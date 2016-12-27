أيام قليلة ونودع عام 2016 و نستقبل عام جديد 2017 , مرت 2016 سريعاً وبكثير من الأحداث على المستوي العالمي و المحلي وحتى المستوى الشخصي وكالعادة كثير من الأحداث و الذكريات قد ترتبط بالأفلام أو خروجات السينما أو قد تشغلك أحداث العام الكثيرة والعنيفة عن متابعة أفضل أفلام العام ولذلك نقدم لكم قائمة موقع IMDB لأفضل أفلام عام ال 2016 لتسترجع ذكريات العام أو تكمل مشاهدة القائمة …القائمة علي عهدة محررين الموقع من ضمن قوائم كثيرة عن افلام 2016 …تختص هذة القائمة باكثر افلام تفاعل معاه الجمهور حتي وان كانت فالمجمل سلبية….ولكنها كانت الاكثر ايرادات والاكثر تفاعلا بشكل كبير بين المستخدمين علي IMDB.
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The Legend of Tarzan
مغامرة جديدة لطرزان بعد ما قرر الأستقرار في لندن وعدم العودة الي الغابة يعود في هذا الجزء بخدعة ليبدأ رحلة جديدة في الغابات و يحل الفيلم في المرتبة الأخيرة لأفضل أفلام عام 2016 وجاء الفيلم من أخراج ديفيد ياتس و قد حقق في أمريكا أيردات 356.7 مليون دولار أما عن مصر فقد حقق 7.1 مليون جنية مصري .
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Warcraft The Beginning
في عالم من الفانتازيا و المغامرات الخالية وصراعات ما بين البشر والأورك في عالم آزيروث يأتي هذا الفيلم من أخراج دانكن جونز في المرتبة قبل الأخير في هذة القائمة بأيردات شباك التذاكر الأمريكي 433.5 مليون دولار أما عن الشباك المصري فالأيردات وصلت الى 1.9 جنية مصري …لما يحقق نتائج طيبة باستثناء محبي اللعبة الاصلية المأخوذ عنها الفيلم. وتم اختياره في كثير من التصويتات كأحسن فيلم مأخوذ عن لعبة ألكترونية.
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Ghostbusters
عودة فريق مطاردي الأشباح بفليم جديد من سلسلة التسعينات الشهيرة و هذة المرة من خلال أشباح تحاول غزو مانهاتن و الفيلم من أخراج بول فيج وجاء في المركز الثامن بأيردات أمريكية تصل الى 229.1 مليون دولار و أيردات مصرية 255.3 ألف جنية …الفيلم لم يقدم جديد سوء في تغير الابطال من الرجال للنساء
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The Magnificent Seven
أعادة أنتاج فيلم ياباني قديم هو الساموري السبع الذي جاء في أكثر من نسخة عالمية ومنها شمس الزناتي المصرية للمخرج سمير سيف و لكن في 2016 يأتي فيلم أمريكي من أخراج انتوان فواكا ليحقق أيرادات في أمريكا 161.1 مليون دولار و ايرادات في مصر 803.2 ألف جنية …الفيلم ككل ليس بهذا السوء بالعكس تم صياغة هذا الجزء بشكل لطيف يجعله اعادة صناعة فيلم بشكل مختلف نوعا ما . وان كان التزم بشكل كبير بالاطار الاساسي للقصة المعروفة.
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The Jungle Book
قصة الطفل ماوكلي الذي تربى في الأدغال مع مجموعة الذئاب وله صديق دب ونمر أسود؛ تعود هذة القصة بفيلم جديد يحتل المركز السادس في قائمة الأفلام الأفضل في 2016 والفيلم من أخراج جان فافريو و حقق في أمريكا أيردات 966.6 مليون دولار وفي مصر حقق 5.7 مليون جنية .
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X-Men: Apocalypse
في منتصف هذة القائمة يأتي الجزء السادس من سلسلة أفلام إكس من والذي يدور كثير من أحداثه في مصر والذي تدمر على آثرها معظم مدينة القاهرة ! , جاء الفيلم هذا العام من أخراج براين سينجر ومحقق أيردات في شباك التذاكر الأمريكية 543.9 مليون دولار و محقق داخل مصر 4.3 مليون جنية .
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Deadpool
في المركز الرابع جاء فيلم من أخراج تيم ميللر بعنوان ديدبول وهو فيلم لبطل خارق ولكن بشكل كوميدي مليئ بالسخرية من أفلام الأبطال الخارقين الأخرين و قد عرض في سينمات مصر بعد حذف أكثر من مشهد يحتوي على إيحاءات جنسية و قدد حقق في أمريكا 760.3 مليون دولار و في مصر 4.7 مليون جنية …الجدير بالذكر ان الفيلم كانت له حملة دعائية تعد من افضل الحملات في تاريخ السينما من حيث الافكار والطرح …في عيد الحب قبل نزول الفيلم تم تسويق الفيلم علي انه فيلم رومانسي بينما هو فالاحقيقي فيلم حركة بالاساس … كذلك يعد من اكثر الافلام جماهيرية في 2016.
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Batman v Superman: Dawn of Justice
لأول مرة على شاشة السينما يقف باتمان و سوبرمان في فيلم واحد لذلك يحصل هذا الفيلم على المركز البرونزي في كأهم ثالث فيلم في عام 2016 بالرغم من الأنتقادات الكثيرة التى وجهت له ولمخرجه زاك سنايدر ويحقق في أمريكا فقط 872.7 مليون دولار و في مصر 11.2 مليون جنية ….تم مهاجمة الفيلم بشكل كبير لسوء الفيلم والسيناريو وكذلك لتحويل لحظات مهمة فالفيلم للحظات كوميدية وعلي الرغم من هذا يتم تجهيز جزء تاني من الفيلم للعرض خلال سنوات.
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Captain America: Civil War
فريق الخارقين الخاص بشركة مارفيل و المسمى الأفنجرز يحصد المركز الفضي كثاني أفضل فيلم لعام 2016 فهو يقدم خلطة من الخارقين تحتوي على فريقين أحدهم بزعامة كابتن أمريكا والفريق الأخر بزعامة أيرون مان في فيلم من أخراج أنتوني روسو و جو روسو ليكسر الفيلم في أمريكا حاجز البليون دولار بأيرادات تصل الي 1.3 بليون دولار و محقق في مصر أيردات 5.7 مليون جنية .
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Suicide Squad
في المركز الذهبي الأول لأفضل فيلم لعام 2016 جاء فريق الخارقين لشركة دي سي كوميكس بعنوان فرقة الأنتحاريين مع ظهور خاص لباتمان و الجوكر في فيلم من أخراج ديفيد آير ليحقق أيردات في شباك التذاكر الأمريكي تصل الي 745.6 مليون دولار و في مصر يحقق أيردادت خيالية تصل الى 9.9 مليون جنية مصري ….استقبل الفيلم بسخرية شديدة ونقد لاذع لكونه فيلم تقليدي للغاية علي عكس المنتظر؛ ولكن الضجة المنتظرة من الفيلم جعلت منه من اكثر الافلام حصداَ للايردات في 2016. وعلي الرغم من كم النقد يتم تجهيز جزء جديد من الفيلم ايضا للعرض خلال سنوات.
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