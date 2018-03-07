كتابة: صفاء احمد

الشخصية المصطنعة للأسف بقيت نماذج موجودة وبنقبلها كتير فى حياتنا، الشخص اللي من النوع ده فى الغالب عنده مشكلة اصلًا وصراع جواه نفسه أنه يظهر للناس حاجة مش موجودة فيه ودا نابع من أنه مش واثق من نفسه كفايه او مش متقبل طبيعته زى ماهي، خلينا نقول أن فى شوية علامات هتقولك الشخص اللى قدامك دا حقيقي ولا بيمثل على نفسه وعليك: –

ميدخلش قلبك

كل ماكان الانسان على طبيعته أكثر كل مازادت الكريزما او القبول عنده أكثر حتى لو كانت طبيعته دى مش احسن حاجة، مهم أن مش بيمثل لأن التصنع بيعمل حواجز بين القلوب وبعضها بيخليك مش قادر تكمل أكثر من خمس دقائق مع اللى قدامك، الشخص المتصنع دا حد مرهق لنفسه وللناس لأنه بيعمل مجهود فى التصنع واحنا بصراحة بنحرق معاه كثير عشان نصدقه، من الأخر هتلاقي صعب يدخل قلبك بسهولة لأن الحكاية مش ناقصة تمثيل.

انجليزى دا يامرسي؟





اكيد مش عيب الواحد يكون متقن لغة او اكثر لكن الفكرة أن الشخص المصطنع دا هتلاقيه بيقحم كلمات انجليزى بطريقة غريبة عن طريقته فى الكلام مش بشكل تلقائي لا بطريقة تخليك تنفر منه اصلًا وتبقي عايز تقوله (اسكت خالص)، هو غرضه يثبت للناس انه جامد ومثقف واللي فى الغالب دى مش حقيقته، ومش عيب يكون مش عارف ولا عيب انه يطور نفسه. المشكلة كلها فى الطريقة اللى مش شبهك بتحسسك بالنفور ملهاش لازمة تسمع كلمة انجليزى دا يامرسي!

!بيموت فى التقليد

للأسف الشخص المصطنع هو حد فى الأصل مش واثق من نفسه ولا عنده قناعات خاصه به هو بس، هتلاقى شوية يقلد فلان فى لبس او طريقة كلام أو حتى افكار بصرف النظر بقى كل ده مناسب له هو شخصيًا او لا المهم يكون زى فلان، هو فى الحقيقة غرضه عايز طريقة تلفت النظر له عايز يبان للناس أنه مبهر ومختلف، الشخص الحقيقى مش محتاج يعمل كل ده ولا الناس فارقة معاه اصلًا.

…الفيسبوك

الفيسبوك وجميع مواقع التواصل عاملة بالظبط شبه الأرض الخصبة لنمو كل ما هو مش حقيقي، من أول فلاتر سناب شات وانستجرام لحد استاتيوز الفيسبوك العميقة والدينية والرومنسية. الخ، المشكلة كلها أن الشخص المصطنع دا بيلاقيها وسيلة سهلة علشان يرسم الصورة اللى فى خياله هو بس واللى للأسف مش موجودة على ارض الواقع او يلفت النظر له، زى انه رومنسي او بتاع دين او سياسية او راجل عميق وبتاع حفر! الأشخاص دى انت هتعرفها لوحدك فبلاش نضحك على بعض ونوفر طاقة الأفورة والتمثيل احسن.

نبرة الصوت

الحكاية دى هتلاقيها موجودة أكثر فى البنات نبرة الصوت اللى متفهمش جاية منين ولا ليه. الصدمة المبالغة فيها لما تشوف طفل او كلب او اى حاجة غريبة عموماَ دا طبعًا عشان تبان انها ارق مخلوق على الأرض لكن للأسف فى بنات كتير متعرفش ان الموضوع ده ممكن يقلب فعلا بالعكس ويقلل من جاذبيتها ورقتها الحقيقة ويخلى اللى قدامها شايفها حاجة تقيلة من كثرة الاصطناع، خليكى نفسك بشياكة ومن غير أفورة عشان نفسك وعشان اللى حواليكى يصدقوكي.

من الأخر الشخص اللى بيحب نفسه زى ماهو ومتقبل شكله وروحه وشخصيته هتلاقيه سهل يبنى ثقته بنفسه، وسهل يتصدق ويتحب وقتها مش هيكون محتاج يقلد حد، طور نفسك واعمل اللى عليك من غير تقليد وارمي الناس ورا ظهرك عشان هتحس انك حر