الفترة الاخيرة ظهر ترند ال feminist بقوة فى مصر و سواء اختلفنا معاه او لا او اصلا فاهمينه كويس او لا منقدرش ننكر ان فيه صور نمطية بتيجى فى دماغنا و الصور دى معظمها متأصله لاشعوريا فى عقلنا الباطن من الافلام او الميديا بوجه عام .فأنا ك feminist اصيلة من زمان حبيت اناقش النماذج اللى محطوطة فيها الست المستقلة و اؤكد انها و الله العظيم مش بتكره الرجالة هي بتكره القيود اللى المجتمع مصُر يقيدها فيها دون سبب واضح لده.
الصورة الاولى : ( الرفيقة الدادة ام عطيات )
دي اول صورة و هى الست المسترجلة اللى على طول بتظهر فى الافلام ناكشة شعرها و صوتها خشن وماشية فى الشارع فى ايدها سيجارة و في التانية كاس او قعدة على القهوة و بتناقش نظرية الانسان المعاصر فى العصر الجليدي .
الصورة التانية : (المعقدة)
طبعا دي الصورة الاكثر شيوعًا عند معظم المخرجين تقريبا و هى ان الست اللى بتطالب بحقها لازم و لابد تكون معقدة و بتكره الرجالة كلهم عشان عندها ماضي أليم سواء بقى حبت واحد و خانها او ابوها كان بيضرب مامتها او حتى اخوها بيطلب منها تعملوا شاي كتير مثلا المهم ان اى حاجة تكون خلتها هذا الكائن ال”كلهم مصطفى ابو الحجر “.
الصورة الثالثة : (المستبدة)
دي بقى عادي متجوزة و كل حاجة بس ممشية جوزها على الصراط المستقيم بتلعب دور الراجل و الست فى نفس الوقت و غالبا الشخصية دي عشان نكون واقعين موجودة فى الحياة كتير بس هي اساءت فهم النسوية و مفهوم الشخصية المستقلة ومشيت بمبدأ عمرو دياب بتاع عايش و مش عايش اللى هو انا عايزة ابقى قوية زى الراجل و برضه محافظة على cuteness الست فتاهت بين الاتنين .
طيب هو ليه اصلا فكرة المعادلة بتاعت سنة رابعة دي ؟ الى هو sinceان انتى مثقفة و عايزة تعتمدي على نفسك ماديًا therefore انتى معقدة و مصاصة دماء الرجالة …الخ.الموضوع و مافيه ان الست او الشخص الفيمنست (ممكن يبقى راجل عادي ) ده شخص بيؤمن بالمساواة الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية بين الجنسين بس كدة و لا اكتر و لا اقل لكن مفيش شروط بتقول انى ابقى معقدة او انى اتحول راجل ، EmmaWatsonمثلا ليها نشاط نسوي كبير من ابرزه حملة#HeForShe المدعمة من ال UN womenو الست اهى عادية معندهاش شنب يعنى .
ممكن فعلا تكون النماذج التلاتة دول موجودين فى الواقع بس دول متطرفين فكريًا نتيجة لمشكلة ما حصلت في حياتهم زي اى متطرف فكريًا فى اى مجال او منتمي لمذهب بس الامثلة دي مش اساس نبني عليه قاعدة عامة لان احنا لو فكرنا شوية بالعقل هنلاقى ان مفهموم الفيمينزم ده هيجي على الراجل بالنفع لان ببساطة مش هاجى اطلب منك شقة فى Parisو عربية Audiو ملاهي dream park و انا نايمة في بيتنا او مثلا بشتغل و شيفاك طالع عنيك و انا مخلية فلوسى لنفسى او بجيب بيها لبس واما تخلص اجي اخد منك تاني. من الاخر الست النسوية مش هتشوفك ماكينة ATM بالنسبة لها الراجل ده بنى ادم زيه زيها ليه حقوق و عليه واجبات بس زي ما هى مش هتشوفك ATM machine انت كمان مش هتشوفها sex doll صح و لا ايه ؟
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