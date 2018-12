Start the quiz! "الفلوس كتير بس اتحشرت" اتش دبور لا تراجع ولا استسلام طير انت الكبير Correct! Wrong! - Continue >> "طب فككوا بقي من الهجايص دي كلها" سيما علي بابا الكبير اتش دبور طير انت Correct! Wrong! - Continue >> "اوه.. لقد انتابتني القشعريرة" اتش دبور سيما علي بابا لاتراجع ولا استسلام طير انت Correct! Wrong! - Continue >> "يا ولية بقولك عايز صوباع محشي خلي عند اهلك دم" اتش دبور لا تراجع ولا استسلام الكبير سيما علي بابا Correct! Wrong! - Continue >> "جرمين دا اسم صايص قوي" طير انت لا تراجع ولا استسلام سيما علي بابا اتش دبور Correct! Wrong! - Continue >> "مبحبش تلامس الشباب" طير انت لا تراجع ولا استسلام الكبير اتش دبور Correct! Wrong! - Continue >> "يو نو توو ماتش" اتش دبور لا تراجع ولا استسلام الكبير طير انت Correct! Wrong! - Continue >> "االله فازة" اتش دبور خلصانة بشياكة طير انت الكبير Correct! Wrong! - Continue >> "بتعملوها فين يا كفرة" سيما علي بابا اتش دبور الكبير طير انت Correct! Wrong! - Continue >> "انا لفتها من شرقها لغربها ..المانيا فرنيا سملوط" طير انت اتش دبور الكبير سيما علي بابا Correct! Wrong! - Continue >> Share the quiz to show your results ! Facebook Facebook Just tell us who you are to view your results ! Show my results >> ياتري تعرف كل اعمال احمد مكي؟ You got %%score%% of %%total%% right Share your results Facebook Facebook 0%