة بسعادتك عشان أبراج المراقبة الإلكترونية المتواجدة في العائلة الكريمة.

Anti-Nakad

هنسمي الخاصية دي “انتي-نكد” تفكرك بكل المناسبات اللي بينك و بين مراتك أو خطيبتك أو صاحبتك و تبعتلها رسالة أوتوماتيك بردو. أي مناسبة بقي عيد جوازكم , أول يوم شوفتوا بعض فيه , أول مكالمة , أول ضحكة , أول كاحة , أول عطسة, أول عباس أول أي محن هي بتحبه.

راقب في صمت

بدل الستوكينج و الخوف من إنك تدوس لايك بالغلط و كده هنقدم حاجة جديدة كل ما الكراش ينزل حاجة جديدة يتبعتلك في النوتيفيكيشن . و لو أنتي بنت لو الكراش عمل أي لايك لواحدة أو كومنت هيوصلك بردو. إبتسمتي و البسمة واكلة نص وشك.

ex إخص علي ال

إعتبروه كلب و راح” دا برضه أوبشن جديد هيتضاف مجرد ما تفركشوا هتدوس دوسة بس هيعمل لل بلوك و كل الصور بتاعتكم هتتمسح و هيتعملوا سيف بإسم العره. و لو فكرتي تدخلي “عنده تاني هيطلعلك رسالة “لا يا مهزأة

مش بس كده قبل ما يدخل في علاقة جديدة الشريك الجديد هيدخل يعرف الشخص دا كان العره أو الاكس بتاع كام حد قبل كده .

Alarm الضمير

وقت الإمتحانات بتحتاج حاجة تصحي ضميرك. أحنا عملنالك حل لما تبدأ فترة الإمتحانات الفيس بوك هيقفل عندك و كل ما تدخل عليه يشتمك (ما انت مش بتيجي بالذوق بصراحة) يعني ذاكر يا جبلة , أنت يا بارد و يفضل يزود في الغلط و هكذا.

.الفيس بوك جميل و بتقضي عليه وقت فراغك لكن أوعي تنسي إنه عالم إفتراضي مش هيفيدك إنجزاتك و نجاحك الحقيقي علي أرض الواقع و بس و أصحاب الفيس بوك مش دايما هيكونوا هما الأصحاب الحقيقيين أوعي تنسي نفسك و تتوه علي النت أوعي تخلي الخيال يلغي الواقع.