مصر هي أم الدنيا، هي منارة الحضارة .. هي أول دولة منظمة في التاريخ وصاحبة حضارة عظيمة بدأت على ضفاف النيل منذ أكثر من 7000 سنه ومصر دوما ترحب بالزائرين من كل الجنسيات لرؤية معالم حضارتها وجلب العملة الصعبة وإنفاق الجنيهات السهلة التي لم يعد لها قيمة، الحقيقة أن مصر ترحب دوما بالأجانب وإن أظهرت عكس ذلك
الاجانب لهم دوركبير في تطور الشعوب، فلننظر إلى أمريكا وأواروبا حاليا التي تستقطب الأجانب من كل أنحاء العلم للمساهمة في حضارتها وتطورها، فالإنغلاق لا يصنع إلى التخلف والرجعية، ورغم أنني لست من مهاويس النوستالجيا والماضي الجميل وأن مصر كانت جنة في عهد الملكية إلا أني أعتقد أن قرار عبد الناصر بطرد الأجانب من مصر كان خطأ كبيرا لازلنا ندفع ثمنه إلى الأن، تخيل يا مؤمن انك لو مثلا ساكن في مصر الجديدة كان ممكن تصح الصبح على جارتك اليونانية بتسقي الورد في البلكونة وتنشا بينكم قصة حب وتتجوزوا تسافروا كل شوية تزوروا عيلتهم وتقضوا الصيف على شواطي اليونان الساحرة حيث الماء والخضرة والسلطة اليوناني الهيلسي اللذيذة؟
ولكن في الجانب المقابل في بعض الأحيان يراودني بعض الحسد تجاه الأجانب في الأول لأنهم ليسوا أنا وثانيا لأنهم يتمتعون ببعض المميزات كونهم اجانب في بلدهم وبعض المميزات كونهم أجانب في مصر ولا أستطيع فعلها كمواطن مصري في مصر من المفروض أن كوني ولدت هنا وتربيت هنا أستحق بعض التقدير على تحملي لكل هذه المأسي والمعاناة، وإلى الأشياء التي يمكن للأجانب فعلها في مصر ولا يمكنك أنت أيها المصري فعلها 😛
1صالات القمار
مصر هي أكبر أسواق المنطقة العربية في لعب القمار، فوجد في مص 26 ناديا تتوزع بين القاهرة والأسكندرية وشرم الشيخ وطابا ويعتبر نادي علاء الدين في شرم الشيخ هو الأكبر على الإطلاق، وتدر الصناعة على مصر حوالي 2 مليار جنيه سنويا، وعلى الرغم من أن الدولة تسمح بها للعرب والأجانب إلا أن المصريين أقصى ما يمكن فعله هو ان يعملوا في تلك الصالات أو يقوموا بتزوير جوازات مرور ويتم القبض عليهم في النهاية كما حدث مع عضو الحزب الوطني في أوائل الألفية.
2استئجار غرفة فندقية أنت وصديقتك
يمكن لأي أجنبي أن يستأجر غرفة فندقية هو وصديقته دون التعرض لأي نوع من الرفض أو المضايقات، بينما هذا الأمر ممنوع تماما على المصرين غير المتزوجين، والحقيقة أن هذا الأمر رغم أنه موضوع شائك إلا أنه لو كان مسموح للمصريين بذلك كانت كثير من المشاكل المتعلقة بالتحرش والكبت الجنسي في بلدنا ستكون أقل حدة بكثير
3 استئجار شقة أنت وصديقتك دون التعرض لمضايقات السمسار والجيران
لو فكرت انك مثلا تأجر شقة وعايز صديقتك أو عايزة صديقك يسكن معاكي في مصر وحاولت تقولوا للسمسار كدا فلو كنتي بنت فإحتمال كبير يعاكسك على أساس إنك فتاة سهلة ولو كنت ولد ممكن يفكر إنك هتحول الشقة لوكر لممارسة الأعمال المنافية للأداب وممارسة طقوس عبدة الشيطان والمشاركة في الطقوس الماسونية العالمية، ولو كان حظك كوس ولقيت سمسار محترم فمش هتعرف تهرب من الجيران اللي هيبلغوا البوليس ولو هربت من الجيران أو كانوا ناس متفهمة فالبواب هيجيبلك البوليس برضه .. لكن لو كنت أجنبي فسهل انك تأجر شقة أنت وصديقتك بأقل قدر ممكن من المضايقات، ففي مرة كنت عند صديقة أجنبية في حفلة عندها في البيت وكنا عاملين صوت عالي فالجيران طلبولنا البوليس وانا شخصيا خوفت شوية عشان عارف اللي بيحصل لكن على الفور تداركت الصديقة الأجنبية الأمر وقالتله أنا أجنبية ولو دخلت باب الشقة هبلغ السفارة وأوديكم في داهية.
4تحرش أقل
يمكن للأجانب أن يستمتعوا بنسب تحرش أقل في شوارع مصر بسبب الخوف من العقاب وبسبب أن المصريين يعتقدون أن من حق الأجانب أن يرتدوا ملابس أكثر حرية من مثيلاتهن المصريات لأن أخلاقنا وعاداتنا متسمحش بكدا رغم إنهم برضه بيتحرشوا بالمحجبات والمنقبات على حد السواء
5حرية التنقل والسفر لأي مكان في مصر
يمكن للأجانب أن يزوروا أي مكان في مصر دون أن يتعرضوا لمثل المضايقات التي يتعرض لها المصريين، فكم مرة أثناء سفرك لسيناء تعرضت لمضايقات سواء في الأكمنة وسألوك عن أصلك وفصلك وعن يمن البنت اللي معاك او الولد اللي معاكي دا ؟ ولا توقف الأسئلة من شاكلة ” أهلك عارفين انك مسافرة ” إنتي مش متجوزة صح ؟ ” ومعاكم كمان خمرة ؟؟، بينما الأجانب يمكنهم فعل ذلك بسهولة ومن دون ذلك الحجم الضخم والمركب من المضايقات.
6الأستفادة من قيمة الجنية
يمكن للأجانب الإستفادة من انهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار فما كان يشتريه السائح بدولار منذ خمس ست سنوات يمكن أن يشتريه الأن بنصف دولار، أما المصريين فلا تعليق .. أنت في مصر .. لا يوجد علاج لذلك
7 حمام شمس لكامل الجسد
رغم أن الأمر غير قانوني في مصر لكن كثير من الأجانب يفعلوه بكل أريحية في معظم الأماكن السياحية في، فيمكن لكثير من السياح الأجانب أن يخلعوا الجزء العلوي أو كامل ملابسهم ويستمتعوا بحمام شمس كامل على شواطي مصر الساحرة دون مضايقات من السياح أو حتى من إدارة الفنادق أو الشواطيء.
وانتوا شايفين إيه الحاجات التانية اللي الأجانب ممكن يعملوها في مصر بينما المصريين ممنوعين منها .. منتظرينكم في التعليقات.
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