لآن اختيار الشخص المناسب اللي تكملي معاه حياتك مش حاجة سهلة، خصوصاً في خطوة مهمة جداً زي خطوة الجواز، هنقولك انهاردة على شوية صفات أساسية لازم تكون موجودة في شريك حياتك عشان نسهل عليكي المهمة..

1- بيحترم المرأة

لأنه مش سهل تلاقي راجل بيحترم المرأة وبيقدرها وبيعرف يفهمها ويحتويها، خصوصاً لأن البنات بطبعهم مزاجيين وكل شوية بحال، فا لو حبيبك فيه الصفة دي، متتردديش ابداً في انك تتجوزيه.

2- بيساعد اهله في شغل البيت

وطبعاً لو كان حبيبك بيساعد اهله في شغل البيت ومش عايش دور سي السيد، فا ده معناه انه هيقدر مجهودك وتعبك في شغل البيت بعد الجواز وهيساعدك من غير ما يحسسك انه عاملك جميلة، لأنه اصلا متعود على ده ومعندوش مشكلة معاه.

3- بياخد رأيك في قراراته المهمة

اما بقى فكرة انه يبقى بياخد رأيك وبيشاركك في قراراته المهمة، دي تعتبر علامة مهمة على انه شخص ناضج ومتفهم ومش معقد أو اناني، هيقدر يشاركك أحلامك ويساعدك على تحقيقها، وهتقدري بسهولة تتناقشي معاه وتشاركيه همومك ومشاكلك وهتلاقي منه الدعم اللي انتي محتاجاه.

4-صادق ومالوش في اللف والدوران

صفة كمان من الصفات المهمة اللي لازم تكون موجودة في الشخص اللي هتتجوزيه وتكملي معاه حياتك هي الصدق، وده لأن الشخص الصادق اللي مالوش في اللف والدوران ده هيخلي حياتكوا مستقرة إلى حد ما ومش هيخليكي تفضلي تلفي حوالين نفسك وتشكي في كل كلامه وتصرفاته، من الأخر الشخص الصادق ده عملة نادرة والحياة معاه بتبقى مريحة جداً.

5-كريم ومش بيبخل عليكي خصوصاً في مشاعره

البخل مش معناه بس انه يبقى بخيل مادياً، وده لأن الشخص البخيل عادة بيبقى بخيل حتى في مشاعره، وعشان كدة صفة مهمة من الصفات اللي لازم تكون موجودة في شريك حياتك هي الكرم والعطاء، حتى لو كان بأبسط الحاجات اللي يقدر عليها.

6-بيقدر يخليكي مبسوطة وبتضحكي

ولآن طبعاً العلاقة اللي كلها مشاكل بتبقى مملة ومقرفة، لازم تختاري الراجل اللي بيعرف أزاي يخليكي مبسوطة وبيقدر يضحكك ويرسم الابتسامة على وشك، عشان حياتكوا مع بعض تستمر وتقوى وتبقى حياة سعيدة ومرضية للطرفين.

7-بتعرفي تتناقشي معاه

التفاهم يعتبر حاجة من أهم الحاجات اللي بتساعد أي علاقة على انها تنجح، وعشان كدة مهم جداً إنك تبقي بتقدري تتناقشي مع حبيبك بطريقة سلسة وبتلاقوا حلول لمشاكلكوا بسهولة بالتفاهم، من غير ما تبقوا بتتخانقوا في كل مرة تحاولوا تتكلموا فيها مع بعض.