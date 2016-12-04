by : karim Abdelfattah

 

مبدأيا كده هو إسمه “فيسبوك” مش “الفيس” .. معلش إتعب نفسك شوية وإنطق الكلمة لآخرها .. وبما إن خلاص كلنا بقينا مش قادرين نعيش من غيره وبقى هو حياتنا كلها يبقى لازم نوضح شوية نقط عشان إحنا داخلين على سنة جديدة وماينفعش نفضل بنفس أسلوبنا القديم في ٢٠١٧ .. كل سنة وإنتو طيبين .. نخش في الموضوع

١- الصعبانيات

01بوستات الجرح وغدر الصحاب وإن قلبك الطيب هو سبب كل مشاكلك وأوجاعك والجو الرخيص ده بلاش منه .. ياتروح تحل مشكلتك زي الناس الكبار العاقلين يا تروح تولول بينك وبين نفسك إحنا مالناش ذنب

٢- السياسة

02أظن على مدار الست سنين إللي فاتو خلاص إتهرينا تحليل سياسي وفتي اقتصادي لما قلنا يا بس ، وإتأكدنا إنه سيبقى الحال كما هو عليه .. يبقى إسكت بقى .. مفيش لجنة هاتسمع رأيك وتهتم بيه وتقول عليك واد مفكر عظيم وتمسكك منصب في البلد

٣-الكورة

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مش لازم نقعد نشتم ونردح لبعض في وقت ماتشات الكورة .. خصوصا لو كان الأهلي والزمالك .. كفاية سف ع الزمالك .. خلاص عرفنا إنه فريق مابيكسبش .. هو فريق بيخسر بس .. مش محتاجة مناقشة

٤- الحصريات

04والله العظيم ما في لينك عشان تشوف فيديو سقوط فستان إليسا .. ولا فى في موقع هاتسجل عليه بياناتك وتكسب سامسونج جلاكسي أو أي فون .. ولا عمرك هاتعرف مين بيزور بروفايلك

٥- سناب شات .. أو أكوردنج تو فيفي عبده “الصناب شات”

05كفاية طوق الورد .. كفاية وش الكلب .. كفاية .. كفاية .. كفاية

٦- المحنيات

06المطر .. رائحة القهوة .. حضنه الدافي .. وما إلى آخره من هذا التلزيق المبالغ فيه

٧- الغموض

07البوست “فلانة الفولانية تشعر بالحزن” ومكتوب ” يارب إنت العالم بحالي”
الكومنتات
-مالك يابنتي فيكي إيه؟
-مفيش متضايقة شوية ومش عايزة أتكلم
(طب لما إنتي مش عايزة تحكي بتكتبي ليه قدام الناس؟؟!)

٨- سيلفي الجيم

08أظن إنك تقلع وتتصور في الجيم عشان تعرف الناس إنك رياضي وعندك سكس باك دي بقت حركة سيس أوي .. وبالمناسبة إسمها “سكس باك آبس” مش “سكس باكس”

٩-الأسامي

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لو لسه عندك حد أو تعرف حد عنده حد إسمه على فيسبوك ” أسير الأحزان ، أميرة بحجابي ، أنا خطيبة مصطفى” والجو ده ياريت تقولهم يغيرو أساميهم أو تمسحهم .. عيب .. بجد عيب

١٠- صورة البروفايل

10هو ليه في بنات بتحط صورة طفل بيضحك أو كريم وفاطمة أو أنجيلينا جولي ومش بتحط صورتها هي .. إنتي لسه متخيلة إن في حد هياخد صورة وشك ويركبها على جسم واحدة عريانة وينشرها وقرايبك وصحابك يصدقو إن دي إنتي؟؟! لا بجد ده ممكن يحصل؟!

١١- بوستات التميز الشديد

11على فكرة إنت شخص عادي جدا .. وهي كمان عادية جدا برضه .. إتنيلو إتوكسوا

 

١٢- البيانات البوهيمية

12الناس إللي بتشتغل في الفيسبوك وبيدرسوا في مدرسة الحياة .. راعو إن في حالة بطالة في البلد وغيركم بيزعل .. هو واحد بس إللي نعرفه وبيشتغل في الفيسبوك

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  • Heidi Ibrahim

    😀

  • Abdullah Bayomy

    جميل المقال ده
    #مستر X #

  • Marwan Mohamed

    نسيت تقول كل واحد حر يكتب على بروفايله اللى هو عايزه طالما محدش دفعله حاجه من جيبه 😀 الناس حشريه فشخ