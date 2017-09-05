جزء من طفولة كل شخص فينا النكات السخيفة و في نفس الوقت مضحكة. فرجوعاً للماضي و حنيناً إليه و حباً لنشر الطاقة الايجابية هنرجع مع بعد نكات زمان.

مرة واحد أقرع طلعت له شعرة عمل لها عيد ميلاد. احد طويل أوي دخل السينما. اللي وراه قاله لو سمحت ينفع توطي شوية. قاله مش معايا الريموت والله. واحد اتصل بخطيبته قال لها حبيبتي هنخرج النهاردة شوية أول ما اجيلك تحت البلكونة ازمرلك انزليلي على طول. قالتله إيه ده انت جبت عربية؟ قال لها لأ عربية إيه انا جبت زمارة!! مرة واحد دخل مستشفى المجانين لقى كل المرضى بيتنططوا ويقولو احنا فشار احنا فشار و بص لقى واحد واقف ساكت خالص قاله وانت مش بتعمل زيهم ليه قاله لأ أنا لازق في الحلة! واحد بينسى جداً راح للدكتور قاله لو عايز تخف روح حج يمكن ربنا يشفيك .. راح الرجل حج وهو راجع قعد يفكر نفسه بالمناسك: طواف و طوفنا، سعي و سعينا، و على عرفه وقفنا.. ناسي إيه يا بطرس ناسي إيه يا بطرس! مرة قنبلة وقعت على قهوة عملت بن. مرة فاكهاني كان بيتفرج على فيلم رعب كان هيموت من الخوخ… مرة واحد صعيدي فتح الثلاجة لقى الجيلي بيرتعش قاله ماتخافش أنا هاخد العصير.

احنا اسفين على الالش!!