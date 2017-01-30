كلنا مرينا بالموقف ده، خصوصًا في الظروف الحالية اللي بتمر بيها البلد: الأسعار نار والمرتبات زي ما هي تقريبًا.. وكلنا تقريبًا عندنا فوبيا من المديرين، خصوصًا في موضوع المرتبات، وممكن نضرب أخماس في أسداس وإحنا بندور على طريقة إننا نفتح معاه الموضوع، ونكون واثقين إن كلامنا هيكون منظم ومنطقي، بحيث ميكونش قدامه حجة إنه يقول لأ.
في المقال ده، جمعنا شوية نصايح هتساعدك المرة الجاية وانت داخل تكلم مديرك إنه يزودلك مرتبك، المهم إنك تقوي قلبك وتدخل مكتبه وتبدأ تنفذ الكلام ده على قد ما تقدر.
نقي الوقت الصح اللي هتطلب فيه الزيادة دي، مش لمجرد إن فترة طويلة عدت على أخر زيادة ليك.. ويفضل يكون الوقت ده بعد ما تكون حققت كذا تارجت كانوا مطلوبين منك الفترة اللي فاتت، ويا سلام بقى لو كنت عملت طفرة في الحتة اللي انت شغال فيها.. طبعًا إنك تنقي الوقت الصح معناه كمان إنك تبعد عن الوقت الغلط، زي إن شركتكم مثلًا محققة خساير قد كدة.
لو علاقتك من الأول بمديرك كانت حلوة وماشية كويس، هتكون مرتاح أكتر وانت بتناقش معاه موضوع الزيادة ده، وهيكون flexible أكتر وهو بيكلمك، أما لو كانت علاقتكم مش قد كدة، فغالبًا هيقطم معاك في الكلام ومش هتطلع منه بحاجة، عشان كدة لازم تكون متأكد قبل ما تدخله إن الأمور بينكم لطيفة.
وإنت بتتكلم مع مديرك إوعى تقوله إنك عايز تزيد عشان حالة البلد والمشاكل اللي فيها وزيادة الأسعار.. إلخ، وطبعًا متكلمهوش عن مشاكلك إنت الشخصية والديون اللي عليك والأقساط اللي لازم تدفعها.. إلخ.. ركز كلامك كله على القيمة اللي انت بتضيفها للمكان، ويبقى أحلى لو اللي انت بتعمله مفيش حد غيرك في المكان بيعمله أو مش بنفس الكفاءة اللي عندك.
إحساس سخيف لما تكون عارف أن زميلك اللي مش في نفس كفاءتك بيقبض أكتر منك لسبب أو لأخر، بس وانت بتتناقش مع مديرك إوعى تجيب سيرة الموضوع ده، لأن شركات كتيرة بتمنع موظفيها إنهم يعرفوا مرتبات بعض، ووقتها غالبًا هتسمع كلام مش هيعجبك من مديرك.. وانت بتكلمه ركز على نفسك انت، وايه اللي هتعمله الفترة الجاية للمكان.
بطريقة غير مباشرة، ومتجيبهاش كلها مرة واحدة عشان ميبنش إنك مغرور أو شايف نفسك قوي، حاول توصل لمديرك فكرة إن وجودك في المكان ده لا غنى عنه، وإنك أكفأ واحد للمنصب ده، وإنه صعب يجيب بديل ليك، وإن الشركة هتكون محتاجاك الفترة الجاية خصوصًا لو كانت بتنمو بشكل متزايد في السوق اللي بتنافس فيه.
وانت بتكلم المدير ركز على الإنجازات اللي انت عملتها الفترة اللي فاتت، واللي تكون محضرها ومجهزها قبلها بالورقة والقلم.. يعني لو شغلك مثلًا بيجيب وراه عائد مالي (إنك تكون بتبيع سلع معينة مثلًا)، حدد بالأرقام كسبت الشركة كام الفترة اللي فاتت، ولو مثلًا شغال في الصحافة، عرفه حققتوا طفرة قد إيه في الترافيك والإعلانات اللي جات بسببه، وهكذا.
إياك تقول ولو بشكل غير مباشر إنك هتقدم استقالتك لو مزدتش.. حتى لو ناوي تعمل ده، إياك تقوله برضه، عشان بالنسبة لأغلب المديرين إنت كدة بتهدده هو شخصيًا، ومحدش فيهم بيحب ده.. بس من غير مانت تقول ده بشكل مباشر، في مديرين هيفهموا اللي ورا كلامك على طول، خصوصًا لو انت شاطر فعلًا في شغلك، وهم عارفين إنك تستاهل الزيادة دي.
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