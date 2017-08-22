الحب ممكن جدا يعلمك دروس قيمة تقدر تستفيد بيها في حياتك ومستقبلك، لكن للأسف ساعات كتير الدروس دي مش بنقدر نتعلمها غير بطرق موجعة ومؤلمة، وعادة بتكون بالخبرة والتجربة اللي مرينا بيها في علاقة “فاشلة”، واللي بتخلينا بعد كدة حذرين جداً في اختياراتنا وعلاقاتنا، وفي المقال ده هنقولكوا ايه هي الدروس اللي مش هتتعلمهم غير من علاقة “فاشلة”.

1-الانفصال مش نهاية العالم

نهاية العلاقة عمرها ما كانت نهاية العالم، والشخص اللي انت كنت متخيل انك مش هتقدر تعيش من غيره، حياتك هتكمل وهتستمر بعده عادي، حتى لو كنت لسة تعبان وموجوع ومصدوم ومش قادر تصدق او تستوعب اللي حصل، الا ان كل دي هيعدي وهيخلص والحياة هتستمر ومش هتقف.

2-الكره مش معناه ابدا انك نسيت

فكرة الكره في حد ذاتها بتاكد ان الشخص اللي انت بتكرهه ده لسة شاغل حيز كبير من تفكيرك ومن وقتك وحياتك وانك لسة منسيتهوش، للاسف مش هتنساه غير لما تبطل تفكر فيه تماما وتبطل تحس تجاهه باي مشاعر من اي نوع سواء حب او شوق او كره او حقد او غيره، وده هتكتشفه مع الوقت بعد ما تنتهي العلاقة وتاخد وقتها جواك.

3-انك تكون بتحب مش كفاية عشان العلاقة تكمل

للاسف مع الوقت هتكتشف ان فكرة انك تكون بتحب حد جداً ، مش سبب كافي ابدا ولا ضمان لنجاح واستمرار العلاقة، وان الحب ده احيانا كتير بيخليك مش قادر تتخيل او تستوعب ان العلاقة دي ممكن تنتهي، وعشان كدة بتفضل تقاوم وتعافر كتير على امل ان العلاقة تستمر، لحد ما بتقتنع في الاخر انك طالاما عملت كل اللي عليك وبرده مفيش فايدة، يبقي العلاقة دي هتنتهي هتنتهي مهما كنتوا بتحبوا بعض.

4-الحب مش معناه انك تبقي ضعيف

كلنا كبرنا واتعلمنا ان الحب ضعف، وعشان كدة كتير مننا بيهربوا منه وبيعتبروا كونهم بيحبوا او في علاقة دي حاجة مهينة وان اللي بيعبر عن حبه ده شخص صغيف،وان المشاعر دي حاجة لازم نخجل منها، لكن الحقيقة هي انك لو مع شخص بيقدر مشاعرك دي ومش بيقلل منها هتعيش احلى ايام حياتك، لكنك لو مع شخص بيقلل منك وبيستغل مشاعرك وبيدوس عليك ومقدرتش تبعد عنه وتسيبه، هو ده منتهى الضعف، وهو ده اللي بيخليك تتهان في العلاقة.

5-قرارك بإنهاء علاقة فاشلة هو منتهى القوة

حاجة كمان مهمة من الحاجات اللي مش هتتعلمها غير من علاقة فاشلة، هي ان قرارك بإنهاء العلاقة دي هو منتهى القوة، وان استمرارك فيها بالرغم من انها فاشلة ونهايتها معروفة هو منتهى الضعف، وده لانك بتبقي عارف انك بتأذي نفسك وبتضيغ عمرك وبتستهلك مشاعرك مع الشخص الغلط وبرده مش قادر تنهي علاقتك بيه.



6-انت تستحق الأفضل دايماً

بغض النظر عن مدى رغبتك في ان العلاقة دي كانت تبقي ناجحة، وازاي ده كان بيخليك تتجاهل حاجات كتير مضايقاك وتتغاضى عن حاجات اكتر محتاجها، لكنك في النهاية هتكتشف انك لو مش سعيد عمر العلاقة ما هتكمل مهما عافرت فيها، وهتتاكد انك كنت تستحق الأفضل، وتستحق تكون في علاقة مريحة ومرضية بالنسبالك مش كلها هم ومشاكل.

7-اللي يخون مرة يخون كل مرة

للأسف واحد من الدروس الؤلمة اللي مش هنتعلمها غير من علاقة فاشلة هي انك مش “السوبر ومان” اللي هتقدر تروض شخص خاين بطبعه وتحوله لشخص تاني وفي، وعشان كدة مع الوقت هنبتدي نصدق المثل القديم اللي بيقول “اللي خان مرة، هيخون كل مرة”، ده غير طبعا اننا لازم نعرف ان “اللي خان غيرك معاكي، هيخونك مع غيرك”.

8-الارتباط مش هيحللك كل مشاكلك

ناس كتير بتفتكر انها لو ارتبطت ودخلت في علاقة عاطفية هتقدر تتخلص من مشاعر الوحدة والاكتئاب والملل اللي هي عايشاه وتلاقي حد يشاركها تفاصيل حياتها واهتماماتها، لكنها للاسف مع عارفة انها لو دخلت في علاقة بس للاسباب دي هتبقي بتبدا علاقة فاشلة ومش بتختار الشخص الصح، وده طبعا من هتتعلمه غير بعد العلاقة ما تنتهي.

9- مش هتقدر تنسى حبيبك القديم غير بشخص جديد

على الرغم من ان ناس كتير ممكن تعارضني وتشوف ان غلط تدخل في علاقة جديدة فورا بعد ما تنتهي علاقتك القديمة، وان مشاعرك بتكون مضطربة ومش مستقرة اصلا وكلام كتير كدة من اللي انا شخصياً مقتنعة بيه، الا ان فعلياً احسن طريقة تنسيك شخص قديم هي شخص جديد، ولما بقول شخص هنا مش قصدي بيها “حبيب” خالص، ممكن يكون صديق او صديقة او حتى مجموعة اصدقاء يشغلوك ويشغلوا يومك وتفكيرك ويهتموا بيك ويخرجوك من مود الهم والكابة اللي يتبقي عايش فيه بعد ما بتخرج من علاقة فاشلة.

10-المسامحة هي اقوى حاجة ممكن تعملها

واخيرا هتعرف ان الغفران والمسامحة عمرهم ما كانوا ضعف، بالعكس تماماً دول منتهى القوة، وهما برده احسن حاجة ممكن تعملها في حق العلاقة اللي انتهت دي، والشخص اللي عيشت معاه ايام وذكريات كتير، منها الحلو ومنها الوحش، سامح واغفر واتمناله كمان حياة سعيدة.