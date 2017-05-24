ممكن تكوني معتقدة انك فعلا نسيتي حبيبك القديم أو زي ما بيقولوا عليه الـ”EX”، لكن هل أنت متأكدة انك قدرتي فعلا تخرجيه من دماغك وبطلتي تفكري فيه أو حتى تفتكريه؟! بطلتي تمسكي تليفونك وتبصي فيه كل يوم الصبح عشان تشوفي إذا كان بعتلك أي حاجة؟ الحقيقة ان الموضوع مش بالسهولة دي لإن ببساطة في دراسة قديمة كنت قريتها بتقول إنك لو ارتبطي بشخص لمدة سنة مثلاً، هتحتاجي حوالي 3 سنين على الأقل عشان تقدري تنسيه وتعيشي حياتك من أول وجديد، ولو ارتبطي بيه لمدة 6 شهور هتحتاجي مدة متقلش عن 6 شهور وهكذا…

الحقيقة ان النسيان بيحتاج وقت ومجهود واستعداد نفسي، بيحتاج إرادة وصبر، بيحتاج وقت كافي عشان تقدري تنسي كل الذكريات وتبطلي تفتكريها، فا لو فاكرة انك نسيتي وتجاوزتي الموضوع بسهولة كدة، تعالي وانا هقولك من خلال المقال ده على شوية علامات تثبتلك انك لسة متعلقة بيه وبتضحكي على نفسك..

1- لسة بتبصي على الفيسبوك بتاعه

طبيعي جدا انك في أول فترة بعد الإنفصال تبقي كل شوية بتفتحي الأكونت بتاعه وتبصي عليه، لكن هل بطلتي تعملي كدة؟ حتى لو كنتي بتعمل كدة مرة واحدة في اليوم أو حتى الأسبوع ده معناه إنه لسة في بالك ولسة بتفكري فيه، حتى لو انتي شايفة انك بتعملي ده من باب الفضول وإن ده مالوش أي تأثير عليكي.

2- كل مرة بيجيلك فيها مسج، بتتمني انها تكون منه

في البداية، كل مرة تليفونك كان بيرن فيها كنتي بتجري عليه ووبتتوقعي انه يكون هو اللي بيتصل أو بيبعت مسج، ومع الوقت أتعودتي بسبب خيبة الامل في كل مرة كنتي بتلاقي فيها حد غيره اللي بيتصل، وبالرغم من كدة لسة جواكي بتتمني تلاقي منه ولو مسج، وده معناه إنك لسة متعلقة بيه.

3-مبتبطليش تجيبي سيرته في كل كلامك

ولإن كل حاجة تقريبا لسة بتفكرك بيه وأي كلمة اتقالت قدامك كان هو بيقولها بتخليكي تحنيله أو أي حركة كان بيعملها، هتلاقي نفسك بتجيبي سيرته غصب عنك في كل كلامك حتى لو مكانش فيه ضرورة لكدة، وده بيأكد انك لسة متعلقة بيه وبتفكري فيه ومقدرتيش تنسيه.

4-دايماً بتقارني بينه وبين أي حد جديد بتتعرفي عليه

ولإنك كنتي بتحبي حاجات معينة فيه، هتلاقي نفسك طول الوقت بتقارني بينه وبين أي حد جديد يدخل حياتك، وده بيخليكي تقفلي على نفسك ومتديش لحد أي فرصة في انه يقرب منك لإنك دايماً شايفة أن مش هيجي حد زيه مهما حصل.

5- بتهتمي بالحاجات اللي كان بيقولك عليها

لو لقيتي نفسك فجأة مهتمة بالحاجات اللي كان بيقولك عليها وبيقترح عليكي تعمليها لما كنتوا مع بعض زي مثلا ممارسة رياضة معينة أو قراءة كتاب أو حتى مشاهدة فيلم ما، تبقي لسة مستنياه وعندك أمل ترجعيله وتحكيله عن كل الحاجات الحلوة اللي انتي عملتيها وهو مش موجود.

6- لما بتسمعي اسمه أو أي حاجة تخصه بتتوتري

لو كنتي فعلا نسيتيه، مش هتتأثري ابدا لو حد قال اسمه قدامك أو جت سيرته في أي حاجة بالعكس هيبقى عندك لامبالاه تجاه الموضوع كله، لكن لو كنتي لسة بتقلقي وبتتوتري بمجرد ما بتيجي سيرته وبتحسي انه وحشك وانك حنيتيله، تبقي أكيد لسة منسيتيهوش.

7-بتتعمدي تروحي الأماكن اللي هو بيروحها

لما تبقي مش مضطرة تروحي الأماكن دي، وبرده تروحي وتقعدي في نفس المكان اللي هو موجود فيه حتى لو مش هتتكلوا ولا هتسلموا على بعض اصلا، ده معناه انك لسة متعلقة بيه و”بتتلككي” سواء عشان تشوفيه أو عشان تضايقيه وتخليه يغير عليكي.

8-بتحاولي تغيري الحاجات اللي كانت بتضايقه فيكي

ببساطة يعني، بتحاولي تبقي فتاة احلامه، بتغيري كل حاجة كانت بتضايقه منك، وبتعملي كل حاجة كان بيحبها، حتى لو كانت الحاجة دي لون الشعر مثلاً، وعادة هتلاقي نفسك بتعملي ده من غير حتى ما تاخدي بالك أو تعترفي لنفسك انك بتعملي كدة عشانه.

9- بتتعمدي تبقي قريبة من صحابه

لو كنتي بتتعمدي تقربي من صحابه وتصاحبيهم، تبقى أكيد لسة متعلقة بيه، لإنك عادة بتبقي بتعملي كدة عشان تفضلي قريبة من حياته وتعرفي أخباره من خلال الـcommon friends”” اللي بينكوا، وفي الحالة دي لازم تاخدي بالك انك ممكن تعملي مشاكل بينه وبين صحابه وتوقعي بينهم أو تحطيهم في مواقف محرجة.

10-بتحسي انك بتكرهيه

على الرغم من انك ممكن تفتكري ان كرهك ليه ده معناه انك نسيتيه، إلا ان الحقيقة بقى ان دي أكتر علامة بتأكد انك لسة بتفكري فيه ومنسيتيهوش، لإنك يوم ما تنسيه فعلا هتلاقي نفسك بطلتي تحسي ناحيته بأي مشاعر سلبية زي الكره.