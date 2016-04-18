طبعا لما أخدت قرار انى مش عايزة أتجوز ماما ناقشتنى فى الموضوع وكانت عايزة تفهم أسبابى:
• المكان غير صالح للإستعمال الآدمى
مش هقدر بكامل إرادتى اخد قرار انى أعمل أسرة وبيت فى البلد دى، قلبى مش هيطاوعنى أخلف ولاد فى المكان ده؛ عشان ببساطة مش هعرف أسامح نفسي لما ألاقيهم مش لاقيين أبسط حقوقهم فى التعليم، الصحة والحياة الإجتماعية اللى محتاجينها.. يعني مثلا أنا عشان أعلمهم وأحافظ على صحتهم بس هحتاج أدخلهم مدارس انترناشونال ومستشفيات خاصة وده معناه انى يا إما من كريمة المجتمع ودى مش حقيقة أو انى متورطة فى تسريبات بنما وهو للأسف ما ليس صحيح برضه. وبعدين يا ماما مع كامل احترامى، بس أنا حقيقي مش هيجيلى قلب أخلف بنت فى المجتمع ده وأعرضها للخطر بشكل يومى فى الشارع وأخليها تكتشف مع كل يوم بتكبر فيه انها مخلوق درجة تانية فى بلدها وكرامتها وحقوقها ممكن تُنتَهَك عادى جدا ومحدش حتى يبصلها تعاطفا! وعشان كده وحفاظا منى على ولاد المستقبل مش هخلفهم.
• هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا
مع احترامى لكل اللى اتربيتوا عليه واللهِ يا ست الكل بس أنا مقدرش أعيش بقيم وعادات مجتمعية أنا مش مقتنعة بيها، يعني اكسكيوز ماى فرينش بس انا مش هقدر اخد قرار انى أتجوز واحد من غير ما أعيش معاه فى بيت واحد فترة قبلها تكون كافية انى أحكم عليه عن قرب وأتأكد انى أقدر أعيش مع البنى آدم ده تحت سقف بيت واحد مدى الحياة لأن الحياة الزوجية والمعيشة مع شخص حتى آخر العمر قرار مش سهل ومينفعش اخده بُناءً على خروجاتنا سوا والوعود والأمانى وإلا هلاقى نفسي فى يوم بطلب الطلاق ويا إما طلبى هيتقابل بالرفض بما ان العادات والتقاليد برضه بتشوف انه “عيب” البنت تطلق، يا إما هحمل لقب مطلقة اللى برضه الناس بتبصله على انه مسبة! ومع كامل احترامى -تانى- لقيمنا الدينية والمجتمعية لكن للأسف مش قادرة أقتنع بيها وحضرتك علمتيني معملش حاجة مش مقتنعة بيها بالتالى معلش احنا هنأجل موضوع الجواز لحد ما المعطيات تتغير يوما ما.
عاداتكوا وتقاليدكوا كمان يا أمى بتقول انى لازم أمضّى البنى آدم اللى هأتمنه على حياتى على قايمة بعفش بيتنا! يعني انتوا هتستأمنوه عليا من غير ضمانات عادى بس مش مآمنين على العفش وهتمضوه عليه! لأ خطة فى منتهى الذكاء الحقيقة يا عم خيرى
ولأنى عارفة قد ايه موضوع القايمة ده مهم بالنسبالك يا أمى ومش هتغيرى رأيك فيه، يبقى يؤسفنى أقولك ان الوضع هيبقى على ما هو عليه لحين إشعار آخر.
• الكومتمنت لا يليق بي
بصى يا ست الحبايب، حاولى تركزى معايا فى النقطة دى عشان هى بدعة مستحدثة أنا عارفة وهناخد وقت على ما نفهم بعض. ببساطة أنا عندى مشكلة انى أرتبط بحد؛ انى أدخل حد حياتى وألتزم بيه وبوجوده فى حياتى بشكل دائم وللأبد! الفكرة نفسها بتجيبلي panic attack -لأ احنا لسه مخلصناش من الكومتمنت عشان أدخلها فى ال panic attack – بصى يا ماما أنا هحكيلك؛ أنا مرة حلمت بكابوس وصحيت مش عارفة اخد نفسى منه وبنهج وبتاع عارفة كان ايه؟ انى متجوزة ومخلفة والعيال بتعيط وعايزة اللى يغيرلها..! آه واللهِ يا حاجة زى ما بقولك كده!
أصل انتوا على أيامكوا كانت دايرة مرسومة وانتوا عارفين أولها من آخرها؛ البنات مسيرها للجواز والبيت والعيال.. بس! لكن دلوقتى أنا مقدرش أتخيل انى طلعت ولا نزلت “مسيري” للبيت والعيال وأبوهم.. أنا مقدرش على مجرد الفكرة دى من الالتزام بشئ ما مدى الحياة كده؛ يعني ساعات بفكر طب وأنا هعرف منين ان ده الشخص اللى أنا هفضل أحبه طول مانا متجوزاه إذا كان أنا مش نفس الشخص اللى كنت عليه من سنة واحدة فاتت، هضمن منين بقى انى أفضل أحب نفس الشخص لحد ما أموت! طب وبعدين؟! ولو بطلت أحبه هعمل ايه؟! طب والعيال دى هعمل فيها ايه؟! .. فاهمة حاجة يامّا ولا نمتى ولا ايه؟
• مش هقدر أبقى ماما
لما كبرت وأدركت كمية التضحيات اللى بتعمليها عشاننا وعشان البيت ده ابتديت مع الوقت أحس انى عشان أقدر اخد قرار انى أتجوز وأفتح بيت وأبقى مسئولة عنه وعن تربية أولاد انى لازم يكون عندى سوبر باور “ماما” لازم أبقى ست قوية كفاية انها تعيش طول حياتها بتضحى لولادها وبيتها وبس، أخلف وأربى وأعلم وأكبر وأروح الشغل آجى من الشغل وأطبخ وأمسح وأكنس ومقصرش فى ولا حاجة من دول أو أعملها من فوق الوش لأ ده أنا حتى لو تعبانة لازم أعمل كل اللى فات ده عشان دى مسئوليتي. ده غير ان كل ده هو حياتى اللى المفروض انى بعمل كل حاجة فيها بحُب ورغبة حقيقية فى تأدية الدور ده بكل ما فيه من ضغوطات نفسية وجسدية بشكل يومي!
ولأنك ربيتيني ان “رحم الله امرئ عرف قدر نفسه” فاسمعى منى لما أقولك انى عارفة قدر نفسي كويس وعارفة انى عمرى ما هبقى انتِ يا ماما! طب أنا هقنعك؛ فاكرة لما حكيتيلنا عن ازاى انتِ قضيتي سنة كاملة عايشة فيها لوحدك فى الكويت قبل ما تتجوزى لما جَتلك الإعارة هناك وازاى السفرية دى وحياتك لوحدك كانوا سبب كبير فى تعليمك تحمُل المسئولية دى.. أنا كمان يا ماما محتاجة تجربة انى أتحمل مسئولية نفسي لوحدى الأول قبل ما اخد قرار انى أتحمل مسئولية حد تانى معايا. تفتكرى هعمل ده ازاى بقى وانتِ مش مقتنعة انى لازم أسيب البيت وأعيش لوحدى؟! يا ماما ده أنا لحد دلوقتى بستناكى تطبخى وتغسلى عشان اكل وألبس.. جواز ايه بس!
• تبذير أوفر بصراحة
طبعا حضرتك عايزانى أتجوز واحد ميعمليش أقل من اللى اتعمل لبنات خالى وخالاتى، وكمان يجيبلى شقة كبيرة وفستان الفرح يدفع فيه دم قلبه، ولازم طبعا شبكة محترمة، آه ومهر ومؤخر برضه مش أقل من أى حاجة اتدفعت لبنات خالى وخالاتى ماهُم بقوا ستاندرد حياتى خلاص، ويعمل فرح فى أحسن حتة فى مصر عشان حضرتك تقدرى تعزمى كل الناس اللى هيبقوا ماليين الفرح وأنا معرفهمش ولا عمرى شفتهم..
ياريت لو حضرتك بتقري الكلام ده وانتِ واقفة تتفضلى تستريحي على الكنبة أو أقرب كرسى عشان يؤسفنى أقولك ان كل اللى فات ده بلح، يعنى أنا -لو حصل وارتكبت جريمة الجواز بتاعتكوا دى- مش هتجوز بالشروط اللى فوق دى ولا تلزمنى.
واحدة واحدة قبل أما تقررى تتبرى منى وسيبينى أحاول أقنعك، بصى يا ماما بصراحة هو أنا ببساطة شايفة ان كل اللى حضرتك عايزاه ده تبذير أوفر بصراحة وأيوة فى جوازات بتقف على باكو وأنا أساسا مبحبش الدهب وبكره الشقق الكبيرة وعايزة أعيش فى ستوديو أساسا ده غير انى هقسم مصاريف الشقة بيني وبينه، ماهو أنا وهو هنعيش فيها مش أنا لوحدى يعني، وبصراحة مش شايفة انه مطلوب منه يدفع فلوس فستانى يعنى! آه والمهر والمؤخر والكلام ده عيب نتكلم فيه على فكرة والمفروض يتساب لتقدير الراجل وظروفه ومش هعمل فرح لأ يا ماما هو كتب كتاب عشان نتقيد بعدد أقل ومنعزمش كل الناس اللى أنا معرفهمش دول ومش هدّخل القاعة عيال صغيرة تقعد تجرى فى كل حتة وتطلع فى كل الصور عافية تبوظها ويمسحوا ايدهم فى فستانى، أيوة هكتب فى الدعوة ممنوع اصطحاب الأطفال وبكده بنات خالى وخالاتى اللى تعبونى فى عيشتى مش هيعرفوا ييجوا يقطعوا فى فروتنا عشان مش هيلاقوا حد يسيبوا ولادهم معاه -ان شاء الله يعنى- نعم؟ حضرتك بتقولى ايه؟ كده مش لازم أتجوز خالص؟! طب مانا قلت كده م الأول!
• لعنة أحلام ستات العيلة
أنا عارفة ان اللى هقوله ده مش بس هيصدم حضرتك لأ وكمان بقية ستات العيلة؛ يؤسفنى يا جماعة أبلغكوا انى مش فار تجارب أحلامكوا. أيوة، المفاجأه انى مجيتش الدنيا دى عشان تحققوا أحلامكوا فيا وأتحول لفار تجارب كلكوا عايزين تجربوا فيه حلمكوا اللى محققتوهوش. يعني مثلا خالاتى اللى كرّهونى فى يوم عيد الأم بسبب انى كل سنة لما بتصل بيهم أعيّد عليهم لازم يسألونى “فى حاجة فى السكة؟” على أساس انى حامل باين وأنا معرفش! ولما أقول لأ، أبتدى أسمع سيمفونية بيتهوفين العاشرة عن أهمية الجواز وانى كل ما هتأخر فيه هندم لو اتجوزت وأنا كبيرة لأنى مش هلحق أربى ولادى!! المشكلة انهم بيحذرونى من حالات حصلتلهم بدافع الخوف عليا لأنهم هُمَ اللى ربونى فبيحبونى ودى حاجة أنا متأكدة منها لكنها بتزعلنى فى نفس الوقت؛ لأنى ببساطة مبعرفش أرد عليهم الرد الحقيقي اللى فى نفسي: يا خالتو ازاى بتنصحيني أتجوز وحضرتك عايشة مأساه فى حياتك بسبب جوزك! طب ماهو تجربة حضرتك خير دليل ليا وأنا آسفة فى اللى هقوله لكن هستخدم المثل اللى حضرتك دايما بتقوليه “لو اللى بيتكلم مجنون فاللى بيستمع عاقل” .. مع احترامى لكل خالاتى لكن طموحاتكوا وأمانيكوا على راسى من فوق، حققوها مع بناتكوا بقى وبلاش أنا والنبى أخش الخناقة دى.
• الدادى إيشوز فرتكت حياتى أهبة
لأ مالكيش دعوة بموضوع هبة ده يا ماما أنا هبقى أحاول أشرحهولك بعدين، المهم دلوقتى انى بعتذرلك مقدما عشان الكلام اللى جاى ده احتمال كبير يضايقك بس مش بإيدى؛ لازم تسمعى كل أسبابى وبصراحة..
أيوة يا ماما، بابا هو السبب انى مش عايزة أتجوز؛ حضرتك عارفة ان بابا واخد موقف منى أنا وأختى ومن حضرتك من يوم ما اتولدنا لمجرد اننا اتولدنا بنات! وده لأنه راجل صعيدي النشأة ومقتنع تماما ان خلفة الولاد أحسن! صحيح هو راجل متعلم إلا ان ده ممنعّوش انه يعبرلنا عن عدم ارتياحه لكون “دى خلفته” فبيعلن عن ده بصراحة مثلا لو جينا طلبنا منه حاجة بإنه يقول: وأنا أصرف عليكوا ليه طالما فى الآخر فى واحد هيجي يشيل عالجاهز!
لأ متفهمنيش غلط أنا مقولتش انه بخيل، لكن هو مش شايفلنا أهمية أصلا! صحيح لولا ده مكوناش هنتحمل مسئولية نفسنا من سن صغير زى انى ابتديت أشتغل من وأنا فى ثانوية عامة، لكن من ناحية تانية اتأثرنا بصورة الأب الحنين اللى مش موجودة. طب فاكرة يا ماما لما جيت حكيتلك وأنا صغيرة على اليوم الوحيد اللى بابا جه خدنا فيه من المدرسة بدالك وسألنى: هى أختك فى سنة كام؟ .. أيوة أنا فاكرة الموقف ده لحد دلوقتى زى مانا فاكرة مواقف كتير وكلام كتير بابا قاله وبيقوله عننا وعن وجودنا فى حياته اللى هو مش حابه..