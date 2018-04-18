كتابة: دينا بدر

دايماً بنسمع أن البنت الجميلة بتتأخر جداً فى الجواز، وساعات كتير بتعنس كمان، خصوصاً اللى عندها كل مقومات النجاح زي الذكاء والطموح مثلاً، على عكس البنت الأقل جمالاً اللي بتتجوز بسرعة وفي سن صغير، وده من وجهة نظرى المتواضعة ليه أسباب كتير، هختصرها ليكوا فى الكام نقطة اللى جايين دول..

علاقاتها العاطفية كلها فاشلة

اتكلمنا قبل كدة عن الأسباب اللى بتخلي البنت القوية متلاقيش الحب بسهولة، لكن الغريب بقى أن البنت الجميلة كمان دايماً حظها وحش فى الحب، ومعظم علاقاتها العاطفية فاشلة، وده لأن جمالها بيخلى حبيبها يغير عليها بشكل مبالغ فيه وبيبقى عايز يقعدها في البيت ومايخليش حد يشوفها، وبالتالي مشاكلهم وخناقاتهم بتكتر، وساعات كتير علاقتهم بتبوظ وبتنتهي بعد مدة قصيرة جداً

الرجالة بتخاف منها

بعض الرجال بيخافوا من الارتباط ببنت جميلة، وخصوصاً لو كانت ثقتهم بنفسهم ضعيفة أو مهزوزة، وده لأنهم يا اما بيحسوا أنهم مش هيعرفوا يرضوها مهما حاولوا، أو لأنهم بيعتقدوا انها عمرها ما هتفكر فيهم أو هتوافق ترتبط بيهم، وعشان كدة بيفضلوا أنهم يرتبطوا ببنت أقل جمالاً منهم، أو على الأقل في نفس مستواهم.

البنت الجميلة خطر وتسبب الوفاة

دراسات كتير أكدت أن البنت الجميلة والجذابة خطر على صحة الرجل، وساعات كتير بتكون سبب فى وفاته في سن صغير، وده لأنه وجوده مع بنت جميلة بيسبب له إجهاد عقلي وتوتر، ده غير أن غيرته عليها بتخليه عرضة للإصابة بأمراض القلب والضغط والسكر وغيرها من الأمراض، وعشان كدة بينصحوا الرجالة أنهم يرتبطوا ببنات متوسطة أو عديمة الجمال.

سقف طموحاتها عالى جداً

البنت الجميلة والناجحة دايماً سقف طموحاتها بيبقى عالى، وبتشوف أن من حقها ترتبط براجل “مثالى” من وجهة نظرها، وده بيخليها ترفض كل العرسان اللي بيتقدمولها، ولان المثالية بقت عملة نادرة، فعادة بتفضل قاعدة من غير جواز لحد ما سنها بيكبر وبتضطر فى الأخر تقبل أي عريس يتقدملها عشان تتجوز وخلاص.

معظم الرجالة بيحبوا شكلها مش شخصيتها

ساعات كتير الرجالة بيبقوا عايزين يرتبطوا بالنوع ده من البنات لمجرد انها جميلة، يعني اللي بيجذبه ليها هو جمالها الخارجي مش روحها وجمالها الداخلي، ولأن الجمال مش بيدوم، والراجل لما بيتعود على شكل وملامح بنت مهما كانت جميلة بيبطل يشوفها حلوة، معظم العلاقات اللي من النوع ده مش بتستمر.