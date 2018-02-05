قومي أرقصي، انا عاوزة أتعلم الرقص، هزه يمين وهزة شمال، البت دي راقصة .. غالباً لما حد في أهالينا بيسمع الكلام دة بيكون الرفض و الاشمئزاز أو الاستغراب هو رد الفعل المتعارف عليه في مجتمعنا اللى بيشوف أن الرقص هو أكتر شئ مثير بعد أفلام البورن ، وأن الناس اللى بيرقصوا أي نوع من .الرقص في الغالب بيتحطوا في الناس قليلة الادب زون

للاسف .. كتير من الناس بيحصروا الرقص في بدلة الرقص، وأنه تضييع وقت وأن في حاجات تانية كتير ممكن تضيع فيها وقتك أهم من انك تهز وسطك، بس الموضوع أكبر من أنه يتحط في الخانة دي.

الرقص بيخفف من الإصابة بمرض الزهايمر

عمر ما هيجي في بالك أن الرقص ممكن يخفف من مرض الزهايمر والتخاريف .. ودة بسبب أن الرقص بيتضمن أكتر من وظيفة للعقل في وقت واحد زي مثلاً الحركة، وأنك تظبط حركتك مع المزيكا اللى بتسمعها، وبعد كدا تبدأ أنك تفتكر الخطوات اللى بتعملها، وده بيفيد النشاط العصبي وهو اللى .بيساعد على تقليل الزهايمر

الرقص بيحسن حالة القلب

غير أن الرقص يعتبر عامل من عوامل تحسين حالة القلب لانك لو أستمرت في الرقص لفترة طويلة بتقدر تنظم نَفسك وبالتالي بتنظم ضربات قلب فبتقلل من الاصابة من أمراض القلب والرئتين.

التخسيس التخسيس التخسيس

احنا متفقين أن الرقص بيفك الجو وبتخليك مفرفش كدة بس كمان هو عامل رئيسي في حاجة بنات كتيرة مش واخدين بالهم منها وهي ان الرقص بيخسس .. أه والله بيخسس، وده عشان حركة الرقص المتناسقة بتستخدم مجموعة عضلات في نفس الوقت ودة بيساعد في عملية فقدان الوزن.

بدل ماتركب عجل أرقص

كان في دراسة في جريدة Physiological Anthropology قالت فيها أن تدريبات الـ aerobic dance ليها نفس نتيجة ركوب العجل أو الجري.

حياتك الاجتماعية هتظبط لما ترقص

الرقص كمان بيفيدك أنك تظبط علاقاتك الاجتماعية أو تزود ثقتك في نفسك، عشان الرقص بيخلق بيئة مختلفة بتقابل فيها ناس ليهم نفس الاهتمامات، البيئة دي بتزود قدراتك الاجتماعية فأنك تتعرف على ناس جديدة لو كنت شخصية هادية ومش بتتكلم فأنت غصب عنك هتضطر تتعامل مع ناس جديدة.

ممكن تكون دي نبذة صغيرة عن الفوائد الكتيرة اللى ممكن تستفيد بيها لو رقصت/ي، بس مع كل الحاجات دي مش هننسى أنها من أكتر الحاجات اللى بتغير المود وبتخليك مبسوط لدرجة كبيرة، فلما حاجة بتكون بتفيدك و بتبسطك .وبيتقال عليها عيب أوعى تعمل/ي كدة، فهو العيب هيبقى أنك متعملش كدة