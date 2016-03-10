1 صالات القمار مصر هي أكبر أسواق المنطقة العربية في لعب القمار، فوجد في مص 26 ناديا تتوزع بين القاهرة والأسكندرية وشرم الشيخ وطابا ويعتبر نادي علاء الدين في شرم الشيخ هو الأكبر على الإطلاق، وتدر الصناعة على مصر حوالي 2 مليار جنيه سنويا، وعلى الرغم من أن الدولة تسمح بها للعرب والأجانب إلا أن المصريين أقصى ما يمكن فعله هو ان يعملوا في تلك الصالات أو يقوموا بتزوير جوازات مرور ويتم القبض عليهم في النهاية كما حدث مع عضو الحزب الوطني في أوائل الألفية.

2 استئجار غرفة فندقية أنت وصديقتك يمكن لأي أجنبي أن يستأجر غرفة فندقية هو وصديقته دون التعرض لأي نوع من الرفض أو المضايقات، بينما هذا الأمر ممنوع تماما على المصرين غير المتزوجين، والحقيقة أن هذا الأمر رغم أنه موضوع شائك إلا أنه لو كان مسموح للمصريين بذلك كانت كثير من المشاكل المتعلقة بالتحرش والكبت الجنسي في بلدنا ستكون أقل حدة بكثير

3 استئجار شقة أنت وصديقتك دون التعرض لمضايقات السمسار والجيران لو فكرت انك مثلا تأجر شقة وعايز صديقتك أو عايزة صديقك يسكن معاكي في مصر وحاولت تقولوا للسمسار كدا فلو كنتي بنت فإحتمال كبير يعاكسك على أساس إنك فتاة سهلة ولو كنت ولد ممكن يفكر إنك هتحول الشقة لوكر لممارسة الأعمال المنافية للأداب وممارسة طقوس عبدة الشيطان والمشاركة في الطقوس الماسونية العالمية، ولو كان حظك كوس ولقيت سمسار محترم فمش هتعرف تهرب من الجيران اللي هيبلغوا البوليس ولو هربت من الجيران أو كانوا ناس متفهمة فالبواب هيجيبلك البوليس برضه .. لكن لو كنت أجنبي فسهل انك تأجر شقة أنت وصديقتك بأقل قدر ممكن من المضايقات، ففي مرة كنت عند صديقة أجنبية في حفلة عندها في البيت وكنا عاملين صوت عالي فالجيران طلبولنا البوليس وانا شخصيا خوفت شوية عشان عارف اللي بيحصل لكن على الفور تداركت الصديقة الأجنبية الأمر وقالتله أنا أجنبية ولو دخلت باب الشقة هبلغ السفارة وأوديكم في داهية.

4 تحرش أقل يمكن للأجانب أن يستمتعوا بنسب تحرش أقل في شوارع مصر بسبب الخوف من العقاب وبسبب أن المصريين يعتقدون أن من حق الأجانب أن يرتدوا ملابس أكثر حرية من مثيلاتهن المصريات لأن أخلاقنا وعاداتنا متسمحش بكدا رغم إنهم برضه بيتحرشوا بالمحجبات والمنقبات على حد السواء

5 حرية التنقل والسفر لأي مكان في مصر يمكن للأجانب أن يزوروا أي مكان في مصر دون أن يتعرضوا لمثل المضايقات التي يتعرض لها المصريين، فكم مرة أثناء سفرك لسيناء تعرضت لمضايقات سواء في الأكمنة وسألوك عن أصلك وفصلك وعن يمن البنت اللي معاك او الولد اللي معاكي دا ؟ ولا توقف الأسئلة من شاكلة ” أهلك عارفين انك مسافرة ” إنتي مش متجوزة صح ؟ ” ومعاكم كمان خمرة ؟؟، بينما الأجانب يمكنهم فعل ذلك بسهولة ومن دون ذلك الحجم الضخم والمركب من المضايقات.

6 الأستفادة من قيمة الجنية يمكن للأجانب الإستفادة من انهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار فما كان يشتريه السائح بدولار منذ خمس ست سنوات يمكن أن يشتريه الأن بنصف دولار، أما المصريين فلا تعليق .. أنت في مصر .. لا يوجد علاج لذلك