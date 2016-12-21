بقلم : منى المتيم
الخيانة العاطفية أشد ألماً من الخيانة الجسدية ، فهي مشاعر يستحوذ عليها شخص آخر دون وجه حق ، فهناك من يري أنها حقاً أشد ألماً من الخيانة الفعلية وهناك من يراها عكس ذلك ، ولكن ما يتفق عليه الجميع أنها أحد أوجه الخيانة التي تفتر القلوب .
وعندما نتحدث عن الخيانة العاطفية ، فبالتأكيد علينا أن نشير الى العلامات التي تدل على ذلك ، وهذا ما سنتطرق اليه في السطور التالية :

 

  • الخروج أكثر من زي قبل :

Man looking at reflection in mirror

بالطبع لشريك حياتك حياته الإجتماعية الأخرى ، ولكن عندما يريد أن يقصيك منها معظم الوقت،  فربما يريد أن يقضي ذلك الوقت مع شخص آخر ، وعادة ما يرافق ذلك الاهتمام المبالغ فيه للمظهر الخارجي .

 

  • يصبح الهاتف صديقه المقرب :

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عندما يصبح شريك حياتك يمضي معظم وقته أمام شاشة هاتفه وما بين مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة ، فربما يجب عليكِ مزيد من الاهتمام به لتتعرفي عما يحدث دون علمك .

 

  • ظهور شخص آخر في الصورة اثناء حديثكما :

young-man-and-woman-standing-and-talking-in-working-environment

فإذا كان زوجك يتحدث كثيراً عن شخص ما أثناء حديثكما سوياً ، فهذا يعني انه يشغل باله ، وربما يمتلك مشاعر إيجابية تجاه هذا الشخص .

 

  • يتأخر في العمل ولا يشتكي :

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إذا كنتِ اعتدتِ على الشكوى الدائمة من كثر العمل أو زيادة ساعاته في بعض الاحيان ، وفجأة أصبح هذا الأمر محبباً لزوجك ، فربما يثير ذلك العديد من علامات الاستفهام .

 

  • تتشاجران كثيراً :

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وغالباً ما يحدث ذلك نتيجة المقارنة المستمرة الذي يعقدها في خياله بينك وبين الشخص الآخر ، فتزداد المشاجرات أكثر من زي قبل .

 

  • أصبح لا يهتم :

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عندما يصبح شريك حياتك لا يهتم بأموركما أو بمصالحك الشخصية ، ويجلس بجانبك لا يحرك ساكناً ، فربما هناك شخصاً آخر يخطف قلبه واهتمامه ، وربما هذا الأمر يثير الفضول الانسوي لاكتشاف ما يحدث .

 

  • الهروب الدائم :

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عندما يهرب شريك حياتك من اللحظات سعيدة التي تجمعكما وقليلاً ما اصبحتما تتشاركان الاوقات الحميمية ، فاعلمِ أن هناك شخص ما أصبح يسيطر على مشاعره .

 

  • لم يعد يهتم بارضائك :

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عندما يصبح شريك حياتك لا يبحث عن تقديم أمراً ما يسعدك أو يحاول عن ارضائك ، اذن هناك شئ ما عليكِ أن تبحثِ عنه لمعرفه أسباب ذلك.

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