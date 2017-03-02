الحب معركة، فيها اللي بيكسب وفيها اللي بيخسر، وفيها اللي مهما حاول مبينجحش، ولإن كل حاجة وليها سبب، فكونك تبقى مش مرتبط أو بتحب لحد دلوقتي ده أكيد بيرجع لاسباب كتير، منها اللي هنكشفهولك انهاردة من خلال المقال ده عن طريق صفات برجك المرتبطة بعلاقاتك العاطفية.

برج الحمل

مواليد برج الحمل متسرعين، بيتصرفوا تصرفات غير عقلانية في لحظات غضبهم، وعلى الرغم من انهم بيراجعوا نفسهم بمجرد ما بيهدوا وبيعترفوا بغلطهم، إلا ان ده بيخوف الجنس الأخر من الإرتباط بيهم.

برج الثور

مواليد برج الثور ممكن يقضوا حياتهم كلها من غير ارتباط لإنهم مش هيقدروا يحبوا حد أو يرتبطوا بيه قد حبهم وارتباطهم بالأكل، وخصوصاً الطبيخ والأكل البيتي لإنهم من الشخصات التقليدية اللي مش بتحب التغيير، ده غير إن خوفهم من اظهار مشاعرهم الحقيقية للطرف التاني، واللي ممكن تتقابل بالرفض بيخليهم يحتفظوا بمشاعرهم لنفسهم.

برج الجوزاء

لإن مواليد برج الجوزاء معروف عنهم إنهم “مجانين” وكل شوية بحال، فا من الصعب جداً إن حد يصدق إنهم بيتكلموا بجد أو إن مشاعرهم اللي بيصرحوا بيها دي تكون حقيقية ومش هتتغير في اللحظة اللي بعدها بمجرد ما ياكل أكلة وحشة مثلاً.

برج السرطان

مواليد برج السرطان بيخافوا جداً على مشاعرهم، وده بيخليهم يبنوا سد منيع يحميهم ويحمي مشاعرهم من أي حد يفكر يقرب، ومن القليل جداً إنك تلاقي حد قدر يتخطى السد ده ويقرب منهم، وده السبب اللي بيخليهم ممكن يقضوا حياتهم كلها من غير ارتباط.

برج الأسد

ولإن مواليد برج الأسد عمرهم ما هيلاقوا حد يحبهم قد ما هما بيحبوا نفسهم، من الصعب جداً إنهم يدخلوا في علاقة أو يلاقوا الشريك اللي يرضيهم ويرضي غرورهم ويوصل للمعايير المطلوبة اللي هما حطينها لشريك حياتهم، واللي مستحيل يتنازلوا عنها.

برج العذراء

مواليد برج العذراء شخصيات خجولة، بتخاف تعبر عن مشاعرها، وبتقلق من رد فعل اللي قدامهم، وده بيخليهم يستنوا الخطوة الاولى من الطرف التاني، ومش كدة وبس، دول كمان بيعجزوهم وبيصعبوا عليهم المهمة، عشان كدة مش من السهل انهم يدخلوا في علاقة.

برج الميزان

مواليد برج الميزان شخصيات اجتماعية، بتتعامل مع كل الناس بطريقة لطيفة، وده ساعات بيخليهم يتفهموا غلط أو يبانوا وكإنهم “بيكراشوا” على أكتر من حد في نفس الوقت، وبيحسس الطرف التاني إنه من الصعب إنهم يدخل في علاقة جادة مع شخص من مواليد البرج ده.

برج العقرب

مواليد برج العقرب شخصيات شكاكة جداً، وده بيخليهم طول الوقت يتوقعوا الأسوأ، يعني مهما كان الشخص اللي بيتعاملوا معاه ده كويس، هتلاقيهم دايماً بيحطوا احتمالات انه يبقى وحش، والموضوع ده طبعاً مرهق جداً لاي حد يفكر يقرب منهم أو يرتبط بيهم.

برج القوس

مواليد برج القوس بيحبوا الحرية وبيعشقوا المغامرات، وغالبا ده اللي بيمنعهم من الدخول في أي علاقات جدية بتتطلب منهم الإلتزام تجاه شخص ما، ده غير انهم اصلا مبيبقوش عارفين هما عايزين ايه أو بكرة رايح بيهم لفين، بيعيشوا اليوم بيومه.

برج الجدي

مواليد برج الجدي شخصيات مرحة، بتحب الهزار والضحك، وبتخاف إن الإرتباط يطفيها أو يفقدها ابتسامتها، والنتيجة هي انهم ممكن يقضوا حياتهم كلها من غير ارتباط في مقابل إنهم يعيشوا حياة سعيدة ومريحة.

برج الدلو

على الرغم من إن مواليد برج الدلو شخصيات إجتماعية جداً ومحبوبة، إلا إنهم بيبدو للطرف الأخر وكإنهم حلم صعب الوصول ليه، ومحتاج مجهود كبير جداً عشان بس يقدر يقرب منه، وده بيخلي ناس كتير تستسلم من قبل حتى ما تحاول، وعشان كدة بيفضلوا من غير ارتباط.

برج الحوت

لإنهم بيتوتروا جداً لما بيقابلوا الطرف التاني اللي متوقع يرتبطوا وبيتلخبطوا ومبيبقوش عارفين يعملوا ايه أو يقولوا ايه، بيخسروا علاقات كتير في حياتهم وحتى مش بيعرفوا أزاي يصلحوا الموضوع أو يعالجوا اللي باظ منهم.