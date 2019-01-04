اليومين دول تقريبآ بنتفاجئ لو لقينا حد في الشارع معندوش برد, الشوارع كلها بقت مليانة مناديل واصوات غريبة ومريبة كدة. وقريبآ احنا متأكدين ان الناس حاولت كل المحاولت و لعبت كل الالعاب عشان تتخلص من البرد ده (نفسي يعدي اسبوع من غير ما ارقد في السرير من البرد).

طبعآ ده الوقت اللي بنسمع فيه اساطير اهالينا عن علاجات نزلات البرد وطرد الارواح الشريرة.(هات رجل فرخة مطلقة) وكلنا بنقول إن دة اي كلام (انتي اي كلام…انتي اي كلام) وبنقرر نتعايش مع بؤس البرد لحد مالشتاء يخلص. بس حد فيكوا جرب الافتكاسات بتاعت الاهل دي وشاف اذا كنت بتنفع ولا لأ.

عشان كدة احنا دورنا كويس وجبنالكوا الطرق والتعاويز الغريبة اللي فعلآ بتعالج المرض اللعين ده تعالوا نشوف مع بعض:

قرفة بالجنزبيل واللبن

طبعآ المكس ده مجرد التفكير فيه بيقلب البطن بس في الحقيقة انت لوش عملتلك شوب قرفة بالجنزبيل وعليهم شوية لبن هتحس بحرارة غير طبيعية و انك بتطلع صهد من جواك وده في الحقيقة هيساعد في التخلص من البرد.

الفلفل الحراق

بمناسبة الحجات اللي بتسخن الفلفل الحراق برضو بخليك عامل زي التنين وتحرق المدينة كلها وبتاع ومش هتحس بالبرد خالص.

المشكلة هنا إن انت هتخف من البرد اه بس هيبقي عندك مشاكل تانية كتير ….انت مجيبتش سيرة امراض تانية.

المغات

ربنا ينتعك بالسلامة يا حبيبتششششيييي وتعدي دور البرد ده علي خير (بصراحة دور البرد اليومين دول في نفس صعوبة الولادة بالظبط) عشان كدة المغات هتساعدك جدآ في لبتخلص من البرد ( المغات دي كنز مدفون والله).

أبو فاسسسسسس

الحل السحري لنزلات البرد المميتة …اكيد جدتك قالتلك الكلام وعلي فكرة عندها حق. ادهن صدرق قبل ماتنام وهتصحي من النوم زي الفل و لو مناخيرك مسدودة ممكن تحط نقطة علي شوية مياة سخنة و شم البخار (والله هتعمل دماغ) هتلاقيك خفيت علي طول.

البصل والثوم

ممكن يكون الناس بتحب الثوم في الاكل و البصل في السلطة بس جربت تاكل بصلاية كاملة لوحدها ….اه لوحدها أو ياسلام ياسلام لو فصين ثوم علي الريق كدة والله المناعة هتبقي عال العال ولا برد ولا يحزنون.( مش مهم بقي تعمي الناس بنفسك الجميل)

الجرنال

فاكرين فيلم سهر اليالي؟ طيب فاكرين علي إبن الناس الكويسين اللي كان يحط جرنال جوة الهدوم؟

علي بقي طلع انصح مننا كلنا علشان الجرنال فعلان هو اكتر حاجة بتكتم حرارة الجسم ومش هتبرد ابدآ ولا امراض ولا نيلة.

الدش الساقع المتين

دة علي فكرة احسن حماية من نزلات البرد وفعلان بيخلي جسمك يتعود علي البرد عشان متعياش. بس مشكلتة الكبيرة هي انت ازاي هتقدر تعمل حاجة زي دي يا مفتري؟

القربة السخنة

اهالينا دايمآ بيقولوا ان انت لو نمت وجمبك قربة سخنة هتدفا وهتخف من البرد بسرعة ودة حقيقي عشان الحرارة وكدة بس المشكلة ان لما تصحي من النوم الدنيا هتبقي سقعة عادي فا هتعيي تاني بردو.

ماتكولش سمك ولبن وبيض (وتمر هندي)

الصراحة مش عارفين ليه بس هو المفروض الاكلات دي (من غير التمر هندي) بتزود فرص انك يجيلك برد فا ابعد عنهم.

اهالينا دايمآ بيدونا النصايح دي عن تجربة وفعلان اغلب الحجات دي بتنفع جدآ. شوفوها وقولولنا ايه رأيكوا و كمان لو عندكوا طرق تانية للتخلص من البرد.