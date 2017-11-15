الفنانة “شيرين عبد الوهاب” إتعودت مؤخراعلى إثارة الجماهير و الشعب المصري و محبي مصر في الخارج بأفعال و أقوال مثيرة للتساؤل دايماً…

خاصة بعد وصولها لمكانة متميزة بفنها، بتبوظ مجهود سنين بردود أفعال محرجة – واضح إنه مش بالنسبة ليها كدة –

مبنبقاش عارفين نحكم هل هي مجرد افعال عفوية و تلقائية ولا أفعال مقصودة للبقاء في دايرة الإهتمام و خطف الأضواء بأي وسيلة ؟!

هنفتكر مع بعض شوية من المواقف المحرجة في حياة شيرين عبد الوهاب اللي بيشوفها كتير من متابعينها و النقاد على إنها “سقطات”

١. لما قلعت جزمتها في The Voice قدام الجمهور:

رد فعل إستغربه الناس كلها من شيرين على طريقة تصويتها للمشارك عشان تثبت إنه صوته حلو – الجزمة غالية بس مش هتساعده كتير –

٢. كلامها على الهضبة “عمرو دياب” في فرح عمر يوسف و كندا علوش

رد فعل الهضبة كان … مفيش، يا جبل ما يهزك ريح. و خسر شيرين كتير من معجبيها، إللي كبروا على صوت الهضبة و بيستنوه دايماً.

٣. لما قالت لكاظم الساهر “أنا عايزة بيبي”

برنامج ذا فويس من أكتر الحتت إللي شيرين مبتفوتش غلطة و لا مبالغة غير لما بتعملها! المرة دي بتقول كدة لكاظم، رمز الجنتلة و الكلاسيكية في العالم العربي – أو العالم كله – مش مقام القيصر يتهزر معاه كدة…

٤. عندما قالت في حفل لها في تونس “تونس بقدونس”

في و هي “بتمثل مصر” في مهرجان قرطاج في تونس!

مفوتتش إنها تتتريق عليهم على أرضهم في أكبر مهرجان فني بتعمله تونس – يعني الغلطة بإتنين-

حتى الفنانة لطيفة زعلت منها و قالت “مابتتعلمش من أخطاءها” تعقيب على التاريخ الطويل من الأخطاء.

٥. عندما سخرت من مياه النيل

إللي خلاها تغلط في تونس و الهضبة، مش هتغلط في مصر و نيلها ؟!! النيل إللي العالم كله بيحسدنا عليه و بنشرب منه و “بنغنيله”

ممكن تسأل أستاذ “هاني شاكر” مد إيده فيه و مجرالوش حاجة في أغنية “بلدي”. عيب

٦. عندما تشاجرت مع شريف منير

مشكلة كبيرة مع فنان كبير و محبوب، دايما بتنقى العيار التقيل…



من وجهة نظرنا أن الفنان سفير و مرآة لبلده، مينفعش السفير يذم في بلده في الخارج و لا في الداخل و أكيد ولا في بلاد تانية…

إحنا عايشين في مصر و أدرى بمشاكلها، بس دورنا نحسنها

و ننقل الصورة الجميلة لبلدنا للعالم مهما صغرت أو كبرت أدوارنا فيها.