منى المتيم

دايماً بنستنى أي مناسبة عشان نأخد أجازة من الروتين ونسافر أي مكان، كأننا بنحاول ندوس pause على حياتنا كده، وبرغم من أننا أو معظمنا يعني بيعرف – كويس – يظبط الرحلة ويختار احتياجاته عشان يتبسط في الإجازة، إلا أننا – ساعات – بنغلط في أهم حاجة المفروض تكون معانا في الرحلة، وهي ” الشخصيات اللي هتسافر معانا ” …. أيوة

عشان كده انهارده هنعرفك مين الشخصيات اللي ماينفعش تسافر معاهم في إجازتك

صاحبك اللي بيهتم بالتفاصيل بزيادة :

دايماً بيكون في كل شلة صحاب، شخص كده مظبوط أووي .. بيهتم بالتفاصيل بزيادة، نسبه الخطأ عنده 0% … عارف أنت الشخصية دي .. أيووووة! أوعى تسافر معاها ..وده لأن السفر دايماً بيحب السرعة سواء كان في آخد القرار أو التصرف نفسه، ولكن الاهتمام بـ details المبالغ فيه، ممكن يضيع متعة الإجازة من غير ما تحس .

صاحبك البخيل :

دول بقى شخصيات من عالم تاني .. وقت ما تقترح عليه اقتراح .. تلاقي الاجابة المعتادة .. ” ليه .. مالهاش لازمة ” او ” أصل أنا مش بحب كده ” دايماً الشخصيات دي جواها صراع داخلي .. بمعني أصح خناقة كبيرة بين أنه عاوز ينبسط وبين الشخص الغلس اللي جواه واللي ديماً بيقوله ” لا بلاش .. أصل أنت كده هاتصرف فلوس كتير ” وطبعاً الشخصيات دي بتغير الــ mood وأكيد مش هاتنبسط معاهم في السفر ..سيبه أحسن يحل المشاكله الداخلية مع نفسه .. اطلع انت انبسط ☺ ☺



صاحبك الكسول :

اللي ديما بنقول عليه في الشلة ” البطة البلدي ” ☺ ☺ … هتلاقي دايماً شخصية غريبه بيحب النوم جدًا زي عينيه .. مش عاوز يصحى – حتى في الإجازة – مكسل يعمل أي حاجه .. عاوز يأكل وينام بس، ده بقى من الشخصيات اللي ماينفعش خاااااالص تخده معاك في السفر .



صاحبك الانطوائي :

والشخصيات دي بتكون فوبيا من كل حاجة جديدة، خايف يعمل أي حاجة جديدة، أو حتى يتكلم مع حد ما يعرفوش، هتلاقي طول الوقت قاعد مع نفسه بيطأطأ صواربع رجله ومبسوط …. وده في حد ذاته ممكن يبوظ السفرية، وترجع ولا كأنك تحس بالإجازة … فانصحيتي ليك بلاش

صاحبك المتدين بزيادة

طبعا التدين في حد ذاته حاجة كويسة، ولكن في شخصيات بتكون فاهمة الدين غلط، معتقدة أن المتعة في حد ذاتها دي حاجة حرام أو أن الشخص لما يكون مبسوط دي من الحاجات اللي مش المفروض تحصل أو ربنا ممكن يعاقبنا عليها .. مبدأ الشخصيات دي من الصعب جدا أنك تتناقش معاهم وتخليهم يغيروا وجهة نظرهم .. عشان كده الأحسن بلاش تاخدهم معاهم في سفرياتك يا معلم .

صاحبك المتشائم أو الكئيب

تعالى نجرب اللعبة دي … لا يا عم أحسن اتعور ☹…. طيب ” يالا ننزل البحر ” .. لا عم لا مش يمكن اغرق ☹ ولا يطلعلي قناديل من البحر … الحقيقة بقي ان الشخصيات دي هي القناديل بتاعت حياتنا ☺ ☺ .. زي ما بقولك كده الشخصيات دي دايمًا شايفة الجزء الضلمة في الحياة .. دايمًا حاسس انه مستهدف وأن في حاجة وحشة هاتحصله، من كتر الطاقة السلبية التي بينشروها طول الوقت ، ممكن فعلاً حاجة وحشة تحصل في الاجازة ، فانصحتي بلاش تضيع متعة الاجازة .





من الاخر .. عاوزة اقولك أن مفيش مواصفات معنية للشخص اللي لازم يكون معاك .. مش بس في إجازتك .. لا كمان في حياتك كلها .. متهيألي كل اللي انت محتاجه أن تكون مع شخص حاسس أنك ” مرتاح وأنت معاه ” بس خلاص