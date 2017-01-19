مصاصين الطاقة، على وزن مصاصين الدماء، لهم وجود بيننا، ويمارسون مص طاقتنا الايجابية ويتركونا بلا طاقة أو جهد لأي شيء، مصاص الدماء الذي في حياتك لا يدري من الأساس انه مصاص دماء، فكيف لك أنت تدري.!!
مصاص الدماء هو شخص ينطبق عليه الجملة العامية الشهيرة “لا منه ولا كفاية شره”، هو شخص لا يستطيع أن يفيد نفسه، وإلي جانب ذلك يؤدي الآخرين، من خلال مص طاقتهم الايجابية وتحوليها إلي طاقة سلبية، فهو لا يسرقها ليستفاد منها، بل هو يحرمك منها فقط. هناك علامات تؤكد لك أن هناك مصاص دماء في حياتك.
الضحية
الشخص الذي يحاول طوال الوقت أن يكون ضحيتك، ويقوم دائمًأ بلومك على فشله أو تجاربه السيئة، هذا الشخص يشعرك أنك مسئول عنه وأن حياته لن تسير كما يجب إلا إذا تواجدت فيها واعتنيت به وتخليت عن حياتك من أجله، قد يكون هذا الشخص أب أو أم أو أخ أو صديق، أي كان من يجعلك تشعر بالذنب تجاهه دون أن تفعل شيء يستحق هذا الاحساس بالذنب.
لا يعتذر
هذا الشخص لا يقتنع ابدًا أنه اخطأ، دائما هناك شخص ما دفعه ليرتكب هذا الخطأ، فهو ليس لديه القدرة على تحمل مسئولية أفعاله، ولذلك إذا كنت في علاقة مع شخص لا يعترف ابدًا بواجبه تجاة تلك العلاقة، فأعلم أنك تربط حياتك بمصاص طاقة، وهو أمر ليس رائع بالمرة
الشكوى
هل تعلم هذا الشخص الذي تراه كل يوم على الصفحة الرئيسية للفيسبوك يشتكي من أمر ما، كل يوم هناك أمر جديد يشتكي منه، والغرض من ذلك أن يتعاطف معه كل البشر، وأن يشعروا بالأسى من أجله، وإذا حاولت أن تساعده لن يستجيب، فهو يريد أن يظل في تلك الخانة لجذب إهتمام الأخرين، حتى يظل كل من حوله يواسيه ويهتم به، وخلال تلك العملية، يمتص طاقتهم الايجابية، ويحولها الي طاقة سلبية ويعيد توجيهها للعالم مرة اخرى وهكذا.
عاشق للدراما
وخاصة إن لم تكن تخصه، ستجده يحكي لك عن أشخاص آخرين وخصوصياتهم ويحاول أن يربطها به بشكل ما وكأن كل العالم يتآمر حوله، ستجده يعشق النميمة وخاصة عن الناس الذين يشعر أنهم أفضل منه، وفي حالة مصاص الدماء، فهو يصدق انه الضحية الوحيدة على ظهر الكوكب وكل الآخرين اسعد منه.
علامات جسدية
عندما تكون بجوار مصاص طاقة، هناك علامات جسدية تحدث لك يمكنك أن تفهم منها أن هذا الشخص مصاص طاقة، في حالة إذا كان مصاص الطاقة لم يظهر أحد الأعراض السابقة بعد، إذا كان هناك شخص بعد مقابلتك له تشعر بإنقباض في معدتك، أو الم مفاجيء أسفل الظهر، أو بعد رحيل الشخص تأتيك حالة من التوتر العام المزمن، حيث تشعر بالقلق وصعوبة في التنفس دون سبب معين، أو صداع حاد مع شعور بالغثيان اثناء وجودة.. عليك التركيز الان.. هنل هناك شخص حولك يمدك بهذه الأعراض دون أن تربط هذا بذاك وتتركه لعامل الصدفة.