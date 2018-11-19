كتابة: ندى عرفة

–إيه ده أنتوا رجعتوا لبعض؟

-لأ إحنا بقينا صحاب بس

-والنبي!

الموضوع صعب حد يستوعبوا خصوصا إننا في مصر!

يعني ممكن عند الأجانب نلاقي إن فيه علاقة حب إتحولت لإحترام وصداقة، ده لأنهم بينهوا العلاقة بشكل متحضر “أنا مبقتش بحبك، أنا أسفة” والطرف التاني بيحترم الصراحة وبيشكروا بعض علي الوقت اللطيف وبيتمنوا لبعض حياة سعيدة وشكرا!

لكن هنا تلقيح كلام وتهزيئ وإهانة وخيانة و”أنت مغرور” وكل اللي قلبك يحبوا، فالموضوع بيكون أصعب ولو حصل بيبقى إستهبال من وجه نظر كل المحيطين إنكوا تفضلوا “صحاب” بعد اللي كان بينكم.

بس السن بيفرق برضو يعني كل ما بتكبروا وبيكون فيه نضج بتبدأوا تتقبلوا فكرة إن فيه ناس ممكن يفضلوا صحاب بعد علاقة حب.

طيب يعني كده برضو الموضوع عادي ولا مش عادي؟

هنصدمك ونقولك إن في دراسة إتعملت بتقول إن لو فيه طرف طلب تفضلوا أصدقاء ومتقطعوش مع بعض ده بيكون شخصية سيكوباتية (Psychopathy)!

هي أكيد مش معممة يعني مش كل اللي بيفضلوا صحاب مضطربين نفسياً، بس إحنا هنقولك 3 تحليلات واقعية للموقف ده:

مفيش Feelings يبقى So what!

معظم الحالات الناجحة اللي فعلا فضلوا صحاب بتكون نتيجة لحاجتين، يا مبقاش فيه حب بينهم وكل واحد شاف حاله فالموضوع ماشي طبيعي جدا، يا إتنين مطلقين بإحترام وبينهم أولاد فبيتعاملوا علشان نفسية أولادهم وبيكون مبينهم علاقة صداقة نتيجة العشرة..

دي اصح علاقة فيهم، هتيجي تسألنا ليه بيفضلوا صحاب ما البني أدمين كتير، هنقولك إن معظمهم شايف إن الكلام بيكون أسهل مع حد هو عرفك كويس بتفاصيلك فالمناقشة بينكم بتكون مريحة.

Friends with benefits– صحاب مصالح متبادلة

دي أكتر علاقة مرهقة ومتعبة وغير صحيحة بالمرة، بيكون فيها طرف مش عايز يكمل بس مستخصر اللي قدامه فبيحطه ستبن تحسباً للزمن، يخليه حبيب مؤقت وقت ما يحتاج يحب ولا يفضفض ولا لما يبقى نفسه في حضن، بس طبعا تحت مسمى “صحاب”، ده الشخص اللي ممكن ينطبق عليه لقب السيكوباتي، لأنك بمجرد ما هتفكر ترتبط بشخص تاني هتشوفه إتحول وبقى شخص تاني ممكن يقلب عليك قلبه سودة.

حبيته بيني وبين نفسي

هي علاقة منتهية بس فيه طرف لسه بيحاول بكل الطرق، فبيقنع اللي قدامه إنه قوي ونسي كل حاجة وممكن يفضلوا صحاب، بس بيرهق ويعذب نفسه على أمل إن الطرف التاني يشوفوا من وجه نظر مختلفة ويرجع يحبه زي الأول وأقوى كمان.

ده اللي بيكون عايش في الوهم ورافض يصدق الواقع، وبيبقى حظه مهبب لو الطرف التاني فاهم ومستهبل ومستقوي، فممكن توصل إنه يستغل حبه في حاجات مادية زي إنه يتوسطله في حاجة أو ياخد منه فلوس أو يطلع منه بأي مصلحه علشان عارف إنه مش هيرفضله طلب.

نصيحتنا في النهاية إن مفيش إتنين بيحبوا بعض بيفضلوا صحاب قريبين بزيادة، ممكن أه تكونوا صحاب وبينكم إحترام وعشرة بس من بعيد لبعيد..

غير كده يبقى إنت سيكوباتي يا معلم!