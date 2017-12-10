كتبت: صفاء أحمد مين فينا سواء راجل اوست مش بيحب شيرين رضا لما كبرت او ليلى علوي مثلاً .. وادخل على الاجانب هتلاقي قائمة كبيرة مونيكا بيلوتشي – جواليا روبرتس – كيت وينسليت – شاكيرا .. وغيرهم كتير، وطبعاً اول حاجة بتيجى فى دماغ اى ست هى أن الناس دى معاها فلوس وماعندهمش مشاكل عشان كدا حلوين طول الوقت، جايز يكون دا سبب لكن خلينا نفكر بطريقة مختلفة ونشوف ايه الأسباب الحقيقة اللى بتخلى ست تعجز وواحدة تانى تحلو غير الفلوس.

انتي شايفة نفسك ازى؟

موضوع الروح دا جايز يكون مش بيكون كلام منطقى لبعض الناس لكن فى الحقيقة هو اصل وجوهر الموضوع الست لما بتحاول بقدر الإمكان محتفظة بروح الطفلة والشابة اللى جواها وبتعمل اللى عيزاه طالما حاسه به بتفضل فعلاً حلوة ودا ظاهر على ملامحها المشكلة اننا اللى بنكون عيزين نكبر بنعتبر اللعب مبقاش من حقنا طالما وصلنا لسن معين لو انتى حاسه انك كبيرة هتكونى كبيرة فى نظر اللى حواليكى ولو احساسك بنفسك وروحك انك جميلة وصغيرة برضو اللى حواليكى هيكونو شايفين كدا , هى كل الحكاية انت شايفة نفسك ازى , خليكى متأكدة أن ناس هتشوفك زى مانت شايفة نفسك بالظبط.





بطلى كسل

خلينا متفقين أن مفيش حاجة ببلاش الست الحلوة هى حد بيحب نفسه وبيهتم بها وعيزة تشوف نفسها حلوة كل وقت وفى كل سن وفى نفس الوقت مينفعش نرمى كل حاجة تخلينا محتفظين بشبابنا بحجة الفلوس او أن مفيش وقت موضوع بيكون محتاج شوية نظام, اليوم فيه 24 ساعة مجرد تخصيص نص ساعة بس فى اليوم لنفسك هتفرق معاكى باقى سنين عمرك كله , تقدري تتعاملى بالمتاح دلوقتى تمارين رياضة فى البيت مسكات طبيعية من المطبخ.. الخ, مهم متكسليش اظن الساعات اللى بضيع قدام المسلسلات التركي والهندى انت اولى بها اسمعى كلامي ومش هتخسري.





بتعرفي تدلعى نفسك؟

دا سؤال مهم جداً, فى ستات كتير بتكون منتظرة راجل عشان يدلعها ويحسسها انها حلوة, هو دا جميل ومهم لكن الأساس كله بيكون على الست نفسها , حطى القاعدة دى فى دماغك الست الحلوة هى واحدة قادرت توصل لأقصى مراحل الحب والدلع جواه نفسها الأول وقعت فى غرام نفسها قبل ما اى راجل يحبها !, لو قدرتى فعلاً تدلعى نفسك وتعمليها صح كأنها بنتك الصغيرة المدللة هتكونى واصلة لدرجة من الجاذبية بشكل مش هيتصدق, حبى نفسك ودلعيها بكل اللى يبسط من أول جلسات المساج لحد قطعة الشيكولاتة وفنجان القهوة اللى بيتشرب بروقان انت اكتر حد هيكون عارف الحاجة اللى بتبسطه اعمليها من غير تردد لأن كل ما هتكونى رايقة كل ما العجز مش هيعرفلك طريق وانت شطارتك.





صفى نيتك وخليكي حلوة

ايوة متستغربيش الست الحلوة هى كل ماتكبر بتعرف تحب نفسها اكتر وبالتالى تحب اللى حواليها من غير ماتقارن نفسها او تغل او تحقد على حد, كل دى بتكون أمراض جواه القلب وبتظهر فى صورة عجز فى الملامح, حبى نفسك بالرغم عيوابها تعايشى مع مفهوم تقبل الذات, من الأخر كبري ممكلة السلام والحب جواه قلبك ودا هيبان على شكلك من غير اى مجهود , خلى الحب يكون له اشكال كتيرة من أول حبك لربنا و الاشخاص لحد الحيوانات والطبيعة دى كلها اشكال حب له مفعول السحر فعلاً فنبطل نفسنة ونركز مع نفسنا ونصفى النية شوية دا لمصلحتك انت قبل اى حاجة.



خليكى عارفة أن فى ستات حلوة لكن مش بتعرف تحافظ على الجمال دا لما تكبر, وفى ستات مش بدرجة كبيرة من الجمال لكن قدرت تتطور نفسها وتكون جميلة بروحها وشخصيتها اللى بتشتغل عليهم طول الوقت خليكى ناصحة واهتم بنفسك من جواه وبراه عشان تكونى سوبر ستار فى نفسك علطول مهما كان سنك .