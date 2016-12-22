في معظم الأفلام الأجنبية والمسلسلات التي نتابعها –نحن هذا الجيل من الشباب- تظهر صورة الشخص الذي يمارس التأمل واليوجا كأحد مظاهر السخرية في المسلسل، على الرغم من أن المجتمع الغربي يعتبروا أكثر المروجين للروحانيات الآن من خلال بعض وسائل الأعلام الخاصة بهم، الحقيقة ان الموضوع غير قابل للسخرية، التأمل بالفعل ممكن يعالج الانسان من الكثير من المشاكل الجسدية والنفسية.. وللناس اللي مصدقة ده وبتفكر تبتدي.. دي نصايح عامة هيكون كويس جدًا لو خدت بالك منها وأنت بتبدي التأمل.
التأمل بالنسبة للشخص اللي أحترفه ممكن ينفذه في أي مكان وأي وقت، انما بالنسبة للمبتدئين زينا يكون أفضل لو خصصت مكان في بيتك تمارس فيه التأمل ويكون أهدى مكان في البيت، وحاول تثبت المكان ده للتأمل بس، وخلي للمكان طابع خاص، ماتستعملش اضاءة كهربائية، استخدم الشموع، خلي المكان ده طول الوقت ريحته بخور، عشان اول ما تدخله تحس أنك انفصلت عن العالم اللي بتعيشه طول الوقت الخاص بالشغل والاصدقاء والمشاكل، عشان تساعد نفسك على التركيز في البداية، لأن التركيز وتفريغ الدماغ من كل الأفكار هما أهم خطوة في التأمل.
المحترفين في التأمل يقدروا يمارسوا تمارين التأمل لساعات طويلة، وأي حد خبير هيقولك أن اقل وقت للتأمل هو نص ساعة، لأنك على ما بتركز وتففضي مخك من كل الافكار اساسا ممكن يكون فات 20 دقيقة من غير ما تكون بالفعل تأملت، بس في البداية، ابدأ بسيط، ابدأ بعشر دقايق ولو في العشر دقايق قدرت انك تفضي مخك لدقيقة واحدة فده في حد ذاته انجاز، تاني يوم هيكونوا دقيقتين، لحد ما الوقت تكتشف انك ممكن تقعد عشر دقايق مفيش اي افكار بتأثر فيك أو بتهاجم مشاعرك وفي الوقت ده هتحس فعلا بقيمة التأمل الحقيقية.
الحاجة اللي لازم تتأكد منا أن معظمنا بنتنفس غلط في الطبيعي، لأننا بنستخدم الرئة بس في التنفس، نملا صدرنا بالهوا ونطلعه، في حين ان التنفس الصح أنك تملا بطنك بالهوا على اخرها لحد ما تتنفخ وتحس انها فعلا مليانة كأنك واكل اكله طويلة، جرب كده؟.. لو حسيت بدوخة يبقى انت اتنفست من بطنك صح، في الاول ممكن تكون صعبة بس مع الوقت هتعملها بسهولة والدوخة هتتحول لاسترخاء، التأمل في الاساس معتمد على التنفس.
التأمل زي ما يقولنا بيعتمد على التنفس الصح، بس لازم تفهم معنى ده، أنت بتبدأ التأمل بأنك بتملا صدرك بالهواء النقي، اللي هو طاقة الحياة في الكون، بتخليه جوا جسمك لمدة 5 عدات مثلا، الطاقة دي بتغسل جسمك من التوتر والارهاق والطاقة السلبية، وبعدين تخرج النفس، وانت بتخرج النفس ووتدخله أنت بتعمل تواصل أو حديث ايجابي مع الكون، ركز تفكيرك كله على نفسك، حاول تحس بكل حتة في جسمك جزء جزء وتحس بيها، لحد ما تكتشف اماكن تشنج العضلات وتحس بتنفسك وهو بيفكها.
الافكار هتهاجمك بقوة وانت بتعمل التمارين، وجسمك هيحاول يشتتك عن التركيز وهتحس بحكه في اي حتة في جسمك عشان تتحرك وتفقد تركيز التمرين، ده عادي في الاول وهتتخطاه، الاهم ان لما كل فكرة تهاجمك ماترفضهاش، بس ماتفتحلهاش مشاعرك، تخيل وعيك عبارة عن بحر والافكار بتعوم على السطح لكن مش بتنزل للعمق ابدا و مش بتأثر فيه لحد ما توصل لسطح مياة –وعي- صافي تماما وهادي.
لو وجدت صعوبة في انك تبتدي اول مرة لوحدك وحسيت انك مش عارف فعلا تعمل ده، ممكن في البداية تلجأ لمدرب تأمل لأول مرة فقط او مرتين لحد ما تقدر تعمل التمارين دي لوحدك، وفي أماكن كتير ممكن تساعدك على ده و مش بتكون مكلفة ماديا.
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