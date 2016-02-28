الهدف من هذا المقال هو مجرد استعراض لمجموعة من الاسباب اللي ممكن تكون هي الدافع لعدد كبير من الشباب في انهم يفضلوا ستات اكبر منهم في السن وليس الهدف منه هو فرض وجهة نظر معينة او تعميم لقاعدة
زي ما نسبة كبيرة من البنات بتفضل الراجل الكبير وده بيبقي دادي اشيوز فالاغلب فالشباب لحد سن التلاتين وحتة كده بيفضلوا برضه الستات الاكبر منهم وطبعا نقصد غير المرتبطين منهم او المنفصلين او الارامل (اي حد مش متجوز يعني) .. وده لعدة أسباب :
-
الاحتواء :
الست الكبيرة اقرب للام بس مش امه (خصوصا لو لسه عازب) فمش هتقرفه بقي بسنك كبر ياحبيبي ومحتاج تتجوز وتخلف … وهتبقي مقدرة لمشاكله النفسية (كلنا علينا ضغوط وبلاوي) و بتعرف تحتضنه كويس فالازمات
-
مش خنيقة :
اغلب ازمة الشباب مع صحباتهم البنات هو الزن … يعني حتي لو بتشتغل ومسحولة …فبنسبة 99% من البنات تقرف صاحبها مكالمات و و اتس اب فاي وقت واي زمان حتي لو عنده ميتينج مع السيسي شخصيا ومتذاع عالهواء ممكن تكلمه تقوله انت مبتردش عليا ليه … الست الكبيرة مبتعملش كده بالعكس اغلب الوقت مشغولة سواء باولادها (لو منفصلة يعني ومخلفة) يااما بشغلها ودي بتكون قطعت شوط كبير في سوق العمل ومعندهاش وقت زيك … واغلب الوقت هتلاقي نفسك انت اللي باعت تسال عليها ..
-
الحنان :
وبما انها ام او جينات الامومة فالفترة دي تقيلة عندها … فالشاب من دول بيلاقي فالست الكبيرة حنان وحنين … يعني دلع ورقة فالتعامل … يعني مهتمة بيه بشكل كبير بس بدون الافورة بتاع بنات العشرينات
-
الالتزام :
ست قد كلمتها … يعني لو كان الاتفاق بينكم علاقة كاجول او بدون التزام … فهي مش هتيجي كمان شهرين تقولك ماما بتسلم عليك وعايزة تشوفك او مش بتفكر جديا فالارتباط …لان فالاغلب ماماتها توفت وهي اتجوزت وانفصلت او خلاص مقررة ان منظومة الزواج مش لازمها … وده مريح لاغلب الرجالة في فترة كبيرة من حياتهم خصوصا ان الرجالة كائنات غوغائية وبتكره المسؤلية بشكل كبير
-
دراما أقل :
مفيش ست معندهاش دراما دي طبيعية بس الست الكبيرة الدراما عندها قلت مع الزمن واصبحت اكثر ثقلا وخبرة حتي فالنقطة دي … يعني عمرها ما هتكلم 2 الصبح بتعيط عشان ضافرها اتكسر او ان شعره بيضة ظهرت … مفيش خناقات عشان كلمت واحدة زميلتك فالشغل او سلمت عليها بود … مفيش احزان مفيش الوان (علي رأي شيرين) … ولو يوم جت قالتلك عندها مشكلة فالاغلب بتكون مشكلة حقيقة .
-
خبرة :
طبعا دي النقطة اللي اغلب الرجالة مهتمين بيها فالست الكبيرة … الشق الجنسي من العلاقة … الست الكبيرة بتبقي اكثر منك خبرة وهتلاقي نفسك معاها بتعيش اجواء مختلفة ؛ غير انك مش لسه هتفهمها وتقولك سبني سنتين ناخد علي بعض ؛ او تيجي تبوسها تقولك لا …