ساعات كتير بنسال نفسنا هل العلاقة دي فيها امل وممكن نحاول فيها تاني ونديها فرصة كمان، ولا مفيش فايدة والمفروض ناخدها من قصيرها ونبعد بدل ما نضيع وقتنا وطاقتنا على الفاضي؟ ولإننا للاسف مش دايماً بنقدر نلاقي الإجابة او نوصل للقرار الصح وبنتوه بين قلبنا وعقلنا، هنقولكوا انهاردة على العلامات اللي بتاكد ان شريك حياتكوا عمره ما هيتغير وهنساعدكوا تاخدوا القرار..

1-كل مرة بيقولك هيتغير ومبيتغيرش؟

الحكاية اصلها مش كلام ولا وعود وخلاص، اللي فعلا عايز يتغير بيحاول وبيعمل افعال وخطوات مش بيكتفي بالكلام وبس، فا لو كان حبيبك كل مرة بيوعدك انه هيتغير لكنه مبيتغيرش، اعرفي ان مفيش امل وانه عمره ما هيتغير.

2- بتتخانقوا كل مرة على نفس الأسباب؟

لو كنتوا بتتخانقوا دلوقتي على نفس الأسباب اللي كنتوا بتتخانقوا عليها اول ما عرفتوا بعض، يبقي عمركوا ما هتبطلوا تتخانقوا عليها، ومفيش اي حاجة هتتحل او هتتغير حتى لو عدى سنين.

3- بتحسي معاه بالوحدة والإكتئاب؟

لو دايماً بتحسي بالوحدة والاكتئاب بالرغم من وجوده في حياتك اللي المفروض يكون مصدر راحة وامان وسعادة، يبقي لازم تعرفي انك دي مشكلة كبيرة مش هتتغير بفرصة جديدة ولا هتتحل بالوقت.

4- حاسة انه شخص اناني؟

لازم تعرفي ان الشخص الاناني عمره ما بيتغير، وده لان التغيير بيطلب ان الشخص ده يجي على نفسه ويغير في طباعه وشخصيته عشان يرضي حد تاني ويريحه، فا لو كنتي حاسة ان حبيبك ده شخص اناني يبقي مالوش لازمة تديله فرصة تانية.

5- بتخافي من تصرفاته ومن ردود افعاله؟!

لو كنتي بتخافي منه او من تصرفاته وردود افعاله، يبقي مينفعش تكملي معاه لان مفيش علاقة بتنجح لو طرف من الطرفين مش مرتاح نفسياً، طبعا ده غير ان طريقته العنيفة دي مع الوقت ممكن تتحول لاعتداءات سواء لفظية او جسدية!

6- مش بيهتم بمشاعرك؟

ايه اللي ممكن يخليكي تكملي مع شخص مش بيهتم بيكي وبمشاعرك؟، شخص بيهون عليه دموعك ووجعك؟، الشخص اللي زي ده مينفعش تكملي معاه لانك مش غالية عنده وبتهوني عليه عادي ومش بيحس بيكي، ودي حاجة عمرها ما هتتغير.

7- مش بتعرفي تتكلمي معاه؟

لو كنتي بتخافي تتناقشي معاه او مش بتعرفي تاخدي راحتك في الكلام ولا بتقدري تعبري عن رايك بحرية، تبقي بتظلمي نفسك جدا لو كملتي في العلاقة دي على امل ان فيه حاجة هتتغير، وده لان الشخص الديكتاتور اللي مبيقبلش يسمع رأى غير رأيه، مفيش حاجة في الدنيا هتخليه يتغير.

8- شخصيتكوا مختلفة تماماً ومش قادرين تتفاهموا؟

في العلاقات، عادة التفاهم بيكون مهم جداً بين اي اتنين عشان يقدروا يكملوا والعلاقة تنجح، لكن للاسف فيه شخصيات بتبقي عاملة زي المياة والزيت، مستحيل يتقابلوا في حتة او يقدروا يتفاهموا مع بعض او يتفقوا على حاجة واحدة، ودي واحدة من المشاكل اللي مالهاش حل.

9-انتي اللي دايماً بتيجي على نفسك عشانه؟

لو كنتي في كل مرة انتي اللي بتيجي على نفسك عشانه وعشان تريحيه، وبتتنازلي عن اللي انتي عايزاه عشان تعملي اللي هو عايزه، يبقي لازم تعرفي انك الوضع ده عمره ما هيتغير لان اللي اتعود ياخد وبس عمره ما هيعرف يدي.

10-قلبك بيقولك ايه؟!

طبعا كلنا عارفين ان قرار البعد عن شخص بنحبه ومتعلقين بيه قرار مش سهل خالص، لكن برده مش من الطبيعي اننا نبقي بنعمل نفس التصرفات مع نفس الناس ومستنيين نلاقي نتيجة مختلفة، وعشان كدة لو بعد العلامات دي كلها حسيتي ان حبيبك عمره ما هيتغير، يبقي لازم تاخدي القرار بانك تبعدي عنه وتنفيذيه، ولو حسيتي ان فيه امل، يبقي اديله فرصة اخيرة يمكن فعلا يتغير.