كتابة: ندى عرفة

لو إشتغلت في أي مكان إوعي تفتكر إن تصنيفك فيها وقف عند الـTitle اللي الـHR مديهولك، ده لسه فيه لقب تاني أهم وبيلزق أكتر هيطلع عليك بعد أول كام شهر يعدوا وتلميعه الإنترفيو تروح منك..

وسواء إنت هتفاجئهم بلقب جديد أو هتخمس مع حد في لقب قديم، فكده كده هتتكعبل في أي مكان في شخصيات ثابتة زي الـ 10 دول:

عم ضياء

الناس بتوع “كيف بدأ الخلق” و “الدنيا دي فيها كام بلياتشو” اللي دايما ساكتين وحواجبهم حاضنة بعضها من كتر التكشيرة والغموض..

هتعرفهم من شكل مكتبهم اللي بيبقى غالبا عبارة عن طفاية سجاير بوب مارلي و14 كوباية قهوة فاضيين..

هناكل إيه؟

متعهد طعام أي شركة، صاحب أكبر أكونت على Otlobواللي رقمه حافظينه سواقين الديليفيري وعمال مطاعم وكافيهات مصر..

ده هتعرفوا أول ما هيجي لأنه مبيقولش صباح الخير بيقول “هنفطر إيه”.

الديلر

عندك صداع؟ قولونك تعبك؟ منمتش إمبارح وعايز تصحصح، فركشت وعايز تنسى؟ هتلاقي معاه أدوية تنفعك لو تعبان، ولو حزين فمشاء الله برضو معاه حاجات تخلي الفرحة تَعُم على الشركة وعلى حياتك كلها.

الـDJ

لو في حد في المكان معاه سماعات نضيفة من اللي بتجيب للواحد صرع لو صوتها عالي، هتلاقيه مستحوذ على موودك طول اليوم، حبه يفرفشك ويعيشك حالة الحب وشوية وتلاقي محمد محي حاضن تامر عاشور وجايين يقعدوا جنبك.

نجم Arab Idol شارع فيصل

الشخصيات اللي بتكون سبب إنتعاش تجارة السماعات في مصر والشرق الأوسط، ده اللي محالفوش الحظ وبقى مشهور فقعد جنبك علشان يخليك تلعن أنت حظك اللي جابك تشتغل جنبه..

أنت هتاكل كل ده؟

أساتذة جلد الذات ومتخصصين في أكل الأرانب تحت عنوان الـHealthy lifestyle..

دي الشخصية اللي نص لبسها رياضي ومن الشغل للجيم ومن الجيم للجيم برضو علشان فيه مدربين أقوى..

هتعرفهم أول ما تبدأ تخبي أكلك اللي جايلك من صبحي كابر جوا البنطلون وأنت معدي من قدامهم كأنك سارق خزنة الشركة وماشي.

بي بي سي

ده وكالة ناسا لرصد كل حركة في الشركة وقاهرGoogle اللي عارف بلاوي كل واحد حتى المدير..

هو بيكون مفيد علشان بيقولك هتتخزوق إمتى ومن مين وعلشان إيه، وبرضو أول واحد هيجي ينكد عليك ويقولك “مش هنقبض النهاردة”.

الـFashionista

وأنت ماشي هتلاقي صفحة Vouge معدية من جنبك كل يوم وبتنورمن الشياكة، دي أمينة شلباية جاية الشركة علشان تخلي الناس تولع في دولابها وتحسسهم إنهم بيلبسوا جلاد كشاكيل مش لبس.

تشنجات

بمجرد ما تفتح الإيميل هتعرفوا، صاحب الـ40 Reminder ، اللي ماشي بـ 5 موبايلات وتحسه ماسك سلك كهربا عريان ومكهرب الشركة كلها علشان الشغل مبيخلصش.

المطحون

متستغربش لو لاقيته بنفس الطقم اللي عليه كل يوم، هو مش شحات ده أغنى منك، بس هو بايت في الشركة من قبل ما أنت تتخرج علشان مستني الكلاينت يعجبوا الشغل ويوافق عليه.