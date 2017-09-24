منى المتيم

الحضن الحضن .. جملة قالها الفنان محمد سعد في فيلم اللمبي وضحكًتنا كلنا واعتبرناها ” افيهه ” لطيف .. لكن في الحقيقة أنه طلع ماكنش بيهزر .. بالعكس .. ابسولوتلي .. وأن كلامه كان ليه بُعد علمي وفوايد كتير احنا مش واخدين بالنا منها…. وده اللي اكتشفناه بعد كده.

في الحقيقة أنه كان بيأكد على سلوك جميل كلنا مفتقدينه – إلى حد كبير – خصوصاً في ثقافتنا العربية، ويمكن ناس كتير لسا بتعتبره – لا مؤاخذة – حاجة قليلة الأدب، على الرغم من أهميته اللي اكتشفها الطب وعلماء النفس بعد كده.

وده اللي خلاني أفكر في مقاله النهارده … تفتكروا .. ليه احنا محتاجين للـ “الحضن” كل يوم؟

الحضن بيقلل من الـــ stress والضغط العصبي :

هتقولي أزاي … هاقولك … في دراسة حديثة بتقول أن الحضن حاجة مهمة جداً للطرفين … طيب أزاي … هاقولك بردوا أن الحركات الديناميكية التي بتحصل ساعة الحضن بتعمل على زيادة إنتاج مادة الاوكسيتسون ؛ واللي ما يعرفش المادة دي؛ هي الهومون المسؤول عن الاحساس بالسعادة وبيقلل الشعور بالتوتر والقلق .. عشان كده الحضن بيحسسنا أننا مبسوطين .

الحضن بيحميك من أمراض القلب

أيوة … ماكنتش بتشوف في الأفلام العربي القديمة … لما يحد بيتعب ويحط أيده على قلبه و” آآآه يا قلبي ” يروح التاني حضنه على طول …. بالظبط كده … وده اللي أكدته دراسة حديثة من جامعة نورث كارولينا الأمريكية بتقول أن الأشخاص اللي مابيستقبلوش أحضان كتير بيعانوا من عدم انتظام ضربات القلب وزيادة في عددها بنسبة 10% عن المعدل الطبيعي، وده طبعاً بيعرضهم للإصابة بأمراض القلب.

الحضن بيخلص جسمك من الاجهاد

مجرد أن حد من المقربين ليك بيلف أيديه حواليك، ده في حد ذاته يساعد جسمك على الاسترخاء وبيقلل من اجهاد العضلات والجسم كله، نتيجة أنه بيقلل من هرمون الاجهاد في الجسم واللي بيسموه ” الكروتيزون” … على فكرة ده مش كلامي … ده كلام علمي بحت، ويمكن لاحظت أنت الموضوع ده قبل كده.

الحضن بيقلل ضغط الدم

وفي دراسة تانية قالت بردوا أن مجرد اللمس بين الأشخاص ينشط مستقبلات في الجسم اسمها ” جسيمات باتشيني ” والجسيمات دي بتبعت إشاراتها إلى العصب المبهم في المخ؛ وهو العصب المسئول عن خفض ضغط الدم في الجسم، عشان كده بدل ما تأخد دوا ضغط .. شوف حد بتحبه واحضنه ☺ ☺

الحضن بيزود الثقة بالنفس وبيقلل من الخوف

الحقيقة أن فوايد الحضن مش بس على المستوى الجسماني، بالعكس هو كمان ليه فوايد مهمة جداً على المستوى النفسي، وده اللي قالته دراسة أمريكية بعد أن اكتشفت دور الحضن في زيادة إنتاج هرمون الاوكسيتوسين ، واللي بيحسسنا بالثقه بالنفس وده طبعاً نتيجة أننا حاسين أننا محبوبين، وكمان الحضن بيقلل من الشعور بالخوف.

من الآخر … الحضن مش حاجة قليلة الأدب .. بالعكس ده من نعم ربنا علينا … سلوك بسيط بس فيه الشفا من حاجات كتير .. فما تبخلش على نفسه به.