ياما ياما قالوا عليه غاروا من سحر عنيه والله هموت عليه برضه روحي فيه قولوا قولوا قولواعليه ...... برضه قلبي لي Correct! Wrong! - Continue >> حبيته و هويته حبيته وهويته و نساني فا نسيته و احتاجته ما لقيته حبيته وهويته ...... و سابني ما لقيته Correct! Wrong! - Continue >> الكلام بيجيب كلام .... و العزول يعمل حكاية و الفراق بيجيب خصام و العزول يعمل خصام Correct! Wrong! - Continue >> هات ايدك في ايدي ويلا يا سيدي و ننسى سوى أي هموم في الشهر نفرح 30 يوم و أطير من عيونك النوم نعيش حياتنا لا آه ولا لوم ..... Correct! Wrong! - Continue >> ده غزال عمال يتمخطر و أندهله بيتقل أكتر كان أيه اللي رماني عليه والله أنا دايب فيه كان مالي و مال عنيه و يقول كان غيرك أشطر ..... Correct! Wrong! - Continue >> كنت بقدله شمعي و بيحلاله دمعي

دا الإخلاص في طبعي و اتعودت عليه

أسم الأغنية نار آه يا قلبي ايه اللي بيحصل دا Correct! Wrong! - Continue >> ياعاشقين يامغرمين يافرحانين ياسهرانين مين زي مين

آن الآوان بعد اللي كان بعد اللي فات من عمرنا في ايام زمان

أسم الأغنية كله يرقص هي الحالة أيه خبر أبيض Correct! Wrong! - Continue >> أنا بس عيزك تديني حابة حنان و بأحلي حب تناسيني مر الزمان

أسم الأغنية إفرض مثلا السلام عليكم ياهوو Correct! Wrong! - Continue >> خايفين من بكرة ليه في ايه هنخاف عليه

هما اللي قبل منا في الدنيا أخده ايه

أسم الأغنية تيجي تيجي كله يرقص حلاوة روح Correct! Wrong! - Continue >> بكرة الأيام تبين مين قاسي و مين حنين

و سعتها هتعرافوني لما الأيام تبين

أسم الأغنية من صغري يا عم سلامة حلاوة روح Correct! Wrong! - Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> Share your results Facebook Facebook لسه فاكر أغاني حكيم؟! ورينا فاكر أد ايه You got %%score%% of %%total%% right 0%

Related