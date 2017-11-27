الكراهية اللي بتحسيها تجاه حبيبك القديم تعتبر مشاعر طبيعية ممكن أي واحدة مكانك تحسها من وقت للتاني، خصوصاً لو كان خدعها أو غشها وأذى مشاعرها، بتلاقي نفسها تلقائياً بتضايق وبتزعل جداً بمجرد ما تفتكره أو تيجي سيرته قدامها، كل ده عادي ومفيهوش مشكلة، المشكلة بقى لما تكون مشاعر الكراهية دي مزمنة ومصاحباكي طول الوقت، هنا لازم يبقالك واقفة لانك في الحقيقة بتضري نفسك جسدياً وعاطفياً جداً، بتبقي عاملة بالظبط زي اللي بيشرب السم على أمل يقتل عدوه.

لو عايزة تعرفي ليه لازم تبطلي تكرهي حبيبك القديم، اقري المقال ده واتعرفي على كم الأضرار اللي بتسببيها لنفسك بمشاعرك السلبية دي.

1- بتأذي قلبك

مهما كان حبيبك القديم تعبك، مش هيجي قد التعب الحقيقي اللي ممكن قلبك يتعبه من الناحية الصحية بسبب مشاعر الاشمئزاز والغضب اللي بتحسيها تجاه الشخص ده، وزي ما أكيد سمعتي كتير عن الناس اللي بيجيلهم أزمات قلبية بسبب نوبات الغضب والعصبية الشديدة اللي بيتعرضوا ليها، على الرغم من إن مستويات ضغط الدم عندهم كانت بتبقى طبيعية، وده بيأكدلك ان المشاعر عندها القدرة على إحداث تغييرات داخلية كبيرة في الجسم، وعشان كدة المرة الجاية لما تفتكريه افتكري كمان اللي ممكن يحصل لجسمك.





2-بتأذي عقلك

مشاعرك السلبية تجاه حبيبك القديم مش بس بتضر قلبك وصحتك، دي كمان بتضر عقلك، وده مش مجرد كلام، في دراسات كتيرة بتأكد أن الأفكار والمشاعر السلبية ممكن تتسبب في السكتة الدماغية، ده غير إنك ممكن تتحولي لشخص أكثر عدائية وعدوانية، وعشان كدة لازم تتخلصي فوراً من مشاعر الكراهية دي.

3-بتأذي جهازك المناعي

المشاعر كمان بتلعب دور مهم في حماية الجسم من الأمراض المحتملة، يعني لما بتكون أفكارك ومشاعرك سلبية، جهازك المناعي بيضعف جداً وبيكون غير قادر على محاربة الأمراض، ولما بتكون مشاعرك وأفكارك ايجابية ومليانة تفاؤل، مناعتك بتزيد وجسمك بيكون قادر على إنتاج الأجسام المضادة للأمراض، وبكدة تبقي عرفتي ان كرهك لحبيبك القديم بيئذي جسمك وصحتك جداً.

4- وزنك بيزيد

لو انتي بقى من اللي بيزعلوا ياكلوا، هتلاقي وزنك زاد جداً مع الوقت، وده لإن الضغط والتوتر بيأثروا على الطريقة اللي جسمك بيعالج بيها الأكل اللي بتاكليه، يعني ممكن واحدة تكون بتاكل اكتر منك بكتير لكنها سعيدة ومتفائلة وزنها ميزيدش وانتي تاكلي اقل منها بكتير لكنك زعلانة ومضايقة فا وزنك يزيد، ده طبعاً غير إن الزعل نفسه بيخلي شهيتك تزيد وبالتالي تاكلي أكتر من المعدل الطبيعي بتاعك فا وزنك يزيد، ودي معلومات اكيد أول مرة تعرفيها لكن ياريت تخليكي فاكراها.

5- مش بتعرفى تنامى

النوم عدد ساعات كافية حاجة ضرورية لجسمك، وبتلعب دور مهم جداً في في الحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية، انما انتي بقى لما بتقعدي تفكري في اللي حبيبك القديم عمله فيكي طول الليل هتنامي إزاي طيب؟ وحتى لو نمتي عمرك ما هتقومي مرتاحة، ده غير بقى الأضرار الخطيرة اللي ممكن تحصل لجسمك بالكامل لو نمتي زعلانة.

6- بتدخلى فى حالة اكتئاب

مشاعر الكراهية اللي بتحسيها تجاه حبيبك القديم ممكن تسببلك حالة من الاكتئاب طويلة الأمد وتخليكي أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، ده غير إن حالة الاكتئاب نفسها بتزود خطر الوفاة بأمراض القلب بشكل ملحوظ، بالإضافة بقى لكل المشاكل النفسية والعصبية والجسدية اللي بيسببهالك.

7-بتبوظى علاقتك بالناس

معنى إن لسة جواكي مشاعر تجاه حبيبك القديم، حتى لو كانت كراهية، إنك لسة بتفكري فيه وبيشغل جزء كبير من وقتك وتفكيرك على الرغم من إنه مبقاش ليه وجود في حياتك، يعني بتفضلي مرتبطة بعلاقة قديمة انتهت ومش بتدي لنفسك فرصة يمكن تقدري تبدأي علاقة جديدة سليمة.

8-مش بتركزى في شغلك

كرهك لحبيبك القديم مش بس بيسببك أذى جسدي ونفسي، لكن ممكن كمان يدمرلك حياتك المهنية، وده لإن وجود مستويات عالية من الغضب والإجهاد، بيخليكي غير قادرة على العمل بكفاءه، ده غير إنه بيقلل تركيزك وقدرتك على تذكر المعلومات المهمة، وبالتالي إنتاجيتك.

وأخيراً وبعد ما عرفتي ليه لازم تبطلي تكرهي حبيبك القديم، تقدري تعرفي كمان ايه هي الحاجات اللي ممكن تعمليها بعد الفركشة والحاجات اللي ماينفعش تعمليها لو لسة خارجة من علاقة فاشلة.