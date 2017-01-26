بقلم : منى المتيم
تمضي الأيام وتختلف احلامنا مع بداية كل عام ، ويظل الحلم التي يتفق عليه الكثيرين هو البحث عن السعادةوإيجاد السبيل للوصول اليها ، وهناك من يرى السعادة في الحب الصادق ؛ ذاك الجناح الذي يطير به الإنسان ويستطيع من خلاله أن يحول المر حلواً والكدر صفاءاً والألم شفاءاً ؛ ذاك الجناح الذي يلون الحياة ويجعلها أكثر جمالاً ، وربماحان الوقت في 2017 للعثور على ذلك الحب مع هذه النصائح .
الخروج عن المألوف :
تكمن القاعدة الأولى للعثور على شريك الحياة المناسب في كسر الروتين والخروج عن المألوف ، فلا تقيد نفسك في دائرة الروتين المللة ، عليك أن توسع آفاقك للحصول على ما تريد ، وذلك من خلال الانضمام إلى المجموعات الجديدة سواء في الواقع الفعلي أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي كالفيسبوك وتوتير وغيرهم ، وحتى الصالات الرياضية يمكنها أن تمنحك فرصة هائلة للتعرف على أشخاص جدد ، ومن يعلم ؛ ماذاستحمل لك هذه المجموعات من مفاجآت في المستقبل ؟
لا تضيع الوقت في التخمين :
يخطأ البعض حين يضيع الكثير من الوقت في التخمين بما يفكر الطرف الأخر تجاهه ، على سيبل المثال.. كيف ينظر لي الطرف الآخر الآن ؟ كيف سيكون رده حين اطلب منه تناول العشاء سوياً ؟ كافة هذه الأمور تضيع العديد من الفرص للتعرف أكثر على الشريك الآخر ، وبالتالي تنتهي العلاقة قبل أن تبدأ من الأساس ، لذلك علينا أن نضع القلق والتخمين جانباً ، لأنه في الغالب هذه التخمينات لا تتعدى عقولنا البسيطة ، ونبدأ في التركيز على الأفكار الإيجابية ، بالتأكيد سيعزز ذلك من شخصيتنا وتضفي عليها جمالاً إضافياً .
لا تغير من نفسك لتعثر على الحب :
من الأخطاء الذي يقع بها الكثيرين هو التغيير من أنفسهم أو تصنع شخصية أخرى لينالوا إعجاب شخص بعينه ،وعادة ما يؤدي هذا الأمر إلى إنهاء العلاقة سريعاً ، لذلك لا تحاول أن تغير من نفسك لمجرد أن تحظى بإعجاب شخص آخر ، كن على طبيعتك ودع الطبيعة تلعب دورها وتلقي بك بالشخص المناسب .
احب نفسك قبل أن تطلب حب الآخرين :
وهذا لا يعني الغرور ، بل عليكِ أن تثق أكثر في نفسكِ وفي قدراتكِ ولا تخفي عيوبك؛ فلا يوجد شخص على وجه الأرض يخلو من العيوب، فهذه الأمور تنعكس على الشكل الخارجي ويضفي عليه جمالاً من نوعاً خاص .
ويعد هذا الأمر من الأمور الهامة جداً للعثور على الحب ، اذ أن اي شخص يمر بأزمة ثقة من الداخل بالتأكيد سيقف ذلك حائلاً بينه وبين الوصول إلى قلب الشريك الآخر .
الحب وخفة الظل وجهان لعملة واحدة :