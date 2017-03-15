بقلم كيرلس بهجت

ليه طبيعي جدا إن بنت تتجوز ولد أكبر منها بـ 3، 4 سنين، لكن مش طبيعي ان ولد

يتجوز بنت أكبر منه بـ 3، 4 سنين ؟!! ليه مش مقبول إجتماعيا ان الولد يتجوز بنت أكبر منه ؟!

النظرية العلمية:

سنة 1901 , الصجفي الفرنسي Max O’Rell حط قاعدة بخصوص أكتر سن مناسب بين الراجل و الست و سماه الـ “half-your-age-plus-seven” rule ( قانون نص سنك زائد 7 ) , بمعني أن لو راجل عاوز يتجوز ست سنها كويس , يشوف سنه كام ؟ و يقسمه و يزود عليه 7 سنين … فمثلا راجل سنه 24 سنة , فنص سنه 12 , لو زودنا 7 , يبقي 19 سنة , فيختار بنت في السن ده !! بس ايه اللي يخلي في اعتقاد ان يسُتحسن البنت تبقي هي اللي أصغر من الولد ؟!

الحقيقي إن في نظريات كتير في الموضوع ده ,,, في النظرية البيولوجية , و هي ان الأنثي بطبيعتها بتفقد قدرتها علي الإنجاب في سن معين , فكل ما كانت أصغر كل ما كانت فرصتها في الإنجاب أعلي !!

النظرية التاريخية:



في نظرية تاريخية , و هي ان زمان كانت معدالات الوافيات بين الستات اثناء الحمل عالية جدا , فكان الرجالة اللي يفقدوا زوجاتهم يتجوزوا بعدهم ستات , تلقئيا بتبقي صغيرة في السن عنهم , فبقت عادة !! ..

النظرية المجتمعية:

في نظرية , مجتمعية , و هي ان الراجل كل ما بقي أكبر سنا , بقي عنده مركز اجتماعي أكبر و يعتبر ضامن اقوي للزوجة في حياة اقتصادية افضل , و من الناحية التانيه هو عاوز واحدة لسه بشبابها تعيشه فترات الجنون و الشقاوة .. فيديها فلوسه تدي له شقاوتها !! ..

النظرية النفسية:

في نظرية نفسية , و هي ان السن الي حد ما مرتبط بالإحترام و الهيبة , فالراجل بيدور علي ست أصغر منه عشان يقدر يحس انه مسؤول عن زمام الامور , اما الست الأكبر , حيبقي برضة حاسس انها ممكن تكون أعلي منه علي في التجارب و الخبرات , تسيطر هي عليه !! ..

فمهما تعددت النظريات , خلينا نقول ان في زي عُرف إجتماعي ان الولد لازم يبقي يا دوب في سن البنت او حتي أكبر منها شوية , بس هي أكبر بتبقي صعبة جدا او غير مبقوله !!

في مقالة للكاتبة Lizette Borreli , بخصوص الموضوع ده .. بتقول ان لازم نظرة المجتمع تتغير عنه , فعلي حد تعبيرها age ain’t nothing but a number” ” السن ليس إلا مجرد رقم ! .. ففي عالم الست بتشتغل و العقول بتكبر بسرعة , مينفعش نقول لأ لازم الراجل يبقي أكبر من الست !! , و في تجارب كتير حوالينا ناجحة في الموضوع ده , فمثلا مرات الممثل الاجنبي Denzel Washington أكبر منه بـ 4 سنين و برضة مرات الممثل Hugh Jackman أكبر منه بـ 13 سنة ! و نماذج تانية كتير بتأكد ان مش السن هو اللي بيحدد نجاح العلاقة او فشلها ! انما حاجات تانية أهم .. فمش منطقي ان لو الحب موجود , و التفاهم و التوافق قايم بشكل رائع , و كل واحد من الطرفين حاسس ان هو ده شريك احلامه و حياته ! يتفرقوا لمجرد ان هي أكبر منه بكذا شهر !! .. فكمجتمع سواء ولاد او بنات .. محتاجين نعيد تفكيرنا في موضوع زي ده .. إهداء إلي شخص أعرفه

ممكن يضيع حد مُعجب بيه عشان حاجة زي كده …