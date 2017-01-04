بمجرد ما نسمع أسم فيلم Dark Knight بتفكر الجوكر مش باتمان، ودايما على الفيسبوك الناس بتعمل شير لصور الجوكر برضه مش باتمان، في المسلسل الكوميدي How I met your mother، أكتر شخصية حبتها الناس هي شخصية بارني زير النساء اللي دايما بيضايق صحابه ويرخم عليهم، وهو نفسه بارني كان بيشجع في أي فيلم شرير الفيلم مش البطل الطيب، وناس كتير مننا كده.. ليه؟!
التمرد
كل واحد منا كائن صغير بيزن علينا طول الوقت اننا نتمرد، اننا نقول لأ لكل شيء كبرنا عليه واهلنا حفظوه لينا كويس، وعلى الرغم من أن الكائن ده مثير للشغف أكتر إلا اننا بنكتبه وبنمشي حسب القواعد، وعشان كده لما بنتفرج على فيلم، بنبقى عايزين نشوف الكائن الشرير اللي جوا كل واحد مننا، ولما عنينا بتقع على شرير الفيلم وهو بيفجر ويقتل ويتمرد، الكائن الصغير اللي جوانا بيعرف يتنفس، لكن بطل الفيلم الطيب عايش حياته زينا، ماشي على القواعد وبينفذها.. فين الشغف في كده؟
جذاب
سواء كانت ملامحه أحلى من بطل الفيلم الطيب أو لأ، في كل الأحوال شرير الفيلم هيكون أكثر جاذبية لمعظم البنات أكتر من البطل الطيب، لأن البطل الطيب ده اخو البنت وابوها وخطيبها ومش بعيد جوزها، لكن الشرير سواء راكب موتسيكل ولابس طقم جلد، أو لابس بدلة وبيدي الأوامر بالقتل وهو بيلاعب قطة بيضه كيوت، فهو برضه مثير وجذاب اكتر من بطل الفيلم الطيب.
دمه خفيف
دايما الشرير في الفيلم بيكون دمه أخف من البطل الطيب، ومش قادرة أفهم هل دي حاجة مقصودة ولا صدفة على مر السنين، وكلنا فاكرين جملة “نشنت يا فالح” وبنستخدمها رغم انها طلعت من شرير الفيلم، وممكن جدا مانفتكرش مين بطل الفيلم ولا اصلا الفيلم ايه، والجوكر في كل سلاسل باتمان بيكون هو اللي دمه خفيف وبيضحك الناس حتي لو عن طريق افكاره المختلة وحكايته المريضة . وفي فيلم assassins اللي كان بطله سيلفستر ستالوني، كان الشرير في الفيلم انتونيو بانديرس وبسبب دوره الشرير ده بدأ العرب يعرفوه ويركزوا معاه مع انه قبلها كان لسه مش مشهور في مصر والبلاد العربية بنفس الدرجة وده بسبب انه كان الحاجة الوحيدة اللي بتضحك في الفيلم كله
بيحقق أحلامنا
كام مرة فكرت تضرب حد و مكنش ينفع عشان معندكش الجرأة أو القدرة؟ وكام مرة كان نفسك تفجر مدرستك مثلا او جامعتك؟ ميزة شرير الفيلم أن الكاتب وهو بيكتب شخصيته بيحقق من خلاله أحلام كتير الناس نفسها تعملها لكن معندهاش الجرأة أو الشجاعة انها تنفذها، لدرجة أن مع تطور الوقت بقى أبطال الأفلام والمسلسلات اساسا المفروض انهم اشرار، وأكبر مثال علي كده هو مسلسل Dexter اللي البطل بتاعه اساسا قاتل متسلسل، اه هو بيقتل بس الأشرار التانيين، بس لما تراقب نفسك وانت بتتفرج عليه، وهو بيربط شخص على الترابيزه وبيجهز عشان يقطعه كذا حتة قبل ما يرميه في البحر، وتحس بالحماس الشديد كأنك واقف معاه في نفس الأوضة، هتعرف أن فعلا ساعات كتير شرير الفيلم او المسلسل بيحقق لنا احلامنا غير المشروعة.
Related