ليس من الصعب –الآن- ملاحظة الصحوة الروحانية التي يمر بها العالم، ظهور الكثير من النباتيين، وإهتمام الكثير باليوجا والـتأمل بعد أن كانت تقتصر على قلة من البشر، حتى أن زيادة الحروب من أسباب الصحوة الروحانية، حيث يقاتل البعض ضد هذه الصحوة، دون أن يدروا أنهم يحاربون أنفسهم قبل محاربة العدو، هذا العصر –عصر الصحوة- قد جاء ولن تستطيع أن تهرب منه، فهو شيء يحدث لنا، وليس شيء نقوم نحن به، ولكن اثناء حدوثه يؤثر في كل انسان بشكل مختلف عن الآخر، الذين يرفضون هذه الصحوة سيدخلون في حالة من الكآبة والصراع الذاتي، والذين سيستقبلون تلك الصحوة بترحاب ستتغير حياتهم، فما الذي يجب أن تفعله لتواكب تلك الصحوة وتجعلها تؤثر في حياتك بشكل إيجابي.
عائلتك
كل شخص منا لديه العديد من المشاكل النفسية والتاريخ المؤلم مع أحد أفراد عائلته، سواء كان أب أو أم أو أخ، تلك المشاكل التي تخزنها بداخلك تقف عائق بينك وبين عائلتك، وبالتالي تقف عائق بينك وبين تطورك الروحي، فإذا كنت تعامل الغرباء بطيبة وتعامل أفراد أسرتك بغضب أو تأفف.. فعليك مراجعة نفسك وحل المشاكل التي تؤرقك تجاة اسرتك، اعتذر إن كنت مخطيء، وسامح إذا كنت مظلوم، وستكون تلك الخطوة الأولى في صحوتك الروحانية.
وقت للإكتشاف
إذا كنت تعيش حياتك كالشجرة، تمد جذورك للأسفل دون أن تذهب لأماكن بعيدة وحدك، فهذا هو الوقت المناسب لتتحرك من مكانك وتسافر إلي مكان – داخل أو خارج مصر- بمفردك، استكشف نفسك مع تلك الرحلة قبل أن تستكشف المكان الجديد الذي ستذهب اليه، المهم هو أن تتحرك من مكانك وتجرب الذهاب لأماكن جديدة.
ما الذي تقدمه لجسدك؟
يجب أن تدرك أن جسدك هو منزل روحك وبيتها، فما الذي تدخله إلي هذا الجسد حتى تساعد صحوتك الروحانية، عليك أن تراقب نظامك الغذائي، تجنب الدهون والمقليات وقلل من تناول اللحوم واتجه أكثر للخضار والفواكة، مارس الرياضة ولو لـ15 دقيقة يوميًا، لأن العرق يخلص الجسم من السموم.
تخلص من الكراكيب
الكراكيب بمعناها الحرفي والرمزي، نظف غرفتك من الاشياء التي لم تعد تستعملها، وضع أمام عينك أشياء جديدة تريد أن تستخدمها او تستخدمها بالفعل، تخلص من الصداقات التي تمثل عبء على روحك وتشعرك بالإزعاج، تخلص من أي فكرة أو معتقد يؤخرك في حياتك، امسك ورقة وقلم واكتب كل شيء في حياتك مادي ومعنوي لم يعد يفيدك….وتخلص منهم واحدا تلو الاخر
صداقات جديدة
في تلك المرحلة من حياتك، التي تهدف للتغيير فيها، يجب أن يكون لك صداقات لأشخاص لديهم نفس الهدف، يجب أن تنخرط في مجتمعات تدرك معنى الصحوة الروحانية، حتى لا تشعر بالوحدة، هؤلاء الأشخاص سيكونوا عونًا لك في الأوقات التي ستظن فيها أنك تطارد الوهم أو السراب، وسيكونوا سند لك عندما يحاول الأشخاص السلبين رافضين الصحوة أن يسخروا منك أو يجعلونك تشك في كل ما تفعله، تلك المجتمعات منتشرة بشدة على مواقع التواضل الإجتماعي، ويسعدنا أن نعرفك عليها.
في النهاية، يجب أن تدرك صعوبة الأمر، لن سكون سهلًأ، وبمجرد أن تفكر في إتباع صحوة الروح: سيظهر لك الكثير من المشتتات، وستلاحظ أن الإغراءات تزيد حتى تبعد عن تمرينات التأمل أو تمرينات اليوجا، أو حتى في إتخاذ أي خطوة من الخطوات السابقة، ولذلك تمسك دائمًا بالتأمل لأنه أكثر شيء يمكنه أني يضعك على الطريق مرة أخرى إذا شعرت بالشك.
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