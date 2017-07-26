منى المتيم

الحب والاهتمام مشاعر طبيعية، ربنا خلقنا محتاجين لها طول الوقت، كلنا لازم نحب يا جماعة … مش مختلفين، ولكن طريقة الحب نفسها .. أو بمعني أصح طريقة ترجمة المشاعر دي للطرف التاني، هي دايمًا اللي بتكون السبب في فشل العلاقة … حتى لو بتحب بجد.

انهاردة هنقولك على شوية حاجات ..أوعي تكون فيك، ولأن لو فيك الصفات دي .. غالباً مش هاتنجح في أي علاقة عاطفية.

لو انت مغرور /ة شويتين :

خلينا نتفق الأول أن الشخص الواثق في نفسه دايمًا بيكون attractive جداً بالنسبة لأي حد فينا، بس خلى بالك في شعره رفيعة بين الغرور والثقة بالنفس.

يعني لو أنتِ بنت بلاش تحسسيه إن شباب القاهرة الكبري معجبين بيكى بس أنتي منفضلهم وفضلتيه هو وبس، إنما بقى لو أنت راجل بقي، بلاش طول الوقت تتباهي بوسامتك وأنك أحلى من #ظافر_العابدين في #حلاوة_الدنيا، لأن ببساطة هي عارفة أنك مش شابهه .. فبلاش .. بلاش.

لو انت / انتِ بتحب a gray area :

اللي اقصده هنا بــ gray area هم الأشخاص اللي بيكونوا في حياتنا موجودين ومش موجودين … واللي اقصدهم بردو اللي هم بيظهروا وقت ما يكونوا عاوزين ويختفوا وقت ما يكونوا عاوزين .. غالباً بيكونوا مش مقررين هما عاوزين ايه أو محتاجين ايه في العلاقة.. عشان كده بيكونوا مش ناحجين في علاقهم العاطفية …. لأن مهما يبقى الطرف التاني بيحب مش هايقدر لما يكون عاوزك ومحتاجك .. يبص حواليك مش يلاقيك .. ساعاتها ماتلمش غير نفسك .

لو انت / انتِ بتحب الفلوس :

طبعاً .. هتلاقي واحد طالعك دلوقتي يقولك وهو رافعلك حواجبه .. ومين فينا مش بيحب الفلوس؟ .. هاقوله اصبر بس وهافهمك .. اللي اقصده هنا أنك تبقى بتفضل الفلوس عن أي حاجة في حياتك .. حتى حبيبك / حبيبتك .. ، أنك تبقى بخيل حتى في مشاعرك .. بتشوف الحب عبارة عن ورق بانكينوت .. ساعتها أعرف أن عندك مشكلة .. وصعب جداا أن علاقتك العاطفية تستمر كده .

لو انت / انتِ دماغك نضيفة شويتين :

بردو هايطلعلي حد يقولي يعني ايه ” دماغي نضيفة شويتين ” .. هارجع وأقوله أنت على طول مستعجل كدة! اللي اقصده هنا أن دايمًا الأشخاص الأذكياء بيكونوا مش ناجحين في علاقاتهم العاطفية والسبب في ده هو أن دايمًا الشخص الذكي بيحاول يحلل كل تصرفات الطرف التاني – حتى لو بسيطه – وده بيخليه مشتت إلى حد كبير ومش عارف هو عاوز أيه .. وبالتالي بتبوظ العلاقة …. وعلى فكرة ده مش كلامي ده كلام علمي بحت .

لو انت / انتِ قلبك اسود :

ايوة ..” قلبك اسود ” ماقصدش اللي انت فهمته على فكرة! دايمًا الشخصيات اللي وقت ما يحصل خلاف يفتكروا كل حاجة حصلت قديمة ويرجعولك الشريط من الأول غالباً مش بينحجوا في العلاقات العاطفية، لأن الطريقة دي بتخلي النفوس تشيل ..زي ما بيقولوا .. ومرة في مرة بتلاقي الطرف التاني بقي بيكره المواجهة معاك .. بيكره حتى الكلام .

في الآخر .. خليني أقولك أن مش كلنا ملايكه .. كلنا فينا صفات وحشه ممكن تبوظ أي علاقة … بس وقت ما نكتشف العيوب أو الصفات دي .. بتبقى إشارة من ربنا عشان يقولك ” اتــــــــــغير “