تعالوا نتكلم بصراحة شوية مفيش حد متجوز ممرش بهذه الفترة و هي الملل من الحياة الزوجية بس للاسف احنا بنخاف نقول و بنعتبرها حاجة مش طبيعية و أن حنا بس اللي بنمر بيها

بس الحقيقة ان الاحساس ده شئ طبيعي بتمر بيه كل العلاقات حتي الصداقة .ولكن اهم شئ اننا نبقي فهمين كويس ان دي فترة و هتعدي،بس الاهم ازاي نتغلب عليها و نخرج منها و احنا متمسكين ببعض اكتر

احنا انهردة هنقدم ليكم شوية حلول وافكار عشان تكمل حياتك الزوجية و تكونوا مبسوطين

١ – حولوا تتكلموا مع بعض في اي شئ مدائكوا حتي لو كان حاجة صغيرة ده هيسعدكوا انكم تطلعوا الطاقة السلبية اللي جواكم

٢ – جربوا تعملوا حاجة جديدة مع بعض: مارسوا رياضة مع بعض حتي لو رياضة المشي

٣ – روحيلوا الشغل و اعمليله مفجاة او اعملها مفجاة و جيبوا لبعض حتي لو نوع شيكولاتة انتوا بتحبه ، ده هيخلي اللي قدامك حاسس اد ايه انت بتهتم به

٤ – ايه المشكلة لو قلتوا لبعض يله نتعشي او نتغدي برة لوحدنا من غير اولاد و لا اصحاب في مكان هادئ او مكان كنتوا بترحوه قبل الجواز كتير و بعد الجواز طبعا عمركوا مرحتوه. حاول تكون رومانسي و تفتكروا ايام زمان

٥ – طيب ايه رايك لو جبتلها هدية كل البنات و الستات بيحبوها و هي منتجات العناية بالبشرة و مكياج كمان

كل الحاجات دي اكيد هتلاقي فيها اللي يناسبها و هي اكيد هتكون مبسوطة بيها لان الستات بيفرق معاهم أوي انك تفتكرهم حتي ولو بهدية بسيطة

و في النهاية حولوا تسعدوا نفسكوا و تسعدوا كمان اللي بتحبوه عشان اصعب حاجة في الدنيا انك تضيع حبيبك من ايدك