بقلم كيرلس بهجت

فى مقالة علي الـ elitedaily بتحاول الكاتبة Gigi Engle تفسير سلوك نسبة كبيرة للبنات ورا إنجذابهم للـ Bad Boys أو الشباب الصايع و اللي ممكن يعتبر منطقيا غريب .. بس فيه نظريات ورا الموضوع ده





1- الناحية البيولوجية الشاب الصايع يكسب ، فحسب دراسة بريطانية أتعملت علي 1466 علي بنت شابة ، وجدوا ان اغلب البنات بتبص علي الشاب الصايع لقطة للإنجاب !! فلاوعيها بيدفعها انها تقدر تنقل جينات الصياعة ديه لاطفالها و اللي بالرغم ان ممكن شريكها ده يأذيها بتهوره و عنفوانه إنما الإنسان الـ Bad boy هو اللي بيقدر يعيش و يسلك في الحياة .. فبكدة هي بتأمن مستقبل أبنها لما تنقله جينات الـ bad ass بتاعة أبوه



2- الشاب الصايع يعتبر تحدي ، الموضوع أشبه بلعبة القمار بتكون خسران و عارف ان في ضرر عليك من اللي بتعمله بس انتا مستمر و مصمم تكمل للأخر!! .. الـ bad boy نفس الفكرة ، فالبنت ممكن تنجرح من الشاب النرجسي الصايع اللي مش بيفكر غير في نفسه بس فكرة الفوز بيه بتبقي تحدي بالنسبة لها هي عاوزه تكسبه و تخليه معاها حتي و لو أستلزم ده محاولات كتير و اللي مع كل محاولة بتنجذب ليه اكتر مش أقل ، فهي ببساطة عاوزه اللي مش عارفه توصله

3- الشاب الصايع الشغل فيه أكتر ، نسبة كبيرة من الستات ده لو مكنش اغلبهم بيبحبوا يكون ليهم دور مهم في حياة اللي بيحبوه ،، ففكرة تغيير الشاب الصايع المنحرف فكرة جذابة لاي بنت ، فهي اللي تخليه احسن و تقوم له سلوكه و ده بيترجم عندها قد ايه هي مؤثرة و مهمة في حياة الشخص ده ..



4- الشاب الصايع مش حيحسها بالملل ، كأنها عايشة مع حد عنده إنفصام شخصية كل يوم حد مختلف 😀بالرغم ان التناقض ده بيبقي مرهق لبعص الناس بس بيكسر اي روتين في اي علاقة فالـ bad boy مجنون و كل تصرفاته برا الصندوق ، مش بيخضع للتفكير و التحليل اللي ساعات بهد اي فكرة حلوة ممكن تتعمل تحت مسمي المفروض او المتعارف عليه ،، فهو أعلي من اي تقليد و أروش من اي منطقي ..

5- الشاب الصايع صايع في كله ، من الخبايا السرية اللي مفيش بنات كتير بتكلم عليها هي رغباتها الجنسية .. فزي ما الولد بيحب فكرة الجنس برضة البنت بتحبه بس للاسف مش بتعرف تصرح بكدة و مع كدة بتركز اوي انها لازم يوم ما تحب و ترتبط تختار اللي يوفر لها حياة جنسية سعيدة و للي الصراحة مش بتقدر تحسها مع شاب cute بيبلس بنطلونات قماش و بيسمع هاني شاكر ..

في النهاية لو انتا bad ass guy فتهانينا و نتمني لك تعليق سعيد .. أما لو انتا Mr. nice guy فمفيش اي داعي لشيل الهم او الحزن خليك علي طبيعتك لغاية ما تبقي 45 سنة و single و بتقبض 25 الف جنية في الشهر و عندك عربية و شقة و ساعتها هتلاقي بنت الحلال اللي هتاخدك عن حب و تكتب لها كل املاكك و تتجوزك.