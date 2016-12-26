بقلم : صفاء أحمد
ايام قليلة ونبدء سنة جديدة ومع نهاية وبداية كل سنة بنبدء نلاقى بوستات الفيسبوك عن قد ايه السنة اللى فاتت كانت كلها كوراث وحاجات وحشة حصلت لكل الناس كأن معدش عليه ولا يوم حلو فى السنة دى مثلاً ويارب السنة الجديدة تكون حنينة علينا وتمر بسلام والكلام دا . المهم احنا فعلاً ممكن نخليها سنة جديدة وحلوة بشوية مخمخة لخطة حقيقية تكون ملتزم بها طول السنة خطة تجبرك انك تتطلع الراجل اللى جواك عشان تلتزم بها.. ها اقولك على شوية حاجات تقدر تساعدك فى انك تخليها سنة ناجحة.
1- ورقة وقلم
ايوة مطلوب من حضرتك ورقة وقلم اكتب فيهم كل اللى بتتمناه انا عارفة انه صعب على عقلك يصدق أن اللى بتكتبه دا ممكن يتحقق اصلاً لكن بعيد عن كلام التنمية البشرية اللى كتير مش بيقتنع به دراسات كتير فى علم النفس تقدر ترجعلها بنفسك على الانترنت اثبتت قوة وقدرة الأهداف المكتوبة انها تتحقق جرب مش هتخسر حاجة ولو اتحقق حتى 10% من اللى انت عيزه فا انت الكسبان.
2- الخطة
طالما اتفقنا اننا هنكتب كل اللى عيزينه فى ورقة هنبدء نلعب بقى لعبة ايه يوصلنا ازى؟
فاكر البزل الصورة مش بتكمل مرة واحدة قطع جنب بعضها هتوصلك للصورة الكبيرة هو دا بالظبط المقصود بالخطة اعرف انت عايز وفكر ازى توصله اكتب كل الطرق اللى ممكن توصلك له جرب لحد ماتوصل لبداية الطريق الصح مهم وانت بدور خليك دايما عايش بعقلية اللى اكيد هيكسب فى اللعب.
3- انجز
انجز وخليك سريع فى قراراتك طالما متأكد أن الحاجة دى هى فعلاً اللى انت عيزاها كتير مننا الكسل بيسيطر عليه فى اتخاذ قرارات ممكن تخليه حياته احسن زى الإستقالة من شغل مش مبسوط فيه او تعمل حاجة بتحبها .. الخ وقت لما تلاقى نفسك مكسل على حاجة تخيل السيناريو التانى من عدم اتخاذك لـ قرار معين كان ممكن يكون سبب انبساط لك ودافع فى تحقيق حاجات اكبر احتمال الفكرة دى تساعدك فى انك تنجز القرارات المهمة وماتأجلهاش.
4- الفلتر
النقطة دى مهمة جداً لانها ها تسعدك فى التخلص من سلبيات كتير حواليك استخدم الفلتر بتاعك فى التخلص من الشخصيات السلبية فى حياتك. بص انت اكتر واحد عارف بتكون مبسوط مع مين ومين بيشدك لتحت مين لما بتقعد معاه بيديلك دافعة لقدام و مؤمن بيك ومين بيحصلك حالة بلوك من الأحلام والتفكير لما بتقعد معاه خفف الحمل من عليك وخليك جرئ واتخلص من الناس دى هتفرق معاك كتير احنا داخلين على سنة جديدة والحكاية مش ناقصة. !
5- اللى تغلب به العب به
بصوت عادل ادهم اللى تغلب به العب به .. ايوة لما تحقق حاجة حتى لو صغيرة خليها دافع لك انك تحقق الأكبر منها احتفل بنفسك لتحقيق الحاجة الصغيرة. دى شجع نفسك مفهاش حاجة والله
6- الأمتنان
الأمتنان هو الشكر؛ الأمريكان عملين عيد مخصوص للشكر الناس دى فاهمة قيمة الشكر للى موجود عندهم فعلاً
على فكرة الشكر وقيمته وفوائده موجودة فى كل الأديان ايوة يعنى انا اعمل ؟!
كل المطلوب منك ورقة وقلم تانى معلش هنتعبك ! وتكتب فيها كل الحاجات اللى بتقدرها فى حياتك من أول امك وابوك واصحابك اللى بتحبهم لحد فنجان القهوة وموبيلك ولبسك ايوة اكتب كل اللى انت من غيره مش عارف كنت هتعمل ايه هتتفاجئ انك عندك حاجات كتير حلوة ناسيها فى زحمة الدنيا وفى نفس الوقت تقديرك لكل دا هيطمنك انك تكمل وتعمل حاجات اكبر لان الشكر فعلا اللى كتير جربوه له تأثير سحر على حياتهم والأهم انك تشكر وانت مستمتع وحاسس بقيمة الحاجة دى فعلاً
7- اللعب
اوعى تفتكر الناس الناجحة طول الوقت بتتعب وليل ونهار شغل وبس لا الحكاية ومافيها انهم بيدو كل حاجة حقها بيهتم بالعب والأستمتاع والسفر والروحنيات بالعكس هى بتكون الدافع لهم ل الأستمرار فى الخطة اللى حطوها من أول السنة.
طبعاً مش محتاجة اقولك ان اليقين والثقة بالنفس اهم حاجة هتخليك تعمل سنة جديدة وتخلى فعلاً Happy New year
Related