by : karim Abdelfattah
مبدأيا كده هو إسمه “فيسبوك” مش “الفيس” .. معلش إتعب نفسك شوية وإنطق الكلمة لآخرها .. وبما إن خلاص كلنا بقينا مش قادرين نعيش من غيره وبقى هو حياتنا كلها يبقى لازم نوضح شوية نقط عشان إحنا داخلين على سنة جديدة وماينفعش نفضل بنفس أسلوبنا القديم في ٢٠١٧ .. كل سنة وإنتو طيبين .. نخش في الموضوع
١- الصعبانيات
بوستات الجرح وغدر الصحاب وإن قلبك الطيب هو سبب كل مشاكلك وأوجاعك والجو الرخيص ده بلاش منه .. ياتروح تحل مشكلتك زي الناس الكبار العاقلين يا تروح تولول بينك وبين نفسك إحنا مالناش ذنب
٢- السياسة
أظن على مدار الست سنين إللي فاتو خلاص إتهرينا تحليل سياسي وفتي اقتصادي لما قلنا يا بس ، وإتأكدنا إنه سيبقى الحال كما هو عليه .. يبقى إسكت بقى .. مفيش لجنة هاتسمع رأيك وتهتم بيه وتقول عليك واد مفكر عظيم وتمسكك منصب في البلد
٣-الكورة
مش لازم نقعد نشتم ونردح لبعض في وقت ماتشات الكورة .. خصوصا لو كان الأهلي والزمالك .. كفاية سف ع الزمالك .. خلاص عرفنا إنه فريق مابيكسبش .. هو فريق بيخسر بس .. مش محتاجة مناقشة
٤- الحصريات
والله العظيم ما في لينك عشان تشوف فيديو سقوط فستان إليسا .. ولا فى في موقع هاتسجل عليه بياناتك وتكسب سامسونج جلاكسي أو أي فون .. ولا عمرك هاتعرف مين بيزور بروفايلك
٥- سناب شات .. أو أكوردنج تو فيفي عبده “الصناب شات”
كفاية طوق الورد .. كفاية وش الكلب .. كفاية .. كفاية .. كفاية
٦- المحنيات
المطر .. رائحة القهوة .. حضنه الدافي .. وما إلى آخره من هذا التلزيق المبالغ فيه
٧- الغموض
البوست “فلانة الفولانية تشعر بالحزن” ومكتوب ” يارب إنت العالم بحالي”
الكومنتات
-مالك يابنتي فيكي إيه؟
-مفيش متضايقة شوية ومش عايزة أتكلم
(طب لما إنتي مش عايزة تحكي بتكتبي ليه قدام الناس؟؟!)
٨- سيلفي الجيم
أظن إنك تقلع وتتصور في الجيم عشان تعرف الناس إنك رياضي وعندك سكس باك دي بقت حركة سيس أوي .. وبالمناسبة إسمها “سكس باك آبس” مش “سكس باكس”
٩-الأسامي
لو لسه عندك حد أو تعرف حد عنده حد إسمه على فيسبوك ” أسير الأحزان ، أميرة بحجابي ، أنا خطيبة مصطفى” والجو ده ياريت تقولهم يغيرو أساميهم أو تمسحهم .. عيب .. بجد عيب
١٠- صورة البروفايل
هو ليه في بنات بتحط صورة طفل بيضحك أو كريم وفاطمة أو أنجيلينا جولي ومش بتحط صورتها هي .. إنتي لسه متخيلة إن في حد هياخد صورة وشك ويركبها على جسم واحدة عريانة وينشرها وقرايبك وصحابك يصدقو إن دي إنتي؟؟! لا بجد ده ممكن يحصل؟!
١١- بوستات التميز الشديد
على فكرة إنت شخص عادي جدا .. وهي كمان عادية جدا برضه .. إتنيلو إتوكسوا